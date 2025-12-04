«Зенит» сыграет с «Акроном». Приходите поддержать петербуржцев в домашней игре против тольяттинцев!
В 18-м туре Мир РПЛ «Зенит» встретится с «Акроном».
Матч пройдет в субботу, 6 декабря, в 19:30 на стадионе «Газпром Арена».
Сине-бело-голубые по итогам 17 утров идут в турнирной таблице чемпионата третьими, имея 36 очков в активе. Тольяттинцы же находятся на восьмой строчке, набрав 21 очко.
Перед игрой на стадионе пройдет выступление популярной российской исполнительницы Mia Boyka. «Зениту» нужна ваша поддержка в игре против «Акрона»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
