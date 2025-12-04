  • Спортс
112

Лионель Месси: «Не люблю статистику, все крутится вокруг нее. В 2012-м я забил 91 гол, но меня это никогда не волновало. Я не отдавал ассисты только для того, чтобы побить какой-то рекорд»

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о лучшем годе в своей карьере.

«Не знаю. Это сложно – все зависит от того, как на это смотреть.

Я не люблю статистику. Сегодня все крутится вокруг нее. Мне нравится быть полностью вовлеченным в игру. Были годы, когда мы выигрывали все: выходили в финал Кубка Америки со сборной, выигрывали Лигу чемпионов с «Барселоной».

Это сложно. В 2012 году я забил 91 гол. Я играю не ради этого, меня это никогда не волновало. Я не отдавал голевые передачи только для того, чтобы побить какой-то рекорд или превзойти кого-то.

Сложно выбрать один год. К счастью, хороших было много», – сказал Месси.

С полной статистикой 38-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
