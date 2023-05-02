«Барселона» впервые в истории провела 25 сухих матчей за чемпионат. Рекорд Ла Лиги – 26
«Барселона» установила клубный рекорд по пропущенным голам за один чемпионат.
Команда Хави сегодня обыграла «Осасуну» (1:0) в 33-м туре.
Это был 25-й сухой матч «блауграны» в текущем розыгрыше Ла Лиги. До этого лучшим достижением было 24 игры без пропущенных голов в сезоне-1986/87.
Рекорд по числу сухих матчей за сезон Ла Лиги принадлежит «Депортиво», который в сезоне-1993/94 провел 26 игр на ноль.
«Эспаньол», «Реал Сосьедад», «Вальядолид», «Мальорка» и «Сельта» – оставшиеся соперники «Барселоны» в этом сезоне.
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Но и линия защиты в кой-то веки помогает ему на все сто процентов.