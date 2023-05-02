«Месси в «ПСЖ» – полное фиаско. У Лео нет совести, чтобы сказать себе: «Я был бесполезен против «Лорьяна», может, улететь – не лучшая идея». Ротен про отстранение форварда

Теги ПСЖ Жером Ротен Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Жером Ротен считает провальными два года, проведенные Лионелем Месси в «ПСЖ».

Форвард был отстранен за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию. Продлевать с ним контракт клуб не планирует.

«Если посмотреть на то, что «ПСЖ» значит для Парижа и Франции, такое поведение говорит о безразличии. Я не буду ставить под сомнение великолепную карьеру Месси или его талант, но его переход в «ПСЖ» – это полное фиаско.

При этом мы видим, что ему не хватает профессиональной совести для того, чтобы сказать себе: «С точки зрения имиджа лететь туда – это, возможно, не лучшая идея, потому что я был более чем бесполезен с «Лорьяном», а наша команда выглядела как лузеры весь матч».

Когда его команда в агонии, он сам в еще большей агонии», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

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56 комментариев

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Sarumian
Играет команда ПСЖ, а проигрывает Месси ! (с) Ротен
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Андрей Хенто
Ротен благодаря Месси стал популярнее, чем в бытность футболистом.
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Философ Востока
Роман, переодевайся, мы тебя узнали
+19
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ВладимирНеПутин
У Мбаппе нет совести, чтоб сказать себе: «Я зря остался в ПСЖ и выбрал деньги»
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London.is.blue
Это чучело вРотен критикует Месси по поводу и без, зато всегда облизывает Мбаппе)

Самый токсичный клуб в мире, с неадекватными фанатами, прессой и руководством.

Уйдет Месси, ничего не поменяется, даже хуже станет. Кампуш превзошел Леонардо в бездарности.

