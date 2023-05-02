«Арсенал» победил впервые за 5 матчей. Дальше – «Ньюкасл» в гостях
«Арсенал» прервал серию матчей без побед, разобравшись с «Челси».
Команда Микеля Артеты выиграла со счетом 3:1 в 34-м туре АПЛ.
В последний раз до этого «канониры» выигрывали 1 апреля – у «Лидса» (4:1). С тех пор у них было 3 ничьих подряд и поражение.
Далее «Арсенал» выступит в гостях у «Ньюкасла» – это произойдет 7 мая.
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Ну что ж, посмотрим тики-таку Артеты против сорок. 😉