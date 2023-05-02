Международная федерация дзюдо отказала 8 российским спортсменам в допуске на чемпионат мира после проверки биографических данных

Теги сборная России жен сборная России дзюдо IJF Политика Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Восемь россиян не допустили до чемпионата мира по дзюдо после проверки биографических данных.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF).

К участию в ЧМ-2023 года и в соревнованиях IJF допущены только спортсмены, работающие в Центре спортивной подготовки сборных команд России, и спортсмены, в отношении которых не было выявлено информации, предполагающей поддержку боевых действий. 

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар).

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16 комментариев

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Oleg Nikolaev
Ответ Игорь Ерин
Ну , а остальные согласятся с ролью Иуды - поедут ?
А при чем здесь древнееврейский фольклор?! Поедут конечно, они же не дураки
+12
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+9
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estoico
Ответ ДМ-1чемпион
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а на самом деле как было?
+5
-3
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VictorVallecano
Ответ ДМ-1чемпион
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Что у тебя с речью?
+4
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statistic5
а сколько допустили?
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Olga.t
Ответ ДМ-1чемпион
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ваша неосведомленность удручает...
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-2
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Максим Фомин
Ответ HUKI1337
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по-любому должен ехать...все-таки важнейший мировой саммит не может его пропустить...
+3
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estoico
Ответ Максим Фомин
по-любому должен ехать...все-таки важнейший мировой саммит не может его пропустить...
Поддерживаю. И если всё пройдёт хорошо (а как иначе?), то на обратном пути можно и тур по Европе сделать. Удобнее всего с Голландии начать.
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АГОШКИН Алексей
Ответ Russ Ivan
100% убрали самых сильных и так будет абсолютно везде!
Да в футболе и хоккее действительно убрали самую сильную сборную!!
+1
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jonnysilverhand01
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HUKI1337
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Sanya Kruus
ты думай что пишешь в сети, ведь так тебя легче найти...
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ДМ-1чемпион
Ответ HUKI1337
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