«Даллас» отыгрался с 2:4 в 3-м периоде 1-го матча серии с «Сиэтлом», но уступил в овертайме. Павелски сделал покер

Теги Кубок Стэнли Даллас Джо Павелски НХЛ Сиэтл Янни Гурде Хоккей

«Даллас» отыгрался с 2:4 в 3-м периоде 1-го матча с «Сиэтлом», но уступил в овертайме.

«Кракен» одержал победу над «Старс» (5:4 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0). 

Первый период завершился со счетом 4:2 в пользу «Сиэтла». Во второй его половине дебютант плей-офф забросил 3 шайбы за 52 секунды (6-й результат в истории НХЛ).  

Во втором периоде голов не было, а в третьем техасцы сравняли счет.

Все 4 шайбы «Далласа» в этом матче забросил вернувшийся в строй 38-летний форвард Джо Павелски. Он пропустил 5 матчей после сотрясения мозга, полученного в первой игре текущего плей-офф с «Миннесотой». 

В овертайме точку поставил форвард «Сиэтла» Янни Гурде

14 комментариев

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woobzor
Сиэтл был сильнее и по делу выиграл, но как же обидно за старину Джо... Его реакция была буквально, потускневшие глаза, шок, и фраза "*uck", встал и ушел, после такой феерии в 38 лет... Вроде бы и рекорд (самый возрастной покер в плей-офф, с какого то бородатого года рекорд держался), но праздник испортили :(
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Костя Савенков
Это наверное самое великое возвращение в истории плей-офф. После сотряса забить 4 в первой же игре.
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Gord Lane
Эх как же я надеялся увидеть пятую в овертайме, да своими глазами. Джо великий !
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Большое сердце Неймара
что за Кракен этот зверь
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Сергей Югай
Наверно после сотряса у него кукуха съехала…
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Maasd4m
Вот это выдал дедушка Джо! Сделал все что мог, но бывает и так…
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Ryan T.
Павелски - Терминатор просто! Покер в КС в 38 лет!
Такие бильярдные подставления.
Жаль "Даллас" проиграл. Но по игре "Старз" здорово смотрятся. Серия 100% будет длинной.
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Kirill HG
Павелски вернулся👏
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BUTCH GORING
Ответ Большое сердце Неймара
что за Кракен этот зверь
Кракен - Команда! Даже если посмотреть по айстайму пассажиров особенно и нет
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mithridat
Похоже, это самый возрастной покер в ПО
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langenbrunner2707
Насколько Даллас волевая команда,это показала регулярка.И две,и более шайб отыгрывали.И настолько же не фартовая в овертаймах.Практически всегда поражение,и с Минькой также было.Но серия будет мощной,уверен что 6-7 матчей понадобится.
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Сергей Югай
Ответ woobzor
Сиэтл был сильнее и по делу выиграл, но как же обидно за старину Джо... Его реакция была буквально, потускневшие глаза, шок, и фраза "*uck", встал и ушел, после такой феерии в 38 лет... Вроде бы и рекорд (самый возрастной покер в плей-офф, с какого то бородатого года рекорд держался), но праздник испортили :(
В одиночку матчи не выигрываются … претензии надо предъявлять команде …
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woobzor
Ответ Сергей Югай
В одиночку матчи не выигрываются … претензии надо предъявлять команде …
Кто спорит.. Яж говорю, по делу проиграли, но было бы легендарно, если бы Павелски еще и в ОТ забил пенту, у него как раз среди двух команд, больше всего голов в ОТ ПО (3)
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