Владимир Путин: «Очень надеюсь, что по мере укрепления многополярности мира ситуация в международном спорте будет меняться в лучшую сторону»

Владимир Путин назвал основной проблемой современного спорта излишнюю коммерциализацию.

«Мы с вами хорошо знаем, что основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией спорта. Отсюда и коррупционная, и политическая зависимость.

Но по мере укрепления многополярности современного мира ситуация будет меняться и в международном спорте.

Будет меняться в лучшую сторону. Во всяком случае, я на это очень надеюсь», – заявил президент РФ на совещании с правительством.