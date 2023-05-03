«Барселона» уверена, что подпишет Месси. Форвард может больше не сыграть за «ПСЖ»
«Барселона» не сомневается в своих шансах заключить договор с Лионелем Месси.
Форвард был отстранен «ПСЖ» на две недели за несогласованное путешествие в Саудовскую Аравию. Клуб не будет продлевать с ним контракт, истекающий летом.
По информации RMC Sport, «Барселона», несмотря на финансовые ограничения, уверена в том, что ей удастся подписать своего бывшего капитана.
Тем временем парижане намерены провести внутрикомандное разбирательство, чтобы в том числе понять, стоит ли выпускать Месси на оставшиеся матчи чемпионата Франции. Некоторые сотрудники клуба считают, что делать этого не надо.
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Хотя пишут, что на самом деле не специально.
Он отпросился у клуба и почти сразу после матча улетел, основываясь на этом разрешении, а ПСЖ внезапно решил поучить игроков после поражения жизни и отменить выходной в понедельник, но Месси-то уже улетел и не стал разворачивать самолёт на полпути или сразу же после приземления в Аравии лететь обратно. Это в конце концов бессмысленно - на тренировку нужно выходить в нормальном состоянии, а не после бессонной ночи.
В общем, не так уж Месси, видимо, и виноват, но всем уже плевать, что там и как.
Сказали А, говорите Б.
ЧЕМПИОН МИРА МЕССИ👑