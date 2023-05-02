Чемпионский трофей РПЛ могут привезти на матч «Зенит» – «Спартак», если «Ростов» не победит «Факел»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Факел Футбол

Чемпионский трофей Мир РПЛ могут привезти в Санкт-Петербург 7 мая.

По информации Metaratings.ru, лига может привезти клубок на матч между «Зенитом» и «Спартаком» в 26-м туре чемпионата. Однако это будет зависеть от результата игры «Ростов» – «Факел», которая пройдет 6 мая. 

После 25 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 61 очко. «Ростов» идет вторым с 50 баллами, «Спартак» – третий, у него 49 очков. Петербуржцы могут стать чемпионами Росси, если обыграют «Спартак», а «Ростов» потеряет очки в матче с «Факелом».

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58 комментариев

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-DF-
Положат кубок в самолет, на котором игроки Спартака на матч полетят, типа, подвезите, вам всё равно по дороге )
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Николай Минкин
Зениту вручат кЛубок чемпиона РоссИ.
Неужели нельзя сначала проверить, а потом публиковать?
+17
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Фан Рубина
Ответ Николай Минкин
Зениту вручат кЛубок чемпиона РоссИ. Неужели нельзя сначала проверить, а потом публиковать?
Всё правильно. Был такой Росси - многократный чемпион по шоссейно-кольцевым мотогонкам. У него, наверное, и клубок есть.
+15
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Катя СПб
Ответ Бухгалтер2021
а как тьам лч зенит?
Получше, чем ЛЧ у Спартака
+8
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юра георгиевский
Ответ Klshk
С такой конкуренцией можно не увозить от них кубок
Причём здесь «конкуренция» ....... ?! Это же не торговля на базаре. // В Зените просто отлично выстроены все клубные структуры, начиная с клубной раздевалки, всё на высшем уровне. Руководство, менеджмент, клубные айтишники и так далее. Всё имеет большое значение. // Сейчас и в других клубах РПЛ можно сделать, как это делается в Зените, тем более у всех есть стадионы свои и поля. Было бы желание их руководства.
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Злодей Спб
Ответ -DF-
Положат кубок в самолет, на котором игроки Спартака на матч полетят, типа, подвезите, вам всё равно по дороге )
Кстати да, если кубок в Москве, надо будет попросить красно-белых в Питер его закинуть. Если что, могут и построение в чемпионский коридор заранее отрепетировать.
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Максим Максюша
Ответ Abriel
Если судейки опять победу не отберут.
Судейки?)) Ростов может на судейство жаловаться с вечным рекордом по пробитым пенальти?))
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Злодей Спб
Ну, если мне не изменяет память в домашнем матче с Локо такая же история была. Матч уже начинался, а там еще по кольцу кубок из Пулково везли.

За оставшиеся 5 туров Зениту необходимо набрать 4 очка, при условии, что конкуренты не будут ошибаться. Это вполне по силам. Меня устраивает даже вариант "чемпионства в самолёте", главное успеть доиграть Чемпионат.
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Денис Шорц
Ответ Burel
ага, очень масштабно, когда за пределами России 0/17 😂😂
Скажи честно, ты — нейросеть? Ну не может же человек с упорством, достойным лучшего, из раза в раз писать одно и то же.
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Олег Сагайдачный
Кубок это трофей.
Победа над Спартаком - это победа.
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Artem Piatkov
Кто бы что не говорил, но 5 Чемпионств РПЛ подряд - сильно и очень масштабно

По сути Зенит за эти годы полностью подмял лигу под себя
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Сергей Николаенко
Ответ Zenith forever
Ростов наверняка обыграет Факел.
Динамовцы тоже так думали организовывая праздник))
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Evgeny Trifonov
Ответ Burel
у семака 0 побед в 17 матчах за пределами России. Не знал что ли
что только не придумаешь лишь бы не вспоминали про 0 из 6 в группе и 1/18 по мячам. Но это вечная классика
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Evgeny Trifonov
Ответ Burel
ага, очень масштабно, когда за пределами России 0/17 😂😂
а когда было 0/17? или это спартаковская математика вычитания из легендарных 1/18 ?
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юра георгиевский
Ответ Спартак сила
зачем его вообще увозить чемпионат одной команды администрация президента России решает
Если бы администрация это решала, как ты говоришь, то Зенит начиная с 2008 года, каждый следующий год был бы чемпионом, но ведь этого не было. 2007 - Зенит, 2008 - Рубин, 2009 - Рубин и так далее. Не надо думать своими эмоциями, надо думать головой.
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Утренняя Аврора
Чем раньше, тем лучше. В любом случае- мы чемпионы. Спартаку укажем на соответствующее место. Победный май.
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Катя СПб
Ответ Petr Denisov
Получше - значит никак.
Получше это значит получше.
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Mixet.spb
Ответ Злодей Спб
Кстати да, если кубок в Москве, надо будет попросить красно-белых в Питер его закинуть. Если что, могут и построение в чемпионский коридор заранее отрепетировать.
Сфоткаются и выложат в клубном музее) чемпионы 5 туров)
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Фан Рубина
"лига может привезти клубок на матч" - а котейки будут в комплекте, чтобы этим клубком играть? Тоже, ведь, игра с мячом своего рода.

"Петербуржцы могут стать чемпионами Росси" - мотогонщик-многократный чемпион Валентино явно будет рад.
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юра георгиевский
Ответ Zenith forever
Ростов наверняка обыграет Факел.
Мне лично всё равно, но я очень сомневаюсь. Факелу более баллы нужны в таблицу, что они доказали на выезде, обыграв Динамо(которое праздновало 100-летие клуба). Уж, я не думаю, что Ростов титанически сильнее Динамо. Тут может быть счёт каким угодно.
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Павел Бруслик
Ответ Zenith forever
Ростов наверняка обыграет Факел.
Верим в команду !!!!
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Filipp Gorski
Его в любом случае уже можно везти. Если не сейчас то с Краснодаром поднимут кубок
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Evgeny Trifonov
Ответ Burel
почему я придумал, если факт назвал, тем более про выступления провластного проекта с безграничным бюджетом
спартак со вторым бюджетом не может удержать это второе место. или это другое? самому не смешно?
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Павел Колесников
Питеру придется подождать
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Shadow1882
Вероятно, так и случится. У Ростова очень много потерь, а Факел не просто мотивирован, но и непредсказуем теперь. Ничья будет
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