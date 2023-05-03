«Барселона» уверена, что подпишет Месси. Форвард может больше не сыграть за «ПСЖ»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

«Барселона» не сомневается в своих шансах заключить договор с Лионелем Месси.

Форвард был отстранен «ПСЖ» на две недели за несогласованное путешествие в Саудовскую Аравию. Клуб не будет продлевать с ним контракт, истекающий летом.

По информации RMC Sport, «Барселона», несмотря на финансовые ограничения, уверена в том, что ей удастся подписать своего бывшего капитана.

Тем временем парижане намерены провести внутрикомандное разбирательство, чтобы в том числе понять, стоит ли выпускать Месси на оставшиеся матчи чемпионата Франции. Некоторые сотрудники клуба считают, что делать этого не надо.

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24 комментария

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Parce
Но как же так, надежные источники из под комментариев спортс, передавали, что Барселона будет в следующем сезоне в сегунде, а Месси в пустыне. Не верю
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Joker17
Ответ Raindrop Drop Top
Поимел бабла с мешка, теперь можно и домой за трофеями 🤣
как будто он дома будет за миску риса играть
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Станислав Л
на месте Месси - я бы послал этот трехбуквенный клуб на три же буквы
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Raindrop Drop Top
Поимел бабла с мешка, теперь можно и домой за трофеями 🤣
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Vinnipukh Vinni
Ответ Станислав Л
на месте Месси - я бы послал этот трехбуквенный клуб на три же буквы
По сути он это и сделал.
Хотя пишут, что на самом деле не специально.
Он отпросился у клуба и почти сразу после матча улетел, основываясь на этом разрешении, а ПСЖ внезапно решил поучить игроков после поражения жизни и отменить выходной в понедельник, но Месси-то уже улетел и не стал разворачивать самолёт на полпути или сразу же после приземления в Аравии лететь обратно. Это в конце концов бессмысленно - на тренировку нужно выходить в нормальном состоянии, а не после бессонной ночи.
В общем, не так уж Месси, видимо, и виноват, но всем уже плевать, что там и как.
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Экспертное мнение
По сути у Месси остались последние годы карьеры, когда он еще может показывать хорошую игру, дальше будет только спад. То есть каждый месяц его карьеры на счету, надо выживать из этого максимум, и провести не в токсичном ПСЖ, но в европейском клубе. А тратить эти годы с 36-38 на клуб в Аравии или МЛС - неразумно, туда можно и под сорок поехать.
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Станислав Л
Ответ Barsa! bolshe chem klub
думаю Месси вас бы туда отправил😅😅😅
Месси про меня не знает🤷‍♂️
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Rus Donskoy
отличная новость!!!!Месси!!
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кто-то
Надеюсь, это правда. Жду величайшего в лучшем клубе 💙❤️
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Oleg
И кстати футболки с номером Лео тоже на две недели отстраните от продаж, а это это самая продаваемая атрибутика в мире.
Сказали А, говорите Б.

ЧЕМПИОН МИРА МЕССИ👑
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Геннадий Тимченко
для удовлетворения финансовых аппетитов Месси Барсе придется продавать (или существенно урезать ЗП) половину нынешнего чемпионского состава
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Фруктовый роналду
А можно пояснительную бригаду почему псж так плоха относиться к месси.Просто не следил за ним но очень интересно что происходит.Он тоже чтоли яйца показал трибуне
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fudoshika
Ну наконец-то, послали куда подальше этого золотого зазнайку
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svft
рыба ищет, где глубже, а Месси - где толще)
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Фут.Боль
Ответ Parce
Но как же так, надежные источники из под комментариев спортс, передавали, что Барселона будет в следующем сезоне в сегунде, а Месси в пустыне. Не верю
Ну вы тоже написали так, как-будто Месси официально в Барсу вернулся)
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Parce
Ответ Фут.Боль
Ну вы тоже написали так, как-будто Месси официально в Барсу вернулся)
Нет я написал так, чтоб потроллить некоторых Икспертов
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