НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Голден Стэйт» – «Лейкерс»
Сегодня в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.
«Нью-Йорк» на паркете «Мэдисон-сквер-гардена» попытается отыграться за поражение в первом матче от «Майами» (0-1).
В Сан-Франциско начнется серия между действующим чемпионом «Голден Стэйт» и «Лейкерс» Леброна Джеймса.
НБА
Второй раунд
- Дата проведения
- 3 мая, 02.30, «Madison Square Garden»
«Майами» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 3 мая, 05.00, «Chase Center»
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Искренне желаю АД здоровья, даже наверное больше чем ему его желают фанаты ЛАЛ. Не хочется потом целый год слушать, что выиграли только потому, что АД сломался, к̶о̶г̶д̶а̶ если Голден Стейт выиграет. Пусть будет противостояние 100%ой силы команд с обоих сторон и победит сильнейший.
Это будет ОООООЧЕНЬ интересно. Только вот комментарии лучше читать ПОСЛЕ прямого эфира, думаю. Просто не будет времени на просмотр свмого матча.