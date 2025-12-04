«Зенит» открыл игровую комнату в отделении детской онкологии МИБС

«Зенит» открыл игровую комнату для детей в отделении онкологии МИБС.

«Зенит » открыл игровую комнату в отделении детской онкологии Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС).

Открытие игрового пространства «Зенита» для детей, проходящих лечение в МИБС, состоялось сегодня в рамках социального проекта «100 добрых дел». В церемонии приняли участие председатель правления «Зенита» Константин Зырянов и главный тренер команды Сергей Семак .

«Игровая комната сине-бело-голубых появилась в новом онкологическом корпусе Медицинского института имени Березина Сергея, который начал работу осенью 2025 года. Сине-бело-голубые приняли участие в обустройстве и декорировании игровой комнаты центра, превратив пространство в многофункциональную комнату, которая состоит из нескольких зон.



Роспись стен выполнена современным художником креативного агентства Public Art Сергеем Rusich: особое место в оформлении заняли спорт и различные спортивные снаряды, а также оживший футбольный мяч и клубные талисманы – Синегривый лев и Львица в голубом», – говорится в сообщении «Зенита».

Фото: t.me/fczenit