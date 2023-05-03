«ПСЖ» отстранил Месси, нападение на Алексея Шведа, «Барса» в 2 очках от титула, «Челси» проиграл «Арсеналу», 10 поражений Лэмпарда и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Будничная, казалось бы, поездка Месси в Саудовскую Аравию переросла в скандал: «ПСЖ» отстранил Лео на две неделине будет платить ему зарплату). Выяснилось, аргентинцу нельзя было уезжать из-за поражения от «Лорьяна», и его поступок очень не понравился президенту Нассеру Аль-Хелайфи. «ПСЖ» точно передумал продлевать контракт с Месси, которого ждут в Саудовской Аравии, чтобы возродить соперничество с Криштиану Роналду. Впрочем, «Барса» уверена, что Лионель вернется на «Камп Ноу».

2. Пока Месси страдает в «ПСЖ», «Барса» практически гарантировала себе чемпионство в Ла Лиге – осталось набрать два очка в пяти матчах. Каталонцы дожали «Осасуну» на 85-й минуте благодаря голу Альбы, повторив рекорд Примеры по количеству минимальных побед (а до рекорда по сухим матчам – одна игра).

«Реалу» после поражения от «Сосьедада» в чемпионате не поможет уже даже чудо. У «Мадрида» два поражения в трех последних играх, а ведь впереди финал Кубка и «Ман Сити». Остальные результаты – здесь.

3. У «Реала» все действительно не очень хорошо, но куда хуже дела у «Челси»: проиграли «Арсеналу» и потерпели шестое поражение подряд при Лэмпарде. Для самого Фрэнка это вообще 10-е поражение кряду. «Арсенал» оживает: первая победа за пять матчей и 10-я в лондонских дерби в этом сезоне – это рекорд Премьер-лиги. Все результаты тура – здесь.

4. Защитник ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения в Москве. По факту избиения баскетболиста возбуждено уголовное дело. Личности некоторых нападавших установлены, причиной нападения стал проигрыш денег на ставках.

5. НБА. «Нью-Йорк» сравнял счет в серии с «Майами». Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» получил приз MVP регулярного чемпионата. 

6. Сборная «России 25» блистательно стартовала в «Большом туре», обыграв Беларусь – 4:0. На игре в Челябинске собралось почти 7,5 тысячи зрителей. Роман Ротенберг заявил, что команда «показала всей стране, что она лучшая», а все мысли тренера – о победах на Олимпиаде и ЧМ.

7. УНИКС выбил «Зенит» в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и в финале встретится с «Локомотивом-Кубань».

8. НХЛ. «Флорида» обыграла «Торонто» в первом матче серии 2-го раунда плей-офф. У Бобровского 4 победы подряд – новый кубковый рекорд «Пантерс». 

9. Кукуян назначен главным арбитром матча «Зенит» – «Спартак». Чемпионский трофей РПЛ могут привезти на игру в Санкт-Петербурге, если «Ростов» не победит «Факел».

10. Международная федерация дзюдо отказала 8 российским спортсменам в допуске на чемпионат мира после проверки биографических данных. 15 россиян допущены в нейтральном статусе.

11. Константин Генич пожелал удачи «Ростову» и извинился перед Тимуром Журавелем за недавние высказывания, объяснив все эмоциями.

12. «Барселона» изучает возможность выступления в азиатских турнирах, если УЕФА введет санкции из-за дела Негрейры.

13. Аслан Карацев выбил Даниила Медведева на турнире в Мадриде, Карен Хачанов победил Андрея Рублева.

У женщин в полуфинал пробились Арина Соболенко и Мария Саккари.

14. Женский ЧМ могут не показать в ряде стран Европы из-за «разочаровывающих» предложений о покупке прав на трансляции.

Цитаты дня

Сибайя о ситуации на Украине: «У России был повод, причины, она делает все, чтобы защитить россиян»

Жером Ротен: «Месси в «ПСЖ» – полное фиаско. У Лео нет совести, чтобы сказать себе: «Я был бесполезен против «Лорьяна», может, улететь – не лучшая идея»

Губерниев об Олимпиаде-2024: «При всех титанических усилиях ОКР и Минспорта – мы никуда не поедем. Можно начинать расслабляться»

Владислав Третьяк: «Россия – открытая страна. Если игрок решил уехать в Америку, мы не можем его приковать наручниками и никуда не пустить»

Владимир Путин: «Очень надеюсь, что по мере укрепления многополярности мира ситуация в международном спорте будет меняться в лучшую сторону»

Макбет Сибайя: «Мы ждем Путина в гости. В ЮАР состоится саммит БРИКС»

19 комментариев

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Трент Резнор
Ответ Вадим flanec
Немного не по теме. Смотрю в комментариях исчезли перлы о том, что, почему дети чиновников не участвуют в СВО. После публикаций о том, что сын пресс-секретаря президента России участвует в СВО, как то притихли "пацифисты".
Массово записываются, нет отбоя от детей чиновников
+10
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Basket_life
Жду новость о заключении под стражу князя драчуна
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Агалар
что то Жером свой Ротен часто открывает.
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Трент Резнор
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Greatest Of All Time
В новостях есть тема про Барсу, Челси, Реал, про Шведа и много о других.
А фанаты рюналду про Месси тут плачут.🤣🤣🤦🏻‍♂️
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MU10fan
извините, что не по теме, но куда делось приложение спортса из аппстора?
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Myrat8670
Ура
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Myrat8670
Ура
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Валерий Петров
Ответ Трент Резнор
Комментарий удален модератором
А что за связь между избиением Шведа и проигранными кем-то ставками? А то я не в курсе
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Сергей Шматов
Ответ Вадим flanec
Немного не по теме. Смотрю в комментариях исчезли перлы о том, что, почему дети чиновников не участвуют в СВО. После публикаций о том, что сын пресс-секретаря президента России участвует в СВО, как то притихли "пацифисты".
В сказки перестали верить!
0
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Анастасия Громова
Ответ MU10fan
извините, что не по теме, но куда делось приложение спортса из аппстора?
Мы работаем над тем, чтобы оно вернулось как можно скорее. Следите за новостями!
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MU10fan
Ответ Анастасия Громова
Мы работаем над тем, чтобы оно вернулось как можно скорее. Следите за новостями!
А были где-то объявления, что оно недоступно сейчас?
а то я решил его переустановить из-за того, что уведомления не приходили, а теперь понимаю, что пуш не работал как раз из-за удаления из стора
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