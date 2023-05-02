Ильясов, Башаев, Таймазова и еще 15 российских дзюдоистов допущены к чемпионату мира в нейтральном статусе

Теги сборная России жен сборная России дзюдо Алеся Кузнецова Александра Бабинцева Михаил Игольников Анастасия Поликарпова Дарья Курбонмамадова (Межецкая) Тамерлан Башаев Р-Спорт Нияз Ильясов Инал Тасоев Яго Абуладзе Мадина Таймазова Арман Адамян Камила Бадурова Махмадбек Махмадбеков Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

18 российских дзюдоистов допущены к чемпионату мира в нейтральном статусе.

Мужчины: Абрек Нагучев, Яго Абуладзе (до 66 кг), Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг), Михаил Игольников, Мансур Лорсанов (до 90 кг), Нияз Ильясов, Арман Адамян (до 100 кг), Тамерлан Башаев, Инал Тасоев (свыше 100 кг).
 
Женщины: Сабина Гилязова (до 48 кг), Алеся Кузнецова, Анастасия Поликарпова (до 52 кг), Дарья Курбонмамадова, Ксения Галицкая (до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (до 78 кг), Дарья Владимирова (свыше 78 кг).

Восьми россиянам в допуске было отказано.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар).

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
Ответ Александр Сачков
А если спортсмен против и открыто чесал, типа Непомнящего, это повод его допустить или нет?
Все нормальные люди против, мнение всяких дypачков можно в расчет не брать, пуст сидят дома в изоляции
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Сейчас рапортуют наверх о победе, гарант конституции будет доволен, ведь это его любимый вид спорта … а журналистам скажут, что это только начало ! Печально это все конечно … а спортсменам удачи на соревнованиях
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IrbIS
Ответ Alestern
На каком основании нейтральный статус? Ну и кто из них согласился выступать без флага и гимна (без роду и имени)?
все фамилии в этом списке - согласились...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий