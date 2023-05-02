Владимир Путин: «Очень надеюсь, что по мере укрепления многополярности мира ситуация в международном спорте будет меняться в лучшую сторону»
Владимир Путин назвал основной проблемой современного спорта излишнюю коммерциализацию.
«Мы с вами хорошо знаем, что основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией спорта. Отсюда и коррупционная, и политическая зависимость.
Но по мере укрепления многополярности современного мира ситуация будет меняться и в международном спорте.
Будет меняться в лучшую сторону. Во всяком случае, я на это очень надеюсь», – заявил президент РФ на совещании с правительством.
> Вбухиваем бабки в весёлые старты с белорусами и раздаём госденьги победителям Спартакиады.
США и Китай твердят о двуполярности и о развитии этой системы, им никто больше не нужен.
Пора бы очнуться и понять, что с 1,5 процента ВВП место РФ на переферии.
Да он и понимает это, для ваты разглагольствует.
Да, позиции Китая в мировой геополитике и спорте безусловно будет расти.