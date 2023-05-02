Женский ЧМ могут не показать в ряде стран Европы. Инфантино недоволен предложениями на покупку прав – от 1 до 10 млн долларов против 100-200 млн за ЧМ в Катаре: «Пощечина женщинам по всему миру»
Джанни Инфантино недоволен предложениями телекомпаний за показ женского чемпионата мира.
Президент ФИФА назвал «разочаровывающими» предложения о покупке прав на телетрансляцию турнира из Великобритании, Испании, Италии, Германии и Франции. По словам Инфантино, европейские вещательные компании предложили от 1 до 10 миллионов, в то время как предложения за показ ЧМ-2022 в Катаре составили от 100 до 200 млн долларов.
Инфантино назвал это «пощечиной» игрокам и «женщинам по всему миру». Функционер почеркнул, что у ФИФА есть «моральное и юридическое обязательство не занижать цены» на это мероприятие.
«Если предложения по-прежнему будут несправедливыми, мы будем вынуждены не транслировать чемпионат мира по футболу среди женщин в европейских странах «большой пятерки».
Призываю всех игроков, болельщиков, футбольных чиновников, политиков и журналистов по всему миру присоединиться к нам и поддержать этот призыв к справедливому вознаграждению женского футбола. Женщины заслуживают этого», – сказал Инфантино на заседании Всемирной торговой организации в Женеве.
Также Инфантино сообщил, что все доходы от телевизионных прав на показ турнира будут инвестированы в женский футбол, отметив, что международные вещательные организации «обязаны продвигать женский спорт и инвестировать в него».
Женский чемпионат мира пройдет с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.
«Возможно, из-за этого в Европе его не будут показывать в прайм-тайм, но тем не менее 9 или 10 часов утра – это вполне разумное время», – сказал президент ФИФА.
По данным ФИФА, в 2019 году женский ЧМ посмотрели 1,12 миллиарда человек – это наибольшее количество зрителей в истории турнира. При этом почти половина общего количества просмотров пришлась на Европу.
Кроме того, Инфантино анонсировал увеличение общего призового фонда чемпионата мира в три раза по сравнению с предыдущим турниром – до 152 миллионов долларов.
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Инфантино ничего не попутал? С чего бы ему кто-то обязан? Вещатели предложили рыночную цену за этот, так сказать "футбол". Не согласен - не транслируй. Вещателям всё равно, чем утренний эфир забивать: хоть женским футболом, хоть соревнованиям по дартсу, что аэробикой с Канделаки.
Сморите, есть же рынок у них, и рынок диктует моду.
Зачем принуждать бизнесменов? Зачем звать "папу", "маму" , чтоб помогли?
Если людям интересно, заплатят.
Зачем добиваться не рыночными методами?
Забывают законы бизнеса?
Надо проводить мониторинг.А потом цену назначать.
Не все хотят смотреть женский футбол.
Есть люди, проводись матч за Кубок Чемпионов среди женщин, финал, за забором, даже бесплатно не пойдут.
Я не буду интересоваться и не пойду.
Футбол игра мужская.
Так же могут быть недовольны организаторы чемпионата мира по художественной гимнастике среди мужчин.
Не интересно.
Никакой дискриминации.
Просто людям не интересно.