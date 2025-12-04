  • Спортс
  • В РПЛ опровергли возможное введение двухминутных удалений за симуляцию: «Изменений не планируется»
17

В РПЛ опровергли возможное введение двухминутных удалений за симуляцию: «Изменений не планируется»

В РПЛ не планируется вводить двухминутные удаления за симуляцию.

В РПЛ опровергли информацию о возможном введении временных удалений в российском футболе.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что в России могут ввести двухминутные удаления за симуляции, приводящие к остановке матча, за исключением вратарей и явных фолов, которые наказываются карточками. Утверждалось, что нововведение ФИФА, тестируемое на Кубке арабских наций в Дохе, может начать действовать в Мир РПЛ, ФНЛ и Фонбет Кубке России уже весной.

«На данный момент мы не подтверждаем эту информацию. Изменений не планируется», – сообщили в пресс‑службе РПЛ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
