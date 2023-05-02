Месси разрешили улететь в Саудовскую Аравию при победе или ничьей с «Лорьяном», но «ПСЖ» проиграл. Не всех игроков устраивает поведение Лионеля
Лионель Месси имел право улететь в Саудовскую Аравию при определенных условиях.
Как сообщает ESPN, главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье сказал футболистам, что в случае победы или ничьей в игре с «Лорьяном» в 33-м туре Лиги 1 они получат два выходных – в понедельник и вторник.
Месси отдельно уточнил, отпустят ли его в Саудовскую Аравию, и Гальтье вместе с советником по спортивным вопросам Луишем Кампушем разрешили это сделать при условии, что команда не проиграет. Однако парижане уступили на своем поле со счетом 1:3.
Таким образом, Месси, улетевший на Ближний Восток, не имел права пропускать тренировку, назначенную на понедельник.
Отмечается, что из-за этой ситуации в раздевалке возникло напряжение, не все футболисты довольны поведением 35-летнего аргентинца.
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Но зато мусорное чемпионство в донорской лиге ,где ближайший конкурент уступает более чем в 2 раза по составу . Со следующего сезона этот недочемп официально не в топ5 . Ну а сейчас выносить какой уже там ЗМ? Я помню около 4-х честных, но после того как надавали сразу пачку леваков - уже со счета легко сбиться
ждем через сезон в самой пыльной лиге мира, где он воссоединится со своим корешем Кришти