РФС о долге «Крыльев» «РТ-капиталу» на 993 млн рублей: «Клуб должен представить план погашения. Тогда будет принято решение по поводу трансферных ограничений»

РФС ждет подтверждения погашения долгов «Крыльев Советов».

РФС ожидает от «Крыльев Советов» плана погашения долга, после чего примет решение о возможном снятии трансферных ограничений с клуба.

Напомним, 1 декабря судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании долга в отношении клуба. Сообщалось, что сумма задолженности составляет 928 миллионов 347,8 тысяч рублей. После этого самарский клуб обжаловал решение, но апелляция была отклонена.

Инсайдер Иван Карпов вчера сообщил , что банк «Солидарность» выплатит компании «РТ-капитал», входящей в корпорацию «Ростех», долг «Крыльев Советов ».

«При прохождении процедуры лицензирования к «Крыльям Советов» была применена санкция в виде ограничения на возмездные трансферы или принцип «трансферного баланса». На данный момент санкция не отменена. Она подразумевает, что клуб может приобретать новых футболистов только на средства от продажи игроков в текущем календарном году.

Это было сделано, чтобы уберечь клуб от дополнительных расходов из‑за возможного предъявления ему долга со стороны кредитора. В прошедшее летнее окно самарский клуб трансферный баланс соблюдал. Теперь долг предъявлен, и у клуба есть необходимость его погашения.

В ближайшие дни «Крылья Советов» должны предоставить план по погашению долга. РФС изучит документы и примет решение с учетом того, как ситуация отразится на дальнейшем финансовом положении клуба», – сообщили в департаменте коммуникаций РФС .

