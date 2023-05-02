«Аль-Хилаль» постарается подписать Месси и возродить его противостояние с Роналду (Ромен Молина)

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Аль-Хилаль» постарается подписать Лионеля Месси ближайшим летом.

Как пишет журналист Ромен Молина, клуб из Саудовской Аравии собирается приложить значительные усилия для того, чтобы убедить форварда, контракт с которым «ПСЖ» продлевать не будет.

Команда из Эр-Рияда хочет возродить противостояние Месси с Криштиану Роналду, выступающим за «Аль-Наср». Ранее нападающие играли за «Барселону» и «Реал Мадрид» соответственно.

Месси отстранен «ПСЖ» на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Форвард не сыграет с «Труа» и «Аяччо»

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53 комментария

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Евгений Лифшиц
как было бы здорово. насколько ветки апл стали лучше после ухода Роналду. Закроем поток глоров в ветках саудовской лиги и будем наслаждаться футболом и старыми-добрыми клубными срачами!
+22
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+18
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Фут.Боль
Будет жара, конечно,если так произойдет. Фаны Месси и Роналду будут уже на ветках чемпионата Саудовской Аравии продолжать доказывать друг другу, кто же из них лучше.
+20
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Полуэктов Пётр
Ответ Denis Fomin
Чего доказывать? ЧМ, 7 ЗМ и 6 ЗБ, все уже давно ясно.
Вот именно такой бред и хочется изолировать от нормальных чемпионатов)
Спасибо за наглядный пример.
+5
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U
Запереть всех глоров разом в резервации на ветках чемпионата Саудовской Аравии было бы эпично.
+7
-2
+5
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Total_90
Мбапе руководит клубом, Неймар постоянно на фестивалях, а виноват Месси. Угадайте клуб?)
+11
-7
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Фут.Боль
Ответ Denis Fomin
Чего доказывать? ЧМ, 7 ЗМ и 6 ЗБ, все уже давно ясно.
Во-во, так и будут писать.
+3
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HostileAxelerat@mail.ru
Глорам Месси пора уже манеру заучивать на случай ухода их любимчика в Азию.
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Granero-24
Если перейдет, то матч Аль-Хилаля и Аль-Насра будут смотреть миллионы! Или как говорят Al-Camel !
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Евгений Громов 22
Ответ кто-то
Они постараются, но не подпишут. Это бред. Месси не перейдёт
То же самое писали про Криша
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Russ Ivan
Многоходовка от шейхов, но нет... Уфа поможет перезагрузить карьеру!
+2
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Юрий Кечко
Ответ Фут.Боль
Будет жара, конечно,если так произойдет. Фаны Месси и Роналду будут уже на ветках чемпионата Саудовской Аравии продолжать доказывать друг другу, кто же из них лучше.
Так и сейчас происходит без его перехода )))
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кто-то
Ответ Евгений Громов 22
То же самое писали про Криша
У Роналду вариантов не было: МЮ отказался, глупые высказывания сильно подпортили имидж Роналду, его неуверенная игра + личка, которую далеко не все могли позволить. С Месси другая история: с ПСЖ всё развалено, но его скорее всего подпишет Барса, даже если не получится, то ,я думаю, подключатся другие клуба, Месси сейчас впорядке, часто забивает и отдаёт, поэтому думаю прям серьезных проблем произойти не должно
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Alex1_Mason
Ответ Барсик Юрана
Месси не верблюд
но 200 млн баксов это 200 млн баксов😉
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HostileAxelerat@mail.ru
Объявлена неделя срочной переписи методичек: количество новостей про Месси увеличилось в два раза.
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Parce
Ответ Геннадий Тимченко
а что ему мешает забивать, как это делает Бензема - уже не один хет-трик, а по годам он старше пешехода
И на сколько годиков интересно Бензема старше Месси, вы даже возраст своего игрока не знаете
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Игорь Климов
В дворовый чемпионат Саудовской Аравии игроки переходят только когда уже заканчивают играть на высшем уровне в топ-5 Европы.
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Гамарджоба Генацвале
России тогда точно надо в Азию уходить. Аргумент: там играют Месси и Роналду!
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Фанат спорта01
Ответ Юрий Кечко
Да даже если поедет заработать , поедет победителем , с хорошей статистикой «пешком@ в типо не лучшем сезоне , а не умоляю все клубы взять его и получая отказ ))) Но я бы на него в сити посмотрел сезончик если честно
ну и зачем Гвардиола Месси?
когда у него уже лучший плеймейкер и лучший нам в мире которые ещё и прессингуют круто.
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Юрий Кечко
Не станет ))) У Месси в целом глорье поадекватнее на вещи смотрит
Сколько у вас классов образования?
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Юрий Кечко
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Сколько у вас классов образования?
А ты какой рукой мастурбируешь ?

Я так понимаю ты хотел рандомные вопросы поспрашивать ))
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Любезный Коссутий
Ответ Parce
Готовьтесь сразу к нытью, когда Лео останется в Европе
будет лавку у Чави полировать
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Ansu Fati
Ответ Евгений Лифшиц
как было бы здорово. насколько ветки апл стали лучше после ухода Роналду. Закроем поток глоров в ветках саудовской лиги и будем наслаждаться футболом и старыми-добрыми клубными срачами!
Если бы еще прошлым летом кто-нибудь сказал, что чемпионат Саудовской Аравии будет самым обсуждаемым через год, я бы покрутил у виска))
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Евгений Лифшиц
как было бы здорово. насколько ветки апл стали лучше после ухода Роналду. Закроем поток глоров в ветках саудовской лиги и будем наслаждаться футболом и старыми-добрыми клубными срачами!
Ещё бы Зогитову с Терюшковым туда же отправить😌
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Юрий Кечко
Ответ Granero-24
Если перейдет, то начнётся массовое переобувание! Признайте!
Да не будет никакого переобувания)))
Лига как была слабой так и останется
Внимание к ней и Рон поднял ну станет еще больше
Но исходные ситуации перед потенциальным переходом уж слишком разные ))) я ниже описал почему
Поэтому фанаты рончика продолжат страдать ))
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Parce
Ответ Геннадий Тимченко
а по вашему пешеход старше❓Бензу 36, а пешему 35 или у пешего каждый золотой мятч год прибавляет❓🤔
Ты бы хоть погугли что ли, пешеход походу у тебя в голове, мозг называется, но работать не спешит
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