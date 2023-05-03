«Даллас» отыгрался с 2:4 в 3-м периоде 1-го матча серии с «Сиэтлом», но уступил в овертайме. Павелски сделал покер

«Даллас» отыгрался с 2:4 в 3-м периоде 1-го матча с «Сиэтлом», но уступил в овертайме.

«Кракен» одержал победу над «Старс» (5:4 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0).

Первый период завершился со счетом 4:2 в пользу « ». Во второй его половине дебютант плей-офф забросил 3 шайбы за 52 секунды (6-й результат в истории ).

Во втором периоде голов не было, а в третьем техасцы сравняли счет.

Все 4 шайбы « » в этом матче забросил вернувшийся в строй 38-летний форвард . Он пропустил 5 матчей после сотрясения мозга, полученного в первой игре текущего плей-офф с «Миннесотой».

В овертайме точку поставил форвард «Сиэтла» .