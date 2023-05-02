Чемпионский трофей РПЛ могут привезти на матч «Зенит» – «Спартак», если «Ростов» не победит «Факел»

Чемпионский трофей Мир РПЛ могут привезти в Санкт-Петербург 7 мая.

По информации Metaratings.ru, лига может привезти клубок на матч между « » и « » в 26-м туре чемпионата. Однако это будет зависеть от результата игры «Ростов» – «Факел», которая пройдет 6 мая.

После 25 проведенных туров Мир «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 61 очко. «Ростов» идет вторым с 50 баллами, «Спартак» – третий, у него 49 очков. Петербуржцы могут стать чемпионами Росси, если обыграют «Спартак», а « » потеряет очки в матче с « ».

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