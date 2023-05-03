Джоэл Эмбиид – MVP НБА
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид признан MVP НБА в сезоне-22/23. Он получил 73 первых места и обошел в голосовании 100 журналистов двух других претендентов: центрового «Денвера» Николу Йокича (15 первых мест) и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо (12 первых мест).
Эмбиид второй год подряд лидировал в лиге по результативности с 33,1 очка за матч. Он также набирал 10,2 подбора (9-й результат в лиге) и 1,7 блока (7-й показатель в лиге), а также 4,2 передачи и атаковал с 55% эффективности с игры. Его команда одержала 54 победы при 28 поражениях в регулярном сезоне, это лучший результат для «Филадельфии» за последние 22 года.
Эмбиид стал пятым игроком «Филадельфии», которому досталась самая престижная индивидуальная награда в баскетболе. До него это удавалось сделать Уилту Чемберлену (1966, 1967, 1968), Джулиусу Ирвингу (1981), Мозесу Мэлоуну (1983) и Аллену Айверсону(2001).
Эмбиид пропустил первый матч серии второго раунда против «Бостона» из-за растяжения связок правого колена.
Награда все больше и больше теряет вес)
награды за регулярку обесценили и опустили ниже плинтуса...
теперь имеет только вес чемпионство и мвп финала
будем знать
если бы твой мозг мог держать в памяти больше чем 2 матча, ты бы таких глупостей не говорил
никогда не слышал о таком