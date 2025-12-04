Член совдира «Локо» Филатов о шансах на титул РПЛ: «Перспективы нет, мы не можем усилиться. Для чемпионства нужны такие игроки, как Фернандеш, Мариу, Крыховяк, Педриньо»
Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что команда не сможет бороться за чемпионство из‑за отсутствия усиления.
Железнодорожники с 34 очками занимают 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Команда Михаила Галактионова отстает от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.
– Есть ли перспективы у команды с Михаилом Галактионовым побороться за чемпионство?
– Перспективы нет. И тут дело не в тренере. Проблемы у нас, как у руководства, что мы не можем усилиться. К тренеру никаких претензий.
– Галактионов выжимает максимум из состава?
– «Локомотив» – единственная команда, которая играет практически всеми своими воспитанниками. Чтобы стать чемпионами, необходимо хотя бы один‑два игрока уровня выше среднего. Нужно кого‑то найти. Получится ли зимой – все зависит от финансов. Если найдем деньги.
Раньше у нас были Фернандеш, Жоау Мариу, Крыховяк – это игроки высокого уровня. Был Педриньо, тоже шикарный игрок. Такие игроки нужны. Представьте, если бы такие игроки сейчас у нас появились. Они просто необходимы нам. Каким‑то образом надо миллионов 10-15, за такие деньги мы сможем найти такого игрока, – сказал Филатов.