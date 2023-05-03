Энтони Дэвис набрал 30 очков, 23 подбора, 5 передач и 4 блок-шота в 1-м матче с «Уорриорз»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл в первом матче серии с «Голден Стэйт» (117:112, 1-0).
На счету Дэвиса 30 очков, 23 подбора, 5 передач и 4 блок-шота за 44 минуты при 11 из 19 с игры.
Ранее лишь легендарному бигмену Тиму Данкану удавалось провести матч с как минимум 30 очками, 20 подборами, 5 передачами и 3 блок-шотами в плей-офф НБА.
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Смущает только 44 минуты на паркете. Тут и молодому, здоровому трудно выжить, с таким графиком, не то, что травмату.