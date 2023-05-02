«Месси в «ПСЖ» – полное фиаско. У Лео нет совести, чтобы сказать себе: «Я был бесполезен против «Лорьяна», может, улететь – не лучшая идея». Ротен про отстранение форварда

Жером Ротен считает провальными два года, проведенные Лионелем Месси в «ПСЖ».

Форвард был отстранен за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию. Продлевать с ним контракт клуб не планирует.

«Если посмотреть на то, что «ПСЖ» значит для Парижа и Франции, такое поведение говорит о безразличии. Я не буду ставить под сомнение великолепную карьеру или его талант, но его переход в «ПСЖ» – это полное фиаско.

При этом мы видим, что ему не хватает профессиональной совести для того, чтобы сказать себе: «С точки зрения имиджа лететь туда – это, возможно, не лучшая идея, потому что я был более чем бесполезен с «Лорьяном», а наша команда выглядела как лузеры весь матч».

Когда его команда в агонии, он сам в еще большей агонии», – сказал бывший полузащитник « ».

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