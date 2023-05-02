НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Голден Стэйт» – «Лейкерс»

Сегодня в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.

« » на паркете «Мэдисон-сквер-гардена» попытается отыграться за поражение в первом матче от «Майами» (0-1).

В Сан-Франциско начнется серия между действующим чемпионом « » и « » Леброна Джеймса.

НБА

Второй раунд

« » ведет в серии – 1-0

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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