38-летний Павелски – самый возрастной игрок в истории НХЛ с 4 шайбами в матче плей-офф. Он побил рекорд Ришара

Теги рейтинги Кубок Стэнли Даллас Джо Павелски НХЛ рекорды Морис Ришар Сиэтл Денис Гурьянов Хоккей

38-летний Джо Павелски – самый возрастной игрок в истории НХЛ с 4 шайбами в матче плей-офф.

Форвард «Далласа» сделал покер в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (4:5 ОТ). 

Нападающий вернулся в состав техасского клуба после пропуска 5 игр из-за сотрясения мозга, полученного в первом матче серии первого раунда с «Миннесотой». 

Павелски (38 лет 295 дней) стал самым возрастным игроком в истории лиги с 4+ шайбами в матче плей-офф.

Прежний рекорд принадлежал Морису Ришару («Монреаль», 1957 год) – 4 шайбы в первом матче финала Кубка Стэнли с «Бостоном» (5:1) в 35 лет 245 дней. 

Также Павелски повторил рекорд франшизы «Старс» по числу голов за один матч в плей-офф, установленный Денисом Гурьяновым в 2020 году (4). 

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11 комментариев

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Камиль Мухаметшин
матч жизни выдал Джо... но грусть в его глазах... это прям боль после проигрыша...
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Альфа Консалтинг
ждал от него пятого гола в овертайме , было бы легендарно
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Иллидан73
Побить рекорд Мориса Ришара, охренеть, это история! Капитан Америка!
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Костя Кот
монстр джо
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Maksmen1995
Нестареющий Джо 💪
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йозе марино
как же обидно вроде покер сделал, а в итоге поражение..
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Aviator92
То чувство, когда забиваешь четыре, но этого оказывается недостаточно
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Marky777
Ответ Адепт Суперлиги
Величайший игрок современности
Смешно )
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Direct free kick
Ответ Адепт Суперлиги
Величайший игрок современности
Ты разбираешься в хоккее хуже Натальи Кларк
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