«Арсенал» победил впервые за 5 матчей. Дальше – «Ньюкасл» в гостях

«Арсенал» прервал серию матчей без побед, разобравшись с «Челси».

Команда Микеля Артеты выиграла со счетом 3:1 в 34-м туре .

В последний раз до этого «канониры» выигрывали 1 апреля – у «Лидса» (4:1). С тех пор у них было 3 ничьих подряд и поражение.

Далее « » выступит в гостях у «Ньюкасла» – это произойдет 7 мая.

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