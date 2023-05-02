Лига Ставок Большой тур сборной. «Россия 25» сыграет с Беларусью в Челябинске

Теги Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг товарищеские матчи сборная России U25 Хоккей

Сборная «России 25» сыграет с Беларусью.

Сегодня в Челябинске стартует «Лига Ставок Большой тур сборной».

Команду «России 25» возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг. 

Лига Ставок Большой тур сборной

«Россия 25» – Беларусь – 16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Мы посмотрели, как Ротенберг работает в новой сборной: первым вышел на тренировку и вместе с командой кричал «Россия!»

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10 комментариев

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Костя Кот
лига ставок большой турнир сборной. россия-25 сыграет с белорусью в челябинске.
вы только вчитайтесь в это, абсолютно каждое слово в этой новости отдает безисходностью.
+7
0
+7
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Дмитрий Валерьевич
"Лига Ставок Большой тур сборной"............... Большой турнир с одной командой............
+4
0
+4
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Игорь Игорев
Удачи Йозе! (Нет)
+2
0
+2
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Большое сердце Неймара
кому интересна эта клоунада. Ромочка пусть себя потешит
+2
0
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Rudenzik
Поболеем за братьев белоруссов
+2
0
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Костя Кот
Ответ Евгений Мешков
как раз наоборот. международный хоккей давно помер, хуже уже не может быть
я видимо что-то пропустил, что случилось с мировым хоккеем?
+1
0
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Костя Кот
Ответ Дима Миронов
открой глаза) потеряла одну конкурентоспобную сборную)
я открываю глаза и вижу, что сборная россии-25 под руководством йозе играет с белорусью в челябинске🤷
+1
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Евгений Мешков
когда последний раз был турнир с участием всех сильнейших энхловцев?
0
0
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Евгений Мешков
Ответ Костя Кот
лига ставок большой турнир сборной. россия-25 сыграет с белорусью в челябинске. вы только вчитайтесь в это, абсолютно каждое слово в этой новости отдает безисходностью.
как раз наоборот. международный хоккей давно помер, хуже уже не может быть
+1
-1
0
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Дима Миронов
Ответ Костя Кот
я видимо что-то пропустил, что случилось с мировым хоккеем?
открой глаза) потеряла одну конкурентоспобную сборную)
0
0
0
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