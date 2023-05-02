Месси разрешили улететь в Саудовскую Аравию при победе или ничьей с «Лорьяном», но «ПСЖ» проиграл. Не всех игроков устраивает поведение Лионеля

Лионель Месси имел право улететь в Саудовскую Аравию при определенных условиях.

Как сообщает , главный тренер « » сказал футболистам, что в случае победы или ничьей в игре с «Лорьяном» в 33-м туре Лиги 1 они получат два выходных – в понедельник и вторник.

отдельно уточнил, отпустят ли его в Саудовскую Аравию, и Гальтье вместе с советником по спортивным вопросам разрешили это сделать при условии, что команда не проиграет. Однако парижане уступили на своем поле со счетом 1:3.

Таким образом, Месси, улетевший на Ближний Восток, не имел права пропускать тренировку, назначенную на понедельник.

Отмечается, что из-за этой ситуации в раздевалке возникло напряжение, не все футболисты довольны поведением 35-летнего аргентинца.

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