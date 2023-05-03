«Реал» проиграл 2 из 3 последних матчей. Дальше – финал Кубка Испании и игра с «Ман Сити»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» добился лишь одной победы за последние три матча.

Сегодня команда Карло Анчелотти уступила «Сосьедаду» (0:2) в 33-м туре Ла Лиги. 25 апреля она проиграла «Жироне» (4:2).

Между этими поражениями была победа над «Альмерией» (4:2) 29 апреля.

Далее мадридцы сыграют с «Осасуной» в финале Кубка Испании (6 мая), а затем примут «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов (9 мая).

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38 комментариев

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Granero-24
Глаза не горели у ребят! Не мотивированные какие-то вышли
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20!8
Реал давно забил на чемпионат,нет не единого сомнения что в финале кубка короля и лч они выложаться на все 100
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Верховный Лорд
Ответ Rus Donskoy
позорный реал!!!
Позорный рус донской!!!
+7
-2
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HI MARS
Позорный судейка был сегодня.Карвахаля по беспределу удалили
+9
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Иван Иванов
Огоо, там что старина Давид Сильва всех растоптал?! 🤔 Он может такое сотворить.
+3
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Granero-24
Без Бензема и Модрича тяжело. Но верим на их скорейшее возвращении в Кубке и ЛЧ.
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Мурад Гамзаев
Просто бросили играть в лиге
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Rus Donskoy
Ответ t5qgzpg7dk
Реал в ЛЧ - другая команда!
судейская!
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ОттоДракула
Ответ Granero-24
Без Бензема и Модрича тяжело. Но верим на их скорейшее возвращении в Кубке и ЛЧ.
Закончат Бензема, Модрич и Кроос и у Реала начнётся ужас. Хотя он уже начался вроде.
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Granero-24
Ответ ОттоДракула
Закончат Бензема, Модрич и Кроос и у Реала начнётся ужас. Хотя он уже начался вроде.
Это вопрос к Пересу. В Ла Лиге в этом сезоне Реал подвела короткая скамейка. Летом нужны усиления.
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Granero-24
Верим в команду! Против Осасуны будет другой матч !
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xDe xDe
Ответ Granero-24
Глаза не горели у ребят! Не мотивированные какие-то вышли
Да нормально всё, Мадрид совершенно точно сыграет иначе и с Осасуной, и с МанСити. Такого однозначно не будет. Ну, сегодня провалились, бывает, что уж.
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ts_vlad
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Нагельсманн
Назначать системного тренера в несистемный Мадрид и ждать 100% результата - гениально
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bevooch
Ответ ts_vlad
Позволь поинтересоваться, кого назначить предлагаешь?
Талалаев.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ts_vlad
Позволь поинтересоваться, кого назначить предлагаешь?
Нагельсманн
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ts_vlad
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ла-лига уже все равно. Вот игра в кубке и с Сити все решит. Анчелотти вне зависимости от результатов, уволить в конце сезона
Позволь поинтересоваться, кого назначить предлагаешь?
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Реал наказывают
Ответ Игорь Климов
Видимо, Реал закончит чемпионат в этом сезоне на третьем месте.
Если реал будет дальше так играть, то возможно и Сосьедад сможет обогнать наш Реал Мадрид
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Мурад Гамзаев
Ответ Иван Иванов
Огоо, там что старина Давид Сильва всех растоптал?! 🤔 Он может такое сотворить.
Он был прекрасен сегодня, во всех аспектах
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зак
Ответ ОттоДракула
Закончат Бензема, Модрич и Кроос и у Реала начнётся ужас. Хотя он уже начался вроде.
так говорили когда уходили Роналду, Каземиро, Варан и Рамос и что, Реал сезон перезагрузится и снова начнёт забирать трофеи, а не будет болтаться в ЛЕ..
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Rus Donskoy
Ответ Granero-24
Без Бензема и Модрича тяжело. Но верим на их скорейшее возвращении в Кубке и ЛЧ.
Манчестер сити разнесет судейский реал
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Bekhruz B.B
Ответ t5qgzpg7dk
Реал в ЛЧ - другая команда!
Другая не другая … не важно ! в этом сезоне максимум доя Реала это кубок испании. Потолок что они могут взять в этом году.
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Батрадз Харебов
Ответ Rus Donskoy
судейская!
Еврэбэ?
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Иван Иванов
Ответ Мурад Гамзаев
Он был прекрасен сегодня, во всех аспектах
Ну что ж, ты меня заинтриговал. Возможно, завтра скачаю этот матч, чтобы посмотреть на Сильву. 😉
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Мурад Гамзаев
Ответ Верховный Лорд
Куртуа с Милитао включили режим Де Хеа и старины Хари))
Насмотрелись)
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Верховный Лорд
Куртуа с Милитао включили режим Де Хеа и старины Хари))
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