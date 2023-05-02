Женский ЧМ могут не показать в ряде стран Европы. Инфантино недоволен предложениями на покупку прав – от 1 до 10 млн долларов против 100-200 млн за ЧМ в Катаре: «Пощечина женщинам по всему миру»

Джанни Инфантино недоволен предложениями телекомпаний за показ женского чемпионата мира.

Президент ФИФА назвал «разочаровывающими» предложения о покупке прав на телетрансляцию турнира из Великобритании, Испании, Италии, Германии и Франции. По словам Инфантино, европейские вещательные компании предложили от 1 до 10 миллионов, в то время как предложения за показ ЧМ-2022 в Катаре составили от 100 до 200 млн долларов.

Инфантино назвал это «пощечиной» игрокам и «женщинам по всему миру». Функционер почеркнул, что у ФИФА есть «моральное и юридическое обязательство не занижать цены» на это мероприятие.

«Если предложения по-прежнему будут несправедливыми, мы будем вынуждены не транслировать чемпионат мира по футболу среди женщин в европейских странах «большой пятерки».

Призываю всех игроков, болельщиков, футбольных чиновников, политиков и журналистов по всему миру присоединиться к нам и поддержать этот призыв к справедливому вознаграждению женского футбола. Женщины заслуживают этого», – сказал Инфантино на заседании Всемирной торговой организации в Женеве.

Также Инфантино сообщил, что все доходы от телевизионных прав на показ турнира будут инвестированы в женский футбол, отметив, что международные вещательные организации «обязаны продвигать женский спорт и инвестировать в него».

Женский чемпионат мира пройдет с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.

«Возможно, из-за этого в Европе его не будут показывать в прайм-тайм, но тем не менее 9 или 10 часов утра – это вполне разумное время», – сказал президент ФИФА.

По данным ФИФА, в 2019 году женский ЧМ посмотрели 1,12 миллиарда человек – это наибольшее количество зрителей в истории турнира. При этом почти половина общего количества просмотров пришлась на Европу.

Кроме того, Инфантино анонсировал увеличение общего призового фонда чемпионата мира в три раза по сравнению с предыдущим турниром – до 152 миллионов долларов.

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