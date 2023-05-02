«Месси в «ПСЖ» – полное фиаско. У Лео нет совести, чтобы сказать себе: «Я был бесполезен против «Лорьяна», может, улететь – не лучшая идея». Ротен про отстранение форварда
Жером Ротен считает провальными два года, проведенные Лионелем Месси в «ПСЖ».
Форвард был отстранен за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию. Продлевать с ним контракт клуб не планирует.
«Если посмотреть на то, что «ПСЖ» значит для Парижа и Франции, такое поведение говорит о безразличии. Я не буду ставить под сомнение великолепную карьеру Месси или его талант, но его переход в «ПСЖ» – это полное фиаско.
При этом мы видим, что ему не хватает профессиональной совести для того, чтобы сказать себе: «С точки зрения имиджа лететь туда – это, возможно, не лучшая идея, потому что я был более чем бесполезен с «Лорьяном», а наша команда выглядела как лузеры весь матч».
Когда его команда в агонии, он сам в еще большей агонии», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».
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Самый токсичный клуб в мире, с неадекватными фанатами, прессой и руководством.
Уйдет Месси, ничего не поменяется, даже хуже станет. Кампуш превзошел Леонардо в бездарности.
В общем клуб без философии, идей, традиций. Серая зона.
Данная поездка - плевок в лицо хозяев клуба, которые пригласили тебя, платят огромные деньги, с которыми у тебя контракт. Подобный поступок даже не столько "некрасивый", сколько крайне не профессиональный для такой величины, как Месси.
Со стороны он выглядит как наглость от вседозволенности.
Выигрывает , значит хорошо играли и Мбаппе -- бист, а как проигрывают : пешеход никакой , да еще и освистать могут
"Он имел право так поступить только в случае победы или ничьей, о чем его предупреждали главный тренер Кристоф Гальтье и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш."
Специально для вас цитата.
Но вот боль и обиду от этой победы никуда не деть и проще стресс пережить обмаеывая себя теориями заговоров.
Потому что, если бы разрешение у него РЕАЛЬНО было, то клуб (читай тот же, кто якобы дал разрешение) не стал бы его наказывать. Логично же, нет?
Тут не нужны никакие новости ни за наличие разрешение, ни против. Если клуб ввел санкции, значит игрок что-то нарушил.
Итог один: Саудовская Аравия.