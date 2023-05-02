Месси разрешили улететь в Саудовскую Аравию при победе или ничьей с «Лорьяном», но «ПСЖ» проиграл. Не всех игроков устраивает поведение Лионеля

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция ESPN Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Футбол

Лионель Месси имел право улететь в Саудовскую Аравию при определенных условиях.

Как сообщает ESPN, главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье сказал футболистам, что в случае победы или ничьей в игре с «Лорьяном» в 33-м туре Лиги 1 они получат два выходных – в понедельник и вторник.

Месси отдельно уточнил, отпустят ли его в Саудовскую Аравию, и Гальтье вместе с советником по спортивным вопросам Луишем Кампушем разрешили это сделать при условии, что команда не проиграет. Однако парижане уступили на своем поле со счетом 1:3.

Таким образом, Месси, улетевший на Ближний Восток, не имел права пропускать тренировку, назначенную на понедельник.

Отмечается, что из-за этой ситуации в раздевалке возникло напряжение, не все футболисты довольны поведением 35-летнего аргентинца.

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94 комментария

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белошип
Развалил топовый Псж,теперь просто обязан вернуться и добить полосатый кабинет)
+107
-26
+81
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FNT
Ответ bam bam
да плевать Месси на ПСЖ. он доит их. и как болельщик барсы и лично Месси , я рад этому
То есть вы публично признаете, что ваш любимый игрок - алчный непрофессионал?
+71
-13
+58
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Roman Araslanov
Оно и понятно, не каждому по душе быть в команде с чсвшным карликом, наглеющим от вседозволенности
+75
-30
+45
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Екн Лор
Опять этот Роналду пропускает тренировки и плюет на тренера и кома... Ой
+42
-15
+27
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Эркинбек Апаканов
Ответ белошип
Развалил топовый Псж,теперь просто обязан вернуться и добить полосатый кабинет)
Полосатого кабинета он до ПСЖ уже сделал))) . Даже в лиге конференции не играет кабинет)))
+30
-6
+24
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
И этому недоразумению собираются дать ЗМ...в какое позорище превратились футбольные награды. Можно провести 5 сильных матчей за год ,победив Австралию, Польшу, Мексику и Хорватию (а с топ сборными были ничьи) , забив попутно пару левых пенок . И закончить играть в футбол как раз вот в декабре . Что это ,елси не лучший игрок года ? 🤡. 0+0 в плей-офф и вылет в 1/8 ЛЧ с клубом, входящим в топ3-5 фаворитов турнира , проигрыш Бенфике первого места в группе , уже стабильный, с приходом величайшего, вылет в 1/8 кубка.

Но зато мусорное чемпионство в донорской лиге ,где ближайший конкурент уступает более чем в 2 раза по составу . Со следующего сезона этот недочемп официально не в топ5 . Ну а сейчас выносить какой уже там ЗМ? Я помню около 4-х честных, но после того как надавали сразу пачку леваков - уже со счета легко сбиться
+47
-23
+24
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HI MARS
Бернат больше пользы принёс,чем аргентинка.Прикиньте какое он дно.Ещё кто-то на серьёзных щах говорит о ЗМ)))
+40
-17
+23
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HI MARS
После его прихода ПСЖ жестко деградировал.Не помню чтобы то при переходе какого-то новичка клуб так развалился
+31
-13
+18
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Клирик
Представляю как все напряглись в раздевалке. Пришли, а Месси нет. Паника! Что делать, куда бежать, всё пропало!))
+16
-4
+12
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Данила Кириков
Ответ белошип
Развалил топовый Псж,теперь просто обязан вернуться и добить полосатый кабинет)
Аххаха,ну да ,он же уже развалил «полосатый кабинет» своей зп,которую выклянчивал у клуба или нет?
+22
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+11
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Wesley
Лионель "Больше чем клуб" Месси
+14
-4
+10
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Arrahmano Matcyev
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
И этому недоразумению собираются дать ЗМ...в какое позорище превратились футбольные награды. Можно провести 5 сильных матчей за год ,победив Австралию, Польшу, Мексику и Хорватию (а с топ сборными были ничьи) , забив попутно пару левых пенок . И закончить играть в футбол как раз вот в декабре . Что это ,елси не лучший игрок года ? 🤡. 0+0 в плей-офф и вылет в 1/8 ЛЧ с клубом, входящим в топ3-5 фаворитов турнира , проигрыш Бенфике первого места в группе , уже стабильный, с приходом величайшего, вылет в 1/8 кубка. Но зато мусорное чемпионство в донорской лиге ,где ближайший конкурент уступает более чем в 2 раза по составу . Со следующего сезона этот недочемп официально не в топ5 . Ну а сейчас выносить какой уже там ЗМ? Я помню около 4-х честных, но после того как надавали сразу пачку леваков - уже со счета легко сбиться
Манипулировать фактами ты умеешь,давайте посмотрим на условного Роналдо Зубастика 2002 году,лучший игрок и бомбардир ЧМ,но в клубе и 20 результативных действий не сделал,но никто же не возражал,но когда дело доходит до Лео…
+23
-14
+9
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Пенс
Классический скромняга в действии. Но это другое, конечно :)
+19
-11
+8
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Eugene88
Ответ bam bam
да плевать Месси на ПСЖ. он доит их. и как болельщик барсы и лично Месси , я рад этому
Ага, а бчк не доил, выпрашивая зарплату таких размеров, что клуб чуть не обанкротился только из-за него😂
+14
-6
+8
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Имя Фамилия
Худший игрок в истории ПСЖ.
+7
0
+7
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Бакинский Кот
Человек в открытую плюёт на всех.
+12
-6
+6
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Сергей Котов
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
И этому недоразумению собираются дать ЗМ...в какое позорище превратились футбольные награды. Можно провести 5 сильных матчей за год ,победив Австралию, Польшу, Мексику и Хорватию (а с топ сборными были ничьи) , забив попутно пару левых пенок . И закончить играть в футбол как раз вот в декабре . Что это ,елси не лучший игрок года ? 🤡. 0+0 в плей-офф и вылет в 1/8 ЛЧ с клубом, входящим в топ3-5 фаворитов турнира , проигрыш Бенфике первого места в группе , уже стабильный, с приходом величайшего, вылет в 1/8 кубка. Но зато мусорное чемпионство в донорской лиге ,где ближайший конкурент уступает более чем в 2 раза по составу . Со следующего сезона этот недочемп официально не в топ5 . Ну а сейчас выносить какой уже там ЗМ? Я помню около 4-х честных, но после того как надавали сразу пачку леваков - уже со счета легко сбиться
столько ненависти и желчи в одном комменте...а в 2002 роналду за сколько дали золотой мяч?а в 1998 зизу получил мяч за один удачный финал..а в 2006 канаваро за что получил мячик...попоишь то помой уж всех...
+10
-4
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Любезный Коссутий
наш Леонель разрушает ПСГ, ака Роналду - МЮ.
ждем через сезон в самой пыльной лиге мира, где он воссоединится со своим корешем Кришти
+15
-10
+5
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.ru
Ответ eRo
блин, коммент года))) Газзаев даже Вагнера))
скажем так, Вагнер для того ЦСКА был более ключевым игроком чем Лионель для этого ПСЖ...
+6
-2
+4
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eRo
Ответ .ru
сошлите его в дубль, какие проблемы... Газзаев даже Вагнера туда отправлял
блин, коммент года))) Газзаев даже Вагнера))
+4
0
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.ru
сошлите его в дубль, какие проблемы... Газзаев даже Вагнера туда отправлял
+8
-4
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Radik_2.0
горячие путёвки просто так на дороге не валяются
+7
-3
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DeltaForce
Ответ кто-то
В комментариях собралась компания школьников, считающие, что Месси что-то должен ПСЖ. Без него клуб ,возможно, и первую строчку не занимал бы в чемпионате, ведь, как минимум, аргентинец лучший по г+п
Конечно,без Месси Псж болтались бы в зоне вылета)
+2
0
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scuderiafan
Ответ Roman Araslanov
Оно и понятно, не каждому по душе быть в команде с чсвшным карликом, наглеющим от вседозволенности
Зато всем по душе быть в команде с чсвшной черепахой, которая диктует свои условия в клубе и сборной
+6
-4
+2
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Kubanec
Вы не понимаете , это не то
+5
-3
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