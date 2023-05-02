«Арсенал» победил впервые за 5 матчей. Дальше – «Ньюкасл» в гостях

Теги Челси Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» прервал серию матчей без побед, разобравшись с «Челси».

Команда Микеля Артеты выиграла со счетом 3:1 в 34-м туре АПЛ.

В последний раз до этого «канониры» выигрывали 1 апреля – у «Лидса» (4:1). С тех пор у них было 3 ничьих подряд и поражение.

Далее «Арсенал» выступит в гостях у «Ньюкасла» – это произойдет 7 мая.

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19 комментариев

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Антон Казанский
А с Ньюкаслом, судя по всему, в центре обороны будут играть легенды клуба: Холдинг и Кивиор
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Granero-24
Так держать Арсенал! Не смотря на итоговый результат сезона, они молодцы. В начале сезона все ждали конкуренцию с Сити от Ливерпуля и Челси. В следующем сезоне надеемся, что прибавят еще. Артета хорошо работает.
+5
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Иван Иванов
А Ньюкасл-то так просто не раздвинет ножки, как Челси Боули.
Ну что ж, посмотрим тики-таку Артеты против сорок. 😉
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Stewart D.
Ответ Granero-24
Так держать Арсенал! Не смотря на итоговый результат сезона, они молодцы. В начале сезона все ждали конкуренцию с Сити от Ливерпуля и Челси. В следующем сезоне надеемся, что прибавят еще. Артета хорошо работает.
От Челси кто то что то ждал ?
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TrueGooner
Ответ Гера Фусков
А толку? 2, 3 или 4 место - разницы ноль
Разница в призовых (а значит средствах на трансферы) всё-таки есть, по-моему. Да и нужно выводить такой монструозный Сити за скобки, и 2-е место получается как бы первым)
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Attikus
Ответ TrueGooner
Разница в призовых (а значит средствах на трансферы) всё-таки есть, по-моему. Да и нужно выводить такой монструозный Сити за скобки, и 2-е место получается как бы первым)
За скобки нас на Этихаде вывели
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Его Величество Златан
самый сложный из оставшихся матчей
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Антон Абызов
Правильной дорогой идет)
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TrueGooner
Хотелось бы увидеть в атаке Троссара вместо Сака. Букайо можно во втором тайме вывести. Ну и здоровья Магальяэшу, если и его потерять, то концовка будет провалена.
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gninnur esrever*
В касле будет отличный шанс угомонить хейтеров и доказать, что четыре дропа подряд были не случайностью, верим! 💪
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Ислам Базгиев
Рано хоронить , уверен мс очки ещё потеряет
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Konstantin Meerov
будет ничья или победа сорок
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Rio de Janeiro
Ответ Aram Avanesian
Арсенал просто восползовался тем что в игре Челси полный хаос , не то чтобы в сравнении с игрой против Сити что то поменялось . Против нюкасла будет очень сложно
Ньюкасл и Брайтон–самые серьёзные соперники остались хотя в любом случае всё в ногах МС
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Гера Фусков
Ответ TrueGooner
Разница в призовых (а значит средствах на трансферы) всё-таки есть, по-моему. Да и нужно выводить такой монструозный Сити за скобки, и 2-е место получается как бы первым)
Плюс только для Кронке.
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TrueGooner
Ответ Attikus
За скобки нас на Этихаде вывели
Да ладно, вы поняли, что я имел в виду).
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TrueGooner
Ответ Гера Фусков
Плюс только для Кронке.
Почему? Артете покупают игроков, которых он хочет. Может, не всех сразу в одно окно, но всё же.
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