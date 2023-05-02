«Аль-Хилаль» постарается подписать Месси и возродить его противостояние с Роналду (Ромен Молина)
«Аль-Хилаль» постарается подписать Лионеля Месси ближайшим летом.
Как пишет журналист Ромен Молина, клуб из Саудовской Аравии собирается приложить значительные усилия для того, чтобы убедить форварда, контракт с которым «ПСЖ» продлевать не будет.
Команда из Эр-Рияда хочет возродить противостояние Месси с Криштиану Роналду, выступающим за «Аль-Наср». Ранее нападающие играли за «Барселону» и «Реал Мадрид» соответственно.
Месси отстранен «ПСЖ» на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Форвард не сыграет с «Труа» и «Аяччо»
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Спасибо за наглядный пример.
когда у него уже лучший плеймейкер и лучший нам в мире которые ещё и прессингуют круто.
Я так понимаю ты хотел рандомные вопросы поспрашивать ))
Лига как была слабой так и останется
Внимание к ней и Рон поднял ну станет еще больше
Но исходные ситуации перед потенциальным переходом уж слишком разные ))) я ниже описал почему
Поэтому фанаты рончика продолжат страдать ))