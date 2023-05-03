38-летний Павелски – самый возрастной игрок в истории НХЛ с 4 шайбами в матче плей-офф. Он побил рекорд Ришара

38-летний Джо Павелски – самый возрастной игрок в истории НХЛ с 4 шайбами в матче плей-офф.

Форвард « » сделал покер в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против « » (4:5 ОТ).

Нападающий вернулся в состав техасского клуба после пропуска 5 игр из-за сотрясения мозга, полученного в первом матче серии первого раунда с «Миннесотой».

Павелски (38 лет 295 дней) стал самым возрастным игроком в истории лиги с 4+ шайбами в матче плей-офф.

Прежний рекорд принадлежал («Монреаль», 1957 год) – 4 шайбы в первом матче финала Кубка Стэнли с «Бостоном» (5:1) в 35 лет 245 дней.

Также Павелски повторил рекорд франшизы «Старс» по числу голов за один матч в плей-офф, установленный в 2020 году (4).