Энтони Дэвис набрал 30 очков, 23 подбора, 5 передач и 4 блок-шота в 1-м матче с «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Лейкерс Тим Данкан НБА видео НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл в первом матче серии с «Голден Стэйт» (117:112, 1-0).

На счету Дэвиса 30 очков, 23 подбора, 5 передач и 4 блок-шота за 44 минуты при 11 из 19 с игры.

Ранее лишь легендарному бигмену Тиму Данкану удавалось провести матч с как минимум 30 очками, 20 подборами, 5 передачами и 3 блок-шотами в плей-офф НБА.

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11 комментариев

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Stivi M.D.
Пожалуйста, не сломайся🙏
+29
-1
+28
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Sanan1908
Здоровый Дэвис - монстр 👿 главное без травм
+24
-1
+23
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Костя Кот
супер матч, так бы каждый раз!
+15
-1
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Костя Костя
Спасибо что живой
+7
-1
+6
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Дориан Грей_333
Адский чертяка, конечно.
Смущает только 44 минуты на паркете. Тут и молодому, здоровому трудно выжить, с таким графиком, не то, что травмату.
+3
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+3
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Insamo217
статистика конечно сумасшедшая
+2
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Archer_Great
Главное, чтобы не разовая акция была. А так - приятно смотреть на монстро-Дэвиса)
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Analjinn
Проснулся=улыбнулся. Спасибо Лалкам за хорошее настроение, главное чтобы Дэвис был здоров.
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Mr.BadGuy
Дэвис топчик, еще три игры надо от него такие. От Леброна скорее всего цельной мощной игры мы уже не увидим, он только эпизодами может взрыватся.
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