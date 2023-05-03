Джоэл Эмбиид – MVP НБА

Теги Филадельфия НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид признан MVP НБА в сезоне-22/23. Он получил 73 первых места и обошел в голосовании 100 журналистов двух других претендентов: центрового «Денвера» Николу Йокича (15 первых мест) и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо (12 первых мест).

Эмбиид второй год подряд лидировал в лиге по результативности с 33,1 очка за матч. Он также набирал 10,2 подбора (9-й результат в лиге) и 1,7 блока (7-й показатель в лиге), а также 4,2 передачи и атаковал с 55% эффективности с игры. Его команда одержала 54 победы при 28 поражениях в регулярном сезоне, это лучший результат для «Филадельфии» за последние 22 года.

Эмбиид стал пятым игроком «Филадельфии», которому досталась самая престижная индивидуальная награда в баскетболе. До него это удавалось сделать Уилту Чемберлену (1966, 1967, 1968), Джулиусу Ирвингу (1981), Мозесу Мэлоуну (1983) и Аллену Айверсону(2001).

Эмбиид пропустил первый матч серии второго раунда против «Бостона» из-за растяжения связок правого колена.

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DeX
3 раза подряд МВП даже Джордан и Леброн не получали. Так что прости Никола, Джоэль тоже заслужил
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nik nik
Ну 3й в ряд для белого паренька было бы много 😂
Награда все больше и больше теряет вес)
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Гергард
Ответ Денис Гончаров
Сезон Батлера я так понял вообще проигнорировали, ну ему не привыкать. Эмбид, ну не знаю по моему вкусовщина, мне кажется, что Никола больше заслужил.
У Батлера команда 7 место заняла,да и мвп не дают игрокам с 20 очками
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
faaakkkeee
Уайт ливс мэттэр!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kiper88
Да ладно? Вот это неожиданность
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klna Jislime
Ответ nik nik
Ну 3й в ряд для белого паренька было бы много 😂 Награда все больше и больше теряет вес)
согласен
награды за регулярку обесценили и опустили ниже плинтуса...
теперь имеет только вес чемпионство и мвп финала
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JBa
Ответ nik nik
Ну 3й в ряд для белого паренька было бы много 😂 Награда все больше и больше теряет вес)
она теряет вес потому что ты так решил?

будем знать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Ничего. Йокичу гайку дадут в этом году
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Danya Black
Ответ kiper88
А вот нашел. Без него они выйграл 11 матчей, это 65%. А сним только % 60%. Получается он не самый ценный игрок, а наоборот вредит понемногу)
Только из этих матчей, лишь 1-2 серьезные соперники были)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kiper88
Ответ kiper88
Эмбид пропустил 16 матчей в сезоне. Интересно как Фила их сыграла? Почему то кажется, что примерно с таким же процентом побед, что и с ним
А вот нашел. Без него они выйграл 11 матчей, это 65%. А сним только % 60%. Получается он не самый ценный игрок, а наоборот вредит понемногу)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Polovnikov
Ответ kiper88
Эмбид пропустил 16 матчей в сезоне. Интересно как Фила их сыграла? Почему то кажется, что примерно с таким же процентом побед, что и с ним
Фила без него выиграла первый матч у Бостона на ТиДи Гардене
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JBa
Ответ Лёвик Султановс
на ныл
завтра в школу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JBa
Ответ korj88
Будет забавно, если они с Йокичем встретятся в финале и Йокич его размотает)
Эмбиид его уничножает в личках. да и не в личках тоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Youzhny23
Ответ Can
Легчайший предикт!!! Легчайший МВП который звучит: только не Йокичу
который звучит , 2 раза Йокича подогрели потому что он белее, третий уже слишком палевно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JBa
Ответ Денис Гончаров
Сезон Батлера я так понял вообще проигнорировали, ну ему не привыкать. Эмбид, ну не знаю по моему вкусовщина, мне кажется, что Никола больше заслужил.
всё что мы проигнорировали - так это твой высер.

если бы твой мозг мог держать в памяти больше чем 2 матча, ты бы таких глупостей не говорил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JBa
Ответ Александр Суряев
Эмбиид хорош, но Йокич попросту лучше. Причем в Денвере нет никаких сомнений, кто главная звезда в команде.)
извиняюсь, а что это за показатель?

никогда не слышал о таком
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Danya Black
Ураа!! Заслуженно! МВП!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TurboMen
Эмбид единственный кто провёл сезон ровно, в начале претендовал Дончич(со своими 60+20+10), потом триплы собирал Йокич, но оба слились, Дончич уже в середине, Джокер в конце регулярки. Всё закономерно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LBJ236
Кто бы что не писал, Джоэл в этом сезоне хорош и вполне заслужил награду, поздравляю!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klna Jislime
наплакал Жоэлька )))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kiper88
Эмбид пропустил 16 матчей в сезоне. Интересно как Фила их сыграла? Почему то кажется, что примерно с таким же процентом побед, что и с ним
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёвик Султановс
на ныл
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Can
Легчайший предикт!!! Легчайший МВП который звучит: только не Йокичу
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
qwertyqwertyqwerty111111
Вполне заслуживает
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий