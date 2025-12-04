«Реал» завершает отчет для ФИФА о «деле Негрейры» и «понесенном ущербе от судейства в течение более 20 лет». Досье будет подкреплено видеоматериалами и документами (El Chiringuito)

«Реал» направит отчет в ФИФА о «деле Негрейры».

Журналист Хосеп Педрероль сообщил в эфире El Chiringuito, что «Реал» завершает подготовку отчета о судейских нарушениях в Испании и в ближайшие дни передаст его в ФИФА.

«Мадрид уже давно готовит отчет, который подводит итог тому, чем являлось судейство в Испании на протяжении более чем 17 лет, когда Негрейра занимал пост вице-президента судейского комитета. Кроме того, «Реал Мадрид» добавил и последующие годы, когда Негрейры уже не было, но в системе оставались люди, работавшие в его время – так что система не изменилась, не улучшилась, не преобразилась.

Этот отчет почти готов. Инфантино, президент ФИФА, знает, что он скоро получит его. Отчет с видео и всевозможными документами, призванными доказать, что «Реал Мадрид» более 20 лет терпел ущерб в испанской Лиге», – заявил Педрероль.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й. Недавно несколько фигурантов дела дали показания в суде, в том числе сын Негрейры, Хавьер Энрикес, и бывшие президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.

«Реал» представит ФИФА досье с судейскими ошибками в Ла Лиге. Мадридцы укажут на удаление Хейсена, отмену гола Гюлера и «дело Негрейры» (As)