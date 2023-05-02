Владимир Путин: «Очень надеюсь, что по мере укрепления многополярности мира ситуация в международном спорте будет меняться в лучшую сторону»

Теги Владимир Путин Политика ТАСС Легкая атлетика

Владимир Путин назвал основной проблемой современного спорта излишнюю коммерциализацию.

«Мы с вами хорошо знаем, что основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией спорта. Отсюда и коррупционная, и политическая зависимость.

Но по мере укрепления многополярности современного мира ситуация будет меняться и в международном спорте.

Будет меняться в лучшую сторону. Во всяком случае, я на это очень надеюсь», – заявил президент РФ на совещании с правительством.  

41 комментарий

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Anton Abaturov
как может развиваться страна, где идеологией  и целью считается не развитие страны, а удержание власти группой людей? С этой властью мы несёмся в пропасть. После них тут останется пустыня
+91
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Оливер Кан удаляет Роберту
Разгребать за ним не один десяток лет придется.
+45
-8
+37
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Вечно в бане
> Излишняя коммерциализация спорта
> Вбухиваем бабки в весёлые старты с белорусами и раздаём госденьги победителям Спартакиады.
+33
-3
+30
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bellyashe
Ответ Anton Abaturov
как может развиваться страна, где идеологией  и целью считается не развитие страны, а удержание власти группой людей? С этой властью мы несёмся в пропасть. После них тут останется пустыня
это-то ещё ладно, но как может развиваться страна, которая изо всех сил пытается вернуться в прошлое, пока остальные смотрят в будущее?)
+23
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pele_kan
многополярочка
+15
-2
+13
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BVB Ultras
Как же нас унижали в однополярном мире - участвовали со своим флагом и гимном, без всяких условий допуска, порой ещё и домашние олимпиады с мировыми чемпионатами проводили. Как хорошо, что в новом многополярном мире уважают наш суверенитет, и ничего этого нет теперь.
+15
-3
+12
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aarau
Ответ Anton Abaturov
как может развиваться страна, где идеологией  и целью считается не развитие страны, а удержание власти группой людей? С этой властью мы несёмся в пропасть. После них тут останется пустыня
голосовали за стабильность? получайте
+13
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+11
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Wasp 13
Ответ Tzaichiha
Я так понимаю, что здесь одни иноагенты резвятся. Читать тошно этих наивных поклонников демократии. Которые не имеют ни жизненного опыта, ни знания истории. Хотя и тех, кто на работе зарплате достаточно.
Но ведь читаешь и комментарии оставляешь.
+10
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aarau
старик про коррупцию заговорил! в сочи, когда "бензин ослиной мочой разбавлял" коррупция ему не мешала..
+10
-3
+7
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-Ancient-
А я надеюсь на твою поездку в в один голландский город, который на "Г" начинается.
+8
-2
+6
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YOKODZUMA
Ответ Александр
вован, лучше скажи куда скабеева пропала?!
А чё там? Реально не в курсе
+6
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Wasp 13
Что он подразумевает под много полярностью?
США и Китай твердят о двуполярности и о развитии этой системы, им никто больше не нужен.
Пора бы очнуться и понять, что с 1,5 процента ВВП место РФ на переферии.
Да он и понимает это, для ваты разглагольствует.
+8
-3
+5
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stewiegriffin2
Обожаю его способность говорить так, будто он не причём и где то там в сторонке за всем происходящим наблюдает
+6
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aarau
эритрея новый полюс мира! русского мира
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Alex Raycon
Коррупционная зависимость)))0)0))))
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Александр
вован, лучше скажи куда скабеева пропала?!
+6
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HoratioH
Вова, ты просто офигенно укрепляешь многополярность мира
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Bashibuzuck
Допинг что-ли разрешат?😁
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aarau
Ответ bellyashe
это-то ещё ладно, но как может развиваться страна, которая изо всех сил пытается вернуться в прошлое, пока остальные смотрят в будущее?)
отрицательно развиваться
+3
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aarau
Ответ YOKODZUMA
А чё там? Реально не в курсе
да какая разница? не она так другая будет пещерку расскрывать
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Batt Monner
Ответ Фан Рубина
Тут не только надеяться надо, но и самим активно менять. Чтобы не оставалось места в спорте командам и федерациям, беспричинно уклоняющимся от сореванований с нашими спортсменами.
Ты Донецкую область захватить не можешь, какой мировой спорт менять) Ах знать она сильна
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never20
Ответ Александр
вован, лучше скажи куда скабеева пропала?!
а она куда то пропала?
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Пользователь заблокирован
Ответ Anton Abaturov
как может развиваться страна, где идеологией  и целью считается не развитие страны, а удержание власти группой людей? С этой властью мы несёмся в пропасть. После них тут останется пустыня
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Michael1969
Ответ Tzaichiha
Так я читаю спортивный сайт. Но тут и подобные посты с именем ВВП появляются. Захожу себя, чтобы поржать и подивиться на людскую продажность, но иногда до тошноты уже.
Дивиться на продажность - господа, на сайте появилась честная давалка.
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Atsuktuvas
//Но по мере укрепления многополярности современного мира ситуация будет меняться и в международном спорте.//
Да, позиции Китая в мировой геополитике и спорте безусловно будет расти.
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