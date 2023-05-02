Ильясов, Башаев, Таймазова и еще 15 российских дзюдоистов допущены к чемпионату мира в нейтральном статусе
18 российских дзюдоистов допущены к чемпионату мира в нейтральном статусе.
Мужчины: Абрек Нагучев, Яго Абуладзе (до 66 кг), Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг), Михаил Игольников, Мансур Лорсанов (до 90 кг), Нияз Ильясов, Арман Адамян (до 100 кг), Тамерлан Башаев, Инал Тасоев (свыше 100 кг).
Женщины: Сабина Гилязова (до 48 кг), Алеся Кузнецова, Анастасия Поликарпова (до 52 кг), Дарья Курбонмамадова, Ксения Галицкая (до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (до 78 кг), Дарья Владимирова (свыше 78 кг).
Восьми россиянам в допуске было отказано.
Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар).
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