Член совдира «Локо» Филатов о шансах на титул РПЛ: «Перспективы нет, мы не можем усилиться. Для чемпионства нужны такие игроки, как Фернандеш, Мариу, Крыховяк, Педриньо»

Валерий Филатов о чемпионстве «Локомотива»: перспективы нет, не можем усилиться.

Член совета директоров «Локомотива » Валерий Филатов заявил, что команда не сможет бороться за чемпионство из‑за отсутствия усиления.

Железнодорожники с 34 очками занимают 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ . Команда Михаила Галактионова отстает от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.

– Есть ли перспективы у команды с Михаилом Галактионовым побороться за чемпионство?

– Перспективы нет. И тут дело не в тренере. Проблемы у нас, как у руководства, что мы не можем усилиться. К тренеру никаких претензий.

– Галактионов выжимает максимум из состава?

– «Локомотив» – единственная команда, которая играет практически всеми своими воспитанниками. Чтобы стать чемпионами, необходимо хотя бы один‑два игрока уровня выше среднего. Нужно кого‑то найти. Получится ли зимой – все зависит от финансов. Если найдем деньги.

Раньше у нас были Фернандеш, Жоау Мариу, Крыховяк – это игроки высокого уровня. Был Педриньо, тоже шикарный игрок. Такие игроки нужны. Представьте, если бы такие игроки сейчас у нас появились. Они просто необходимы нам. Каким‑то образом надо миллионов 10-15, за такие деньги мы сможем найти такого игрока, – сказал Филатов.