Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. УНИКС примет «Зенит» в 7-м матче серии
Во вторник, 2 мая, в решающем седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до четырех побед)
Седьмой матч
В серии ничья – 3-3
- Дата проведения
- 2 мая, 20.00, «Баскет-холл»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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