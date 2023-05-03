«Реал» проиграл 2 из 3 последних матчей. Дальше – финал Кубка Испании и игра с «Ман Сити»
«Реал» добился лишь одной победы за последние три матча.
Сегодня команда Карло Анчелотти уступила «Сосьедаду» (0:2) в 33-м туре Ла Лиги. 25 апреля она проиграла «Жироне» (4:2).
Между этими поражениями была победа над «Альмерией» (4:2) 29 апреля.
Далее мадридцы сыграют с «Осасуной» в финале Кубка Испании (6 мая), а затем примут «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов (9 мая).
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
38 комментариев