НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Голден Стэйт» – «Лейкерс»

Теги результаты Голден Стэйт Лейкерс Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.

«Нью-Йорк» на паркете «Мэдисон-сквер-гардена» попытается отыграться за поражение в первом матче от «Майами» (0-1).

В Сан-Франциско начнется серия между действующим чемпионом «Голден Стэйт» и «Лейкерс» Леброна Джеймса.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Нью-Йорк – Майами
Дата проведения
3 мая, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 1-0

Голден Стэйт – Лейкерс
Дата проведения
3 мая, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опрос

Кто победит в серии «Лейкерс» – «Голден Стэйт»?
105 голосов
"Лейкерс" - 4-0 или 4-1
5%
Лейкерс
"Лейкерс" - 4-2 или 4-3
43%
Лейкерс
"Голден Стэйт" - 4-0 или 4-1
11%
Голден Стэйт
"Голден Стэйт" - 4-2 или 4-3
41%
Голден Стэйт

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36 комментариев

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Consistency
Я вообще ставками не занимаюсь, но тут рискну: тотал больше 1500 комментариев.
+17
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Геннадий Хиккарян
Эх, если будет без травм, серия ГСВ-Лейкерс должна быть легендарной, если не качеству игры, то уж по драме и военным действиям на Спортсе точно.
Искренне желаю АД здоровья, даже наверное больше чем ему его желают фанаты ЛАЛ. Не хочется потом целый год слушать, что выиграли только потому, что АД сломался, к̶о̶г̶д̶а̶ если Голден Стейт выиграет. Пусть будет противостояние 100%ой силы команд с обоих сторон и победит сильнейший.
+15
-1
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Донован хозяин НБА
Не буду пытаться быть оригинальным в зрительских симпатиях, будучи болельщиком Кливленда. Поболею за команду, в которой, как никак, играет легенда Кавс и всего баскетбола. За человека, принесшего долгожданное чемпионство, множество ярких эмоций и великих противостояний. Вперёд, Лейкерс Тристана Томпсона!
+11
-3
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Стас Соболев
Скажу одно, главное без травм всем командам, уж сильно надоели они…
+6
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Стас Соболев
Ответ Consistency
Я вообще ставками не занимаюсь, но тут рискну: тотал больше 1500 комментариев.
Лектер тотал больше 35,5 комментариев. За 1,3 дают 😂
+4
0
+4
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Егор Никитин
матч между 6 и 7 посевом во втором раунде соберет больший рейтинг чем большинство финалов, если не все
+4
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vasfre
Ответ Xell
Прогноз писать не буду, это сделает Баркли)) Просто смотрим каждый матч, это будет круто. Две самые попсовые команды, я хотел сказать обсуждаемые)))
Баркли уже всё сказал - поставил на Лейкерс. В отличие от его коллег по цеху. Все на ГСВ, включая Шака :(
+3
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Azat LA
Ответ Consistency
Я вообще ставками не занимаюсь, но тут рискну: тотал больше 1500 комментариев.
Лёгкая ставка. ))
+2
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jakie
Классно, что не один ожидаешь какого-то баскетбольного матча ни свет ни заря, за тридевять земель)) спасибо, братцы!
+2
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varion
Комментариев, что-то, мало.
+1
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AEZAKMI228
норм пацаны игру в гардене будут смотреть
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varion
Ответ Донован хозяин НБА
Не буду пытаться быть оригинальным в зрительских симпатиях, будучи болельщиком Кливленда. Поболею за команду, в которой, как никак, играет легенда Кавс и всего баскетбола. За человека, принесшего долгожданное чемпионство, множество ярких эмоций и великих противостояний. Вперёд, Лейкерс Тристана Томпсона!
Держи пять! Поддерживаю!)
+1
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Доктор Гонза
У ЛАЛ было на 2 дня отдыха больше и серию свою закрыли эмоционально более спокойно. Так что такую необходимую гостевую победу надо добывать сегодня.
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vasfre
Да будет битва
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Azat LA
Ответ varion
Комментариев, что-то, мало.
К началу матча в Калифорнии загяните. А потом через пару часов после окончания. ))
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Azat LA
Ответ Донован хозяин НБА
Не буду пытаться быть оригинальным в зрительских симпатиях, будучи болельщиком Кливленда. Поболею за команду, в которой, как никак, играет легенда Кавс и всего баскетбола. За человека, принесшего долгожданное чемпионство, множество ярких эмоций и великих противостояний. Вперёд, Лейкерс Тристана Томпсона!
В огромном предвкушении матчапа ГСВ-Лейкерс.
Это будет ОООООЧЕНЬ интересно. Только вот комментарии лучше читать ПОСЛЕ прямого эфира, думаю. Просто не будет времени на просмотр свмого матча.
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Xell
Мой ник будет Хозяин донованов)))
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Александр Сметанин
Ответ Consistency
Я вообще ставками не занимаюсь, но тут рискну: тотал больше 1500 комментариев.
Внесу свою лепту)
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Xell
Ответ varion
Комментариев, что-то, мало.
Уже норм))
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Xell
Ответ Егор Никитин
матч между 6 и 7 посевом во втором раунде соберет больший рейтинг чем большинство финалов, если не все
Ладно скажу. Играют чемпионы 2020 и 2022.Естественно рейтинги будет зашкаливать))/
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Azat LA
Ответ Донован хозяин НБА
Мало кто знает, но санитары именно в день матчей ЛАЛ выпускают Кселла из палаты, чтобы побыть хоть немного в тишине
Вааааще не в защиту Кселла, но Вы так детально знаете его распорядок только потому, что Вы соседи по палате?
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Xell
Кстати по теме. Почему на Главной висит статья про Сталина, где превью серии ГС—Лейкерс?
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Xell
Уже половина комментов мои. Круто да?)
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Xell
Вот умом вроде понимаешь что это всего лишь 2раунд. А все равно ажиотаж)))
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Xell
Нужна помощь Ваганта)) Составь список по никам глоров ГС и Лал по списку, интересно кого тут больше))
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