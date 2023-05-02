Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. УНИКС примет «Зенит» в 7-м матче серии

Теги результаты УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Во вторник, 2 мая, в решающем седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Седьмой матч

В серии ничья – 3-3

УНИКС – Зенит
Дата проведения
2 мая, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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3 комментария

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Никита Архипенко
Ждём финал Уникс-Локо Кубань) Удачи Казанцам в игре с газовым мешком!
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Додик Аксель
Вчера 7-й матч ЦСКА - Локо-Кубань оправдал ожидания любителей баскетбола своей игрой и интригой в матче. Надеюсь, что и сегодня УНИКС и Зенит последуют их примеру и выдадут интересный и качественный баскетбол. Удачи командам !
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Алексей Иванов
За УНИКС!
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