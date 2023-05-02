Женский ЧМ могут не показать в ряде стран Европы. Инфантино недоволен предложениями на покупку прав – от 1 до 10 млн долларов против 100-200 млн за ЧМ в Катаре: «Пощечина женщинам по всему миру»

Теги телевидение женский футбол ФИФА Джанни Инфантино чемпионат мира среди девушек деньги Футбол

Джанни Инфантино недоволен предложениями телекомпаний за показ женского чемпионата мира.

Президент ФИФА назвал «разочаровывающими» предложения о покупке прав на телетрансляцию турнира из Великобритании, Испании, Италии, Германии и Франции. По словам Инфантино, европейские вещательные компании предложили от 1 до 10 миллионов, в то время как предложения за показ ЧМ-2022 в Катаре составили от 100 до 200 млн долларов.

Инфантино назвал это «пощечиной» игрокам и «женщинам по всему миру». Функционер почеркнул, что у ФИФА есть «моральное и юридическое обязательство не занижать цены» на это мероприятие.

«Если предложения по-прежнему будут несправедливыми, мы будем вынуждены не транслировать чемпионат мира по футболу среди женщин в европейских странах «большой пятерки».

Призываю всех игроков, болельщиков, футбольных чиновников, политиков и журналистов по всему миру присоединиться к нам и поддержать этот призыв к справедливому вознаграждению женского футбола. Женщины заслуживают этого», – сказал Инфантино на заседании Всемирной торговой организации в Женеве.

Также Инфантино сообщил, что все доходы от телевизионных прав на показ турнира будут инвестированы в женский футбол, отметив, что международные вещательные организации «обязаны продвигать женский спорт и инвестировать в него».

Женский чемпионат мира пройдет с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.

«Возможно, из-за этого в Европе его не будут показывать в прайм-тайм, но тем не менее 9 или 10 часов утра – это вполне разумное время», – сказал президент ФИФА.

По данным ФИФА, в 2019 году женский ЧМ посмотрели 1,12 миллиарда человек – это наибольшее количество зрителей в истории турнира. При этом почти половина общего количества просмотров пришлась на Европу.

Кроме того, Инфантино анонсировал увеличение общего призового фонда чемпионата мира в три раза по сравнению с предыдущим турниром – до 152 миллионов долларов.

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39 комментариев

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Pavel Harriss
на что спрос, на то и цена
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Aleksey Yashin
Жёсткое столкновение с реальностью и реальным интересом к женскому футболу
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Сергей Логинов
Пусть женщины приносят столько денег в индустрию, сколько мужчины, тогда и поговорим
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Саша Пушкин
Ответ Pavel Harriss
на что спрос, на то и цена
Поехавшие с этим гендерным равенством игнорируют не только законы природы, но теперь и законы рынка. Это уже беды с башкой.
+13
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lovkac
Я представляю как порвется этот "чиновник", когда кубок африканских наций откажутся покупать за 500+ миллионов, это же чистейший расизм!
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Абдулов Алексей
"Вещательные организации обязаны продвигать женский спорт и инвестировать в него"©

Инфантино ничего не попутал? С чего бы ему кто-то обязан? Вещатели предложили рыночную цену за этот, так сказать "футбол". Не согласен - не транслируй. Вещателям всё равно, чем утренний эфир забивать: хоть женским футболом, хоть соревнованиям по дартсу, что аэробикой с Канделаки.
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round15
Ну почему сразу пощечина? Это объективная реальность. Женский футбол - это противоприродное явление.
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Evgeny Trifonov
неожиданно к феминисткам постучались рыночные отношения
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Хызыр
Замените шорты на юбки, гетры на чулки. С футболками тоже можно поработать. Тогда можно будет продать подороже, а пока не интересно
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Egor Misnikov
То есть пощечина в том, что Инфантино и компания получит мало денег? Я думаю, женщины по всему миру глубоко оскорблены тем, что толстосумы из фифа получат на столько, сколько хотели бы. Возмутительно!
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Екн Лор
Пoщёчинa западным "сoц.урaвнителям", которые дaвно oтopвaны от реальности
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Syndycate
А чего он хочет, чтобы телекомпании платили завышенную сумму за то, у чего нет рейтингов?)
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Peter Parker
«Это пощечина игрокам и всем женщинам». Да ладно тебе, знаем мы, что ты всего лишь трясешься за свой карман и прикрываешься равноправием.
+3
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ХавиГави_Паратрупер
Инфантино после того, как побывал геем и инвалидом, теперь ещё и женщиной станет?🤓
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Фан Рубина
Не транслируйте. Брать за футбол уровня Втордива такие деньжищи - это слишком.
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tolstiy
Ответ Syndycate
Таков закон рынка, если нет спроса и интереса - цена будет соответствующая)
возможно, сейчас повесточка дня продавит рынок....
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Syndycate
Таков закон рынка, если нет спроса и интереса - цена будет соответствующая)
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окечуква
Ну что, надо бы законы функционирования рынка менять, господа капиталисты? А лучше просто не показывать всякую убогую галиматью.
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Cruel Snake
Женщин невозможно не любить, а вот женский футбол любить невозможно. Экзотика. Очень на любителя.
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statistic5
тупо пиарится
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Dzhansug Bukiya
Да давно ясно, что ФИФА-Уефа мафия, фифа и уефа не построили ни 1 стадиона, все инвестиции - это перенести бабки в карманы чинушей из федераций, которые потом проголосуют как надо Инфантино и ко.
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dudufufu
А что этим летом женский ЧМ?
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А.Э.РАСИМ
Ну это путь в никуда.
Сморите, есть же рынок у них, и рынок диктует моду.
Зачем принуждать бизнесменов? Зачем звать "папу", "маму" , чтоб помогли?
Если людям интересно, заплатят.
Зачем добиваться не рыночными методами?
Забывают законы бизнеса?

Надо проводить мониторинг.А потом цену назначать.

Не все хотят смотреть женский футбол.
Есть люди, проводись матч за Кубок Чемпионов среди женщин, финал, за забором, даже бесплатно не пойдут.
Я не буду интересоваться и не пойду.
Футбол игра мужская.

Так же могут быть недовольны организаторы чемпионата мира по художественной гимнастике среди мужчин.
Не интересно.
Никакой дискриминации.
Просто людям не интересно.
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zer
хахаха, как обычно борьба за права обернулась борьбой за выгоду для капиталистов типа Инфантино)))
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&_Bishep_&
Вот идиот. Они там на Западе похоже никого понятия о рыночной экономике не имеют. Какой спрос, такое и предложение.
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