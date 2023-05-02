Чемпионский трофей РПЛ могут привезти на матч «Зенит» – «Спартак», если «Ростов» не победит «Факел»
Чемпионский трофей Мир РПЛ могут привезти в Санкт-Петербург 7 мая.
По информации Metaratings.ru, лига может привезти клубок на матч между «Зенитом» и «Спартаком» в 26-м туре чемпионата. Однако это будет зависеть от результата игры «Ростов» – «Факел», которая пройдет 6 мая.
После 25 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 61 очко. «Ростов» идет вторым с 50 баллами, «Спартак» – третий, у него 49 очков. Петербуржцы могут стать чемпионами Росси, если обыграют «Спартак», а «Ростов» потеряет очки в матче с «Факелом».
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Неужели нельзя сначала проверить, а потом публиковать?
За оставшиеся 5 туров Зениту необходимо набрать 4 очка, при условии, что конкуренты не будут ошибаться. Это вполне по силам. Меня устраивает даже вариант "чемпионства в самолёте", главное успеть доиграть Чемпионат.
Победа над Спартаком - это победа.
По сути Зенит за эти годы полностью подмял лигу под себя
"Петербуржцы могут стать чемпионами Росси" - мотогонщик-многократный чемпион Валентино явно будет рад.