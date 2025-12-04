  • Спортс
  • Тренер академии «Спартака» о сыне Аршавина: «В общении с Арсением не чувствуется, что он сын великого футболиста. Сможет дойти до высокого уровня при правильном отношении к делу»
Тренер академии «Спартака» Владислав Босинзон рассказал о работе с сыном экс-полузащитника сборной России Андрея Аршавина.

Арсений Аршавин выступает за команду «Спартака» 2012 года рождения, которая выиграла летнее первенство Москвы 2025 года.

– Как вам работается с сыном Андрея Аршавина?

– Арсений – хорошо воспитанный и скромный мальчик в быту, а на поле – агрессивный и инициативный. И в общении с ним, и в коллективе не чувствуется, что он сын великого футболиста. Никакого звездняка точно нет. Арсений – душа команды, со всеми хорошо общается. Мы рады, что он с нами/

 – Арсения можно назвать талантливым футболистом?

– Однозначно. Если Арсений находится в академии «Спартака», значит, перспективы точно есть. Что касается его будущего – дети развиваются волнообразно. Будем смотреть в динамике. Если у Арсения будет правильное отношение к делу каждый день по 24 часа – будет и возможность дойти до высокого уровня, – сказал Босинзон.

