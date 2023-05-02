Установлены личности некоторых нападавших на Алексея Шведа

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Личности некоторых нападавших на защитника ЦСКА Алексея Шведа установлены, сообщает «Спорт-Экспресс».

Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения возле ресторана в центре Москвы поздно вечером в понедельник. Полиция Москвы проводит проверку.

Согласно источнику в Лиге ВТБ, в момент нападения Швед не был пьян. У компании, с которой у игрока возник конфликт на выходе из ресторана, до этого были проблемы с администрацией заведения.

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7 комментариев

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Потолковый Лампонюх™
"Ты это брат пойдем выйдем на улицу поговорить по мужски. Эээ ты ток один выходи. Мы тоже одни выйдем"
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ɔculpa
Наверняка это очередные японские барагозеры
+1
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Santa-Barbara
Тожероссияне с пальцами в небо
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Мишаня Кашников
🧔🏻👈
+3
-3
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Alex Ell
Наказать беспредельщиков,кто бы они не были.
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vatto
шо опять бытовуха?....иноагенты достали...
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Sharky shark
Ответ Мишаня Кашников
🧔🏻👈
🤡
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