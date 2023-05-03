«Барселона» уверена, что подпишет Месси. Форвард может больше не сыграть за «ПСЖ»

«Барселона» не сомневается в своих шансах заключить договор с Лионелем Месси.

Форвард был отстранен « » на две недели за несогласованное путешествие в Саудовскую Аравию. Клуб не будет продлевать с ним контракт, истекающий летом.

По информации RMC Sport, « », несмотря на финансовые ограничения, уверена в том, что ей удастся подписать своего бывшего капитана.

Тем временем парижане намерены провести внутрикомандное разбирательство, чтобы в том числе понять, стоит ли выпускать Месси на оставшиеся матчи чемпионата Франции. Некоторые сотрудники клуба считают, что делать этого не надо.

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