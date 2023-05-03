«Реал» проиграл 2 из 3 последних матчей. Дальше – финал Кубка Испании и игра с «Ман Сити»

«Реал» добился лишь одной победы за последние три матча.

Сегодня команда уступила « » (0:2) в 33-м туре . 25 апреля она проиграла «Жироне» (4:2).

Между этими поражениями была победа над «Альмерией» (4:2) 29 апреля.

Далее мадридцы сыграют с «Осасуной» в финале Кубка Испании (6 мая), а затем примут «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов (9 мая).

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