  Мбаппе – лучший игрок ЧМ-2026 по версии The Athletic. Холанд – 2-й, Ямаль – 3-й, Кейн – 4-й, Педри – 5-й, Винисиус – 7-й, Месси – 8-й, Родри – 12-й, Дембеле – 20-й, Роналду – 25-й
Мбаппе – лучший игрок ЧМ-2026 по версии The Athletic. Холанд – 2-й, Ямаль – 3-й, Кейн – 4-й, Педри – 5-й, Винисиус – 7-й, Месси – 8-й, Родри – 12-й, Дембеле – 20-й, Роналду – 25-й

Килиан Мбаппе оценен как лучший игрок ЧМ-2026.

The Athletic составил топ-100 лучших игроков, которые могут сыграть на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. 

Издание опиралось на пять критериев, по каждому из которых игрок получал оценку от одного до пяти. Затем эти баллы суммировались, и на их основании формировался итоговый рейтинг.

В расчет брались текущая форма (оценки от сервиса FotMob), прошлые выступления и достижения, важность для своей сборной, трансферная стоимость по данным Transfermarkt (вес этого критерия снижен наполовину, поскольку рыночная стоимость возрастных игроков по определению ниже, хотя их влияние на ЧМ не обязательно будет меньше), а также рейтинг в футбольном симуляторе EA Sports FC 26.

Насчет последнего пункта The Athletic поясняет: «Можете относиться к этому скептически, но в разработку рейтингов футболистов в таких играх вкладывается удивительно много труда. Этот метод оценки уровня игроков не менее объективен, чем любой другой из доступных».

Первая двадцатка выглядит следующим образом: 

1. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»);

2. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);

3. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);

4. Харри Кейн (Англия, «Бавария»);

5. Педри (Испания, «Барселона»);

6. Джуд Беллингем (Англия, «Реал»);

7. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»);

8. Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»);

9. Кевин де Брюйне (Бельгия, «Наполи»);

10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Манчестер Сити»);

11. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»);

12. Родри (Испания, «Манчестер Сити»);

13. Витинья (Португалия, «ПСЖ»);

14. Рафинья (Бразилия, «Барселона»);

15. Луис Диас (Колумбия, «Бавария»);

16. Букайо Сака (Англия, «Арсенал»);

17. Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»);

18. Деклан Райс (Англия, «Арсенал»);

19. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);

20. Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»). 

Криштиану Роналду (Португалия, «Аль-Наср») занял 25-е место, Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал») – 26-е, Бруну Фернандеш (Португалия, «МЮ») – 29-е, Лука Модрич (Хорватия, «Милан») – 33-е, Джамал Мусиала (Германия, «Бавария») – 34-е, Флориан Виртц (Германия, «Ливерпуль») – 46-е, Коул Палмер (Англия, «Челси») – 69-е, Абдукодир Хусанов (Узбекистан, «Манчестер Сити») – 86-е.

Полный список доступен по ссылке.  

