Международная федерация дзюдо отказала 8 российским спортсменам в допуске на чемпионат мира после проверки биографических данных

Восемь россиян не допустили до чемпионата мира по дзюдо после проверки биографических данных.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо ( ).

К участию в ЧМ-2023 года и в соревнованиях IJF допущены только спортсмены, работающие в Центре спортивной подготовки сборных команд России, и спортсмены, в отношении которых не было выявлено информации, предполагающей поддержку боевых действий.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар).