«Даллас» отыгрался с 2:4 в 3-м периоде 1-го матча серии с «Сиэтлом», но уступил в овертайме. Павелски сделал покер
«Даллас» отыгрался с 2:4 в 3-м периоде 1-го матча с «Сиэтлом», но уступил в овертайме.
«Кракен» одержал победу над «Старс» (5:4 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0).
Первый период завершился со счетом 4:2 в пользу «Сиэтла». Во второй его половине дебютант плей-офф забросил 3 шайбы за 52 секунды (6-й результат в истории НХЛ).
Во втором периоде голов не было, а в третьем техасцы сравняли счет.
Все 4 шайбы «Далласа» в этом матче забросил вернувшийся в строй 38-летний форвард Джо Павелски. Он пропустил 5 матчей после сотрясения мозга, полученного в первой игре текущего плей-офф с «Миннесотой».
В овертайме точку поставил форвард «Сиэтла» Янни Гурде.
Такие бильярдные подставления.
Жаль "Даллас" проиграл. Но по игре "Старз" здорово смотрятся. Серия 100% будет длинной.