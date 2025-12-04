Алессандро Бастони: «Теперь защитники должны уметь создавать что-то в атаке. Я восхищаюсь Гвардиолом, Калафьори отлично играет в «Арсенале»

Алессандро Бастони: теперь защитник должен уметь создавать что-то в атаке.

Защитник «Интера » Алессандро Бастони порассуждал об изменении роли игроков обороны в современном футболе.

«В последние несколько лет многие команды искали защитников с атакующим настроем. Это не всегда получается естественным образом.

Я восхищаюсь Гвардиолом [из «Манчестер Сити »], а Калафьори отлично играет в «Арсенале » на позиции левого защитника.

Теперь защитники должны уметь создавать что-то большее», – сказал Бастони.