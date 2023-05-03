Форвард «Лейкерс» оформил дабл-дабл в первом матче серии с « » (117:112, 1-0).

На счету Дэвиса 30 очков, 23 подбора, 5 передач и 4 блок-шота за 44 минуты при 11 из 19 с игры.

Ранее лишь легендарному бигмену удавалось провести матч с как минимум 30 очками, 20 подборами, 5 передачами и 3 блок-шотами в плей-офф .

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