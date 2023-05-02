Лига Ставок Большой тур сборной. «Россия 25» сыграет с Беларусью в Челябинске
Сборная «России 25» сыграет с Беларусью.
Сегодня в Челябинске стартует «Лига Ставок Большой тур сборной».
Команду «России 25» возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Лига Ставок Большой тур сборной
«Россия 25» – Беларусь – 16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Мы посмотрели, как Ротенберг работает в новой сборной: первым вышел на тренировку и вместе с командой кричал «Россия!»
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