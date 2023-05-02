«Барселона» впервые в истории провела 25 сухих матчей за чемпионат. Рекорд Ла Лиги – 26

Теги Барселона Осасуна Депортиво Хави Ла Лига рекорды Марк-Андре тер Стеген Футбол

«Барселона» установила клубный рекорд по пропущенным голам за один чемпионат.

Команда Хави сегодня обыграла «Осасуну» (1:0) в 33-м туре.

Это был 25-й сухой матч «блауграны» в текущем розыгрыше Ла Лиги. До этого лучшим достижением было 24 игры без пропущенных голов в сезоне-1986/87.

Рекорд по числу сухих матчей за сезон Ла Лиги принадлежит «Депортиво», который в сезоне-1993/94 провел 26 игр на ноль.

«Эспаньол», «Реал Сосьедад», «Вальядолид», «Мальорка» и «Сельта» – оставшиеся соперники «Барселоны» в этом сезоне.

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31 комментарий

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Жалгас Жолдасов
Араухо просто топище 🔥 Невозможно у него отобрать мяч
+81
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+78
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Кирилл
МАТШ выдает шикарный сезон - очень выручает.
Но и линия защиты в кой-то веки помогает ему на все сто процентов.
+49
0
+49
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ХавиГави_Паратрупер
Ещё немного, ещё чуть-чуть✨
+38
-3
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Реал наказывают
Ответ Максим Семин
BUSselona? :)
Ты матч, чем смотрел?
+22
-1
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Реал наказывают
Ответ Максим Семин
BUSselona? :)
А, точно, я забыл, что у всех хейтеров Барсы проблемы с мозгом
+19
-1
+18
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Реал наказывают
Марк, ещё два матча и ты закрепишь своё имя в истории ЛаЛиги!
+14
0
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Реал наказывают
Марк, ещё два матча и ты закрепишь своё имя в истории ЛаЛиги!
Не только ЛаЛиги если не ошибаюсь )
+8
0
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Arslan Niyazov
Левандовский худший игрок матча. Забивает только слабым
+6
0
+6
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Леван Мкртчян
Игра Барсы в завершении атак -- сплошной Вальядолид для болельщиков -- могли сегодня и с полной Осасуной, в графе ’забитые голы’ уйти
+7
-3
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Реал наказывают
Лучший вратарь на данный момент!
+5
-1
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Arslan Niyazov
Левандовский худший игрок матча. Забивает только слабым
А Осасуна финалист ЛЧ что ли?
+4
0
+4
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Реал наказывают
Ты матч, чем смотрел?
он не знает в каких футболках играет Барселона А в каких Осасуна
+3
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Орхан Фарманов
Ответ Flow market Victor Mercedes
А Осасуна финалист ЛЧ что ли?
Финалист Кубка Короля
+2
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инок
Барсу с очередной победой и сухарём. Выходит Альба и великолепным образом делает разницу!
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Абдул Абакаев
тандем лучшего кипера и зашитника прямо сейчас. Штеген Араухо
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Игорь Климов
Араухо и Тер-Стеген - это высший класс!!!
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Universal1000
Красотаа…
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Рэд Уайт
рекорд европы у ливерпуля 28 сухих матчей за 42 тура и его нужно бить
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Жалгас Жолдасов
Араухо просто топище 🔥 Невозможно у него отобрать мяч
Отобрать или пройти?
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Юрий Кечко
За 1-0 и двор стреляю в упор
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Жалгас Жолдасов
Ответ Flow market Victor Mercedes
Отобрать или пройти?
Я имел ввиду отборы) Ну и пройти тоже не получается
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Илья Гапеев
Ответ Arslan Niyazov
Левандовский худший игрок матча. Забивает только слабым
Левандовски на спаде
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Арсений Чернобаев
Ответ Реал наказывают
А, точно, я забыл, что у всех хейтеров Барсы проблемы с мозгом
и это факт
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Ja BRITER
Ответ Реал наказывают
А, точно, я забыл, что у всех хейтеров Барсы проблемы с мозгом
не у всех, но у многих. вообще странная идея - хейтить какой-либо клуб. можно хейтить конкретную ситуацию, поступок, трансферы, сплетни и т.д., но всегда писать какой-то бред про клуб-соперник - сумасшествие
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andr d
Ответ Реал наказывают
А, точно, я забыл, что у всех хейтеров Барсы проблемы с мозгом
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