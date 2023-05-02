Установлены личности некоторых нападавших на Алексея Шведа

Личности некоторых нападавших на защитника ЦСКА Алексея Шведа установлены, сообщает «Спорт-Экспресс».

Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения возле ресторана в центре Москвы поздно вечером в понедельник. Полиция Москвы проводит проверку.

Согласно источнику в Лиге ВТБ, в момент нападения Швед не был пьян. У компании, с которой у игрока возник конфликт на выходе из ресторана, до этого были проблемы с администрацией заведения.

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