Макбет Сибайя рассказал, что в ЮАР рассчитывают на визит Владимира Путина.

– ЮАР и Россия – международные союзники. Обе страны входят в БРИКС.

– Да, у наших стран отличные отношения. Мы, кстати, ждем в гости президента России Владимира Путина.

Когда мои южноафриканские друзья по соцсетям увидели, что я лечу в Россию, они начали писать мне: «Ты должен вернуться обратно в ЮАР с Путиным».

Потому что в этом году в Кейптауне состоится саммит БРИКС – 2023.

– А в следующем году саммит БРИКС – 2024 пройдет в Казани.

– Да? Здорово. Я не знал об этом, – сказал экс-хавбек « ».

Саммит содружества государств, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР, состоится в августе 2023 года.

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