В общем клуб без философии, идей, традиций. Серая зона.
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Полуэктов Пётр
Ответ Игорь Климов
Опять этот Ротен вышел...
А какая разница "этот" он или нет, если тут всё по делу сказано?
Данная поездка - плевок в лицо хозяев клуба, которые пригласили тебя, платят огромные деньги, с которыми у тебя контракт. Подобный поступок даже не столько "некрасивый", сколько крайне не профессиональный для такой величины, как Месси.
Со стороны он выглядит как наглость от вседозволенности.
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Полуэктов Пётр
Ответ Игорь Климов
Чего ты несёшь?
Горькую правду, которую слепым фанатикам не рассмотреть. Для них каждое действие своего кумира, даже максимально гнилое, кажется святым.
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Granero-24
Проект ПСЖ - это изначально полное фиаско! В Евроарене ничего не добились, а еще убили конкуренцию в Лиге 1.
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Габи Жезус
Ответ Sarumian
Эй, вРотен. Где был Мбаппе ?
ну конкретно в матче с Лорьяном Мбаппе забил гол, и что дальше?)
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Sarumian
Эй, вРотен. Где был Мбаппе ?
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Леван Мкртчян
Ответ Эркинбек Апаканов
Выигрывает команда Месси герой, об*срался Месси- команда была плоха кроме него.
Если это шутка , то очень дешевенькая. В медиа поле вокруг ПСЖ ,все наоборот, последнее время ..
Выигрывает , значит хорошо играли и Мбаппе -- бист, а как проигрывают : пешеход никакой , да еще и освистать могут
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AminO2
Какой же болван! Месси только что разорвал в личной встрече всех основных преследователей и наиболее опасных соперников: Марсель, Ланс, Ниццу. Создал огромный отрыв. Пользуйтесь. Но эти балбесы умудряются остаться вдесятером с Лорьяном и после дают себя обводить как кегли. Короче, неблагодарная тварь этот Вротен.
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MonkeyMeister
Ротен никогда не видел таких денег, как Месси. Никогда не заключал таких контрактов. Поэтому его маленькому мозгу очень сложно понять. Да и дело каждого, что делать после игр. Как вообще какой-то тренер может запретить футболисту лететь в другую страну?
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Полуэктов Пётр
Ответ Parce
Хозяева клуба сами же разрешили полететь, че ты тут заливаеш ?
Ну да, на столько разрешили, что аж вынуждены были отстранять его на 2 недели с лишением ЗП.
"Он имел право так поступить только в случае победы или ничьей, о чем его предупреждали главный тренер Кристоф Гальтье и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш."
Специально для вас цитата.
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VERBLYUD
Ответ Alex Rhea
Период Роналду в Юве это просто сказка по сравнению с флопом Месси. Но зато ему подарили пять пенок на катарском ЧМ
Почему про подаренные пенки пишут только персофаны Кришти? Почему соперники Аргентины ничего не говорили? Почему ни один известный тренер или футболист ничего не говорил? Даже Пирс Морган и сестры Роналду ни одно слово не сказали)
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dalnikovich
Сначала вы строите команду, у которой кроме денег нет никакой философии, потом заманиваете лучших игроков за деньги, игрокам даете карт-бланш и берете тренеров без авторитета, а потом удивляетесь закономерным ситуациям
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Parce
Ответ Эркинбек Апаканов
Выигрывает команда Месси герой, об*срался Месси- команда была плоха кроме него.
Тогда получается Месси по большей части герой, ведь он второй самый титулованный игрок и выиграл все в своей карьере.
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Oleg
Ответ VERBLYUD
Почему про подаренные пенки пишут только персофаны Кришти? Почему соперники Аргентины ничего не говорили? Почему ни один известный тренер или футболист ничего не говорил? Даже Пирс Морган и сестры Роналду ни одно слово не сказали)
А он тебе на это никогда не ответит ибо понимает что победа Аргентины заслуженная.
Но вот боль и обиду от этой победы никуда не деть и проще стресс пережить обмаеывая себя теориями заговоров.
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Emin Aliev
Псж был неплохой базой отдыха для Месси перед ЧМ. В этом главная заслуга этого недоклуба
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Parce
Ответ Гамарджоба Генацвале
Есть токсичные игроки, которые "убивают" клубы! В противовес есть токсичные клубы, которые "убивают" игроков.Только не перепутайте. Итог один: Саудовская Аравия.
Я бы не назвал МЮ токсичным клубом
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Полуэктов Пётр
Ответ Parce
https://www.sports.ru/football/1115102207-galte-i-kampush-byli-protiv-poezdki-messi-v-saudovskuyu-araviyu-no-leo.html?sl=1 Специально для вас пост, Лео не получил разрешения от этих двух, но получил разрешение от боссов, думаю тут очевидно что, кто больше решает
Ну вы же должны понимать, что это вранье очевидное.
Потому что, если бы разрешение у него РЕАЛЬНО было, то клуб (читай тот же, кто якобы дал разрешение) не стал бы его наказывать. Логично же, нет?
Тут не нужны никакие новости ни за наличие разрешение, ни против. Если клуб ввел санкции, значит игрок что-то нарушил.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ London.is.blue
Это чучело вРотен критикует Месси по поводу и без, зато всегда облизывает Мбаппе) Самый токсичный клуб в мире, с неадекватными фанатами, прессой и руководством. Уйдет Месси, ничего не поменяется, даже хуже станет. Кампуш превзошел Леонардо в бездарности. В общем клуб без философии, идей, традиций. Серая зона.
Есть токсичные игроки, которые "убивают" клубы! В противовес есть токсичные клубы, которые "убивают" игроков.Только не перепутайте.
Итог один: Саудовская Аравия.
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Sarumian
Ответ Габи Жезус
ну конкретно в матче с Лорьяном Мбаппе забил гол, и что дальше?)
Счёт итоговый какой ?
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Абдул Абакаев
Ответ Габи Жезус
ну конкретно в матче с Лорьяном Мбаппе забил гол, и что дальше?)
курьёзный гол. и потом по привычке запорол все моменты
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Vinnipukh Vinni
Ответ Alex Rhea
Период Роналду в Юве это просто сказка по сравнению с флопом Месси. Но зато ему подарили пять пенок на катарском ЧМ
Ну да, такой флоп, что он однозначно лучший игрок команды.
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