  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» завершает отчет для ФИФА о «деле Негрейры» и «понесенном ущербе от судейства в течение более 20 лет». Досье будет подкреплено видеоматериалами и документами (El Chiringuito)
141

«Реал» завершает отчет для ФИФА о «деле Негрейры» и «понесенном ущербе от судейства в течение более 20 лет». Досье будет подкреплено видеоматериалами и документами (El Chiringuito)

«Реал» направит отчет в ФИФА о «деле Негрейры».

Журналист Хосеп Педрероль сообщил в эфире El Chiringuito, что «Реал» завершает подготовку отчета о судейских нарушениях в Испании и в ближайшие дни передаст его в ФИФА. 

«Мадрид уже давно готовит отчет, который подводит итог тому, чем являлось судейство в Испании на протяжении более чем 17 лет, когда Негрейра занимал пост вице-президента судейского комитета. Кроме того, «Реал Мадрид» добавил и последующие годы, когда Негрейры уже не было, но в системе оставались люди, работавшие в его время – так что система не изменилась, не улучшилась, не преобразилась.

Этот отчет почти готов. Инфантино, президент ФИФА, знает, что он скоро получит его. Отчет с видео и всевозможными документами, призванными доказать, что «Реал Мадрид» более 20 лет терпел ущерб в испанской Лиге», – заявил Педрероль. 

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й. Недавно несколько фигурантов дела дали показания в суде, в том числе сын Негрейры, Хавьер Энрикес, и бывшие президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.

«Реал» представит ФИФА досье с судейскими ошибками в Ла Лиге. Мадридцы укажут на удаление Хейсена, отмену гола Гюлера и «дело Негрейры» (As)

Кто выиграет ЧМ-2026?25140 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoЛа Лига
logoФИФА
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoсудьи
Хосе Мария Энрикес Негрейра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
10 минут назад
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
26 минут назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
35 минут назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
35 минут назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
36 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
36 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
37 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
37 минут назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
57 минут назад
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
сегодня, 17:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1 минуту назад
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
9 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
9 минут назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
9 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
11 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
15 минут назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
15 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
25 минут назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
40 минут назад
Вратарь «Сочи» Дегтев о 2:4 с «Локо»: «Какая хорошая игра, когда четыре мяча в воротах? У нас проблемы в обороне, надо разбираться»
49 минут назад