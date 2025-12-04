  • Спортс
  • Сафонов о «ПСЖ»: «Была проблема со спиной, когда пришел, перестала болеть через месяц – занимался закачкой в зале. В «Краснодаре» не знал про такой подход к тренировкам»
Матвей Сафонов: в «ПСЖ» перестала болеть спина, в «Краснодаре» был другой подход.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал в разговоре с Федором Смоловым, как во французском клубе ему помогли преодолеть проблемы со спиной.

– У меня особенности строения, что у меня лордоз, изгиб в пояснице. Из-за этого у меня проблемы со спиной, поясничным отделом. И в «Краснодаре» последний сезон я доигрывал, у меня были достаточно сильные боли, и мы справлялись там как могли, там какие-то физио, еще что-то.

А когда я приехал в «ПСЖ», я говорю: «Ребят, я приехал раньше немножко, потому что у меня была проблема со спиной». Я говорю, что мне нужно там к доктору посмотреться. Они сделали обследование сказали: «Ничего, проблем нет». Я им сразу сказал, что у меня вот есть такое ощущение. Они говорят: «Ну, давай приедешь, посмотришь раньше».

Я приехал за две недели. Я в течение месяца ходил в зал. У меня там на поле даже первую неделю, по-моему, на вытянутой руке там чисто разминка – и уходил. Занимался спиной, чисто закачкой именно в зале. Это не физио, не вставляли, не тянули там позвонки, ничего.

И просто у меня через месяц перестала болеть спина, которая болела у меня в течение последних трех месяцев и ничего не помогало.

Это как раз-таки, во-первых, другой подход совершенно. А во-вторых, это про те тренировки, когда ты с физио[терапевтом] работаешь над своими слабыми сторонами. Когда у тебя есть, допустим, боль в задней [мышце бедра], ты не массаж делаешь, а ты ее закачиваешь, и у тебя она естественным образом становится сильнее и не болит.

– В «Краснодаре» бы так не получилось, ты думаешь? Или у тебя просто отношение к этому было другое чуть?

– Нет, там не про мое отношение к этому. Это вопрос про то, как... Во-первых, я как футболист, который прошел путь из академии, думаю, что у меня было то видение, которое мне там заложили. И если мне не говорят о том, что есть вот эти упражнения, которые тебе могут помочь, откуда я должен узнать, что мне нужно делать? Я обращаюсь к специалисту, к примеру, он мне говорит, что делать. Если я ему доверяю, я делаю то, что делаю. Я не говорю, что это не работает. Я говорю о том, что это был другой подход, который мне подошел. Но при этом в «Краснодаре» я про него не знал. Почему не знал? Потому что, наверное, мне не об этом не рассказали, и этот вариант не предложили. Это мое мнение, – сказал Сафонов в выпуске на ютуб-канале Smol Talk.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ВидеоСпортс&#8217;&#8216;
