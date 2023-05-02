«Аль-Хилаль» постарается подписать Месси и возродить его противостояние с Роналду (Ромен Молина)

«Аль-Хилаль» постарается подписать Лионеля Месси ближайшим летом.

Как пишет журналист Ромен Молина, клуб из Саудовской Аравии собирается приложить значительные усилия для того, чтобы убедить форварда, контракт с которым «ПСЖ» продлевать не будет.

Команда из Эр-Рияда хочет возродить противостояние Месси с , выступающим за «Аль-Наср». Ранее нападающие играли за «Барселону» и «Реал Мадрид» соответственно.

Месси отстранен «ПСЖ» на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Форвард не сыграет с «Труа» и «Аяччо»

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд