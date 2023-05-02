«Мы ждем Путина в гости. В ЮАР состоится саммит БРИКС». Сибайя о президенте РФ

Теги Рубин Макбет Сибайя премьер-лига Россия Первая лига Владимир Путин высшая лига ЮАР Политика Футбол

Макбет Сибайя рассказал, что в ЮАР рассчитывают на визит Владимира Путина.

– ЮАР и Россия – международные союзники. Обе страны входят в БРИКС.

– Да, у наших стран отличные отношения. Мы, кстати, ждем в гости президента России Владимира Путина.

Когда мои южноафриканские друзья по соцсетям увидели, что я лечу в Россию, они начали писать мне: «Ты должен вернуться обратно в ЮАР с Путиным».

Потому что в этом году в Кейптауне состоится саммит БРИКС – 2023.

– А в следующем году саммит БРИКС – 2024 пройдет в Казани.

– Да? Здорово. Я не знал об этом, – сказал экс-хавбек «Рубина».

Саммит содружества государств, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР, состоится в августе 2023 года.

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115 комментариев

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WhatZ
Многие люди только за, бери его с собой в ЮАР ;)
+295
-23
+272
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Ебздрогыч
После ЮАР последует визит в чудесный живописный городок в Нидерландах
+193
-39
+154
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Нионель Ералду
О да, мы все ждём этого визита :)
+117
-14
+103
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SlevinKelevra8
Мы даже знаем зачем вы его ждете в ЮАР)
+63
-9
+54
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Донован хозяин НБА
Ответ Ебздрогыч
После ЮАР последует визит в чудесный живописный городок в Нидерландах
...в котором, дай бог, он проведет недолгий остаток своей насыщенной жизни
+73
-20
+53
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Денис Давыдов
Ответ Никита Давыдкин
Я ничего не хочу сказать, но что изменится от того, что Путина допустим завтра посадят? Я опущу тот факт, что ордер на арест выдала по сути шарашкина контора
Если Гаага это шарашкина контора, то что тогда российский суд?
+69
-16
+53
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Петроград
Продано!
+33
-2
+31
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Бека Капасов
Ответ Ростовский
Граждане ЮАР ждут Путина как спасителя мира от американских захватчиков, которые ломают экономику большинства стран мира.
ага,а Путин поднял Россию с колен.
+39
-13
+26
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BorisBritva
Кажется Сибайя не догоняет...
+31
-7
+24
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Донован хозяин НБА
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сразу же наступит "прекрасная Россия будущего".Так пишут.
Никто так не пишет.
пУтриоты любят выдумать аргумент и спорить с ним
+23
-7
+16
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Sgt. Elias Grodin
Тут мы его и повяжем.
+26
-11
+15
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BananaMama
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сразу же наступит "прекрасная Россия будущего".Так пишут.
Хотя бы деньги, которые тебе и твоим прости Господи коллегам платят за 15р/коммент, чтобы вы весь рунет загадили, пойдут на что-то полезное
+23
-8
+15
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Евгений Аулин
Можно рискнуть и послать в ЮАР того, кто был в Мариуполе. Но это реально отчаянная затея - ведь он умеет водить грузовик и не боится короны. И служил в морской пехоте
+18
-5
+13
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pq
если Путина арестуют, наши власти могут выразить глубокую озабоченность, оно вам точно надо?..
+15
-2
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Заборостроитель
Nice try, bro😎
+11
0
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VuNePonimaete
Мы все ждём ☺
+14
-3
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Ja BRITER
так, стоп. это спортс ру или Россия 1?
+12
-1
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Никита Давыдкин
Ответ Денис Давыдов
Если Гаага это шарашкина контора, то что тогда российский суд?
Какая Гаага? Вы не различаете международный суд ООН и международный уголовный суд, юрисдикцию которого не признают например США, РФ и Китай?
+15
-5
+10
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Flavius
Когда на авиасейлс вместо прямого рейса в Нидерланды покупаешь билет с пересадкой
+11
-4
+7
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Batt Monner
Полицейские ЮАР: "Мы тоже ждем Путина в гости"
+16
-9
+7
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Batt Monner
Ответ Оригинальный Ник
И снова в топе однотипная штампованная чушь про Гаагу. Как же убого и жалко
А как не убого и не жалко, расскажи. Это понты кидать, типа, НАТО иди нафиг, завоюем пол-Европы, а потом топтаться в Донецкой области?
+12
-6
+6
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Баркамол Абдулла
Ответ Никита Давыдкин
Я ничего не хочу сказать, но что изменится от того, что Путина допустим завтра посадят? Я опущу тот факт, что ордер на арест выдала по сути шарашкина контора
Хотя бы никому не нужный кровопролития закончится
+7
-2
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Валдис Пельш
Ответ ФКСМ..ХКСЮ
Кто то в здравом уме верит, что кто то сможет арестовать Путина? Иначе давно арестовали президентов США или прежилентов стран НАТО.
че ж не верить, предоставьте мне возможность)
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-2
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OldRedWhite
Ответ SlevinKelevra8
Мы даже знаем зачем вы его ждете в ЮАР)
Заманивает , гаденыш !
Что с него возьмёшь - Макбет !
+7
-3
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ebn3ccf6ih
Забирай его скорей
+5
-1
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