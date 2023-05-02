Ротенберг – игрокам после 4:0 с Беларусью: «Показали всей стране, что мы лучшие. Сыграли с горячим сердцем, холодной головой»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался после матча против Беларуси.

Игра прошла в Челябинске на «Арене-Трактор». Сборная «России 25» победила Беларусь (4:0) в матче «Лига Ставок Большой тур сборной».

«Все красавцы, сыграли с горячим сердцем, холодной головой. Показали всей стране, что мы лучшие.

Это только первая игра. Всех с победой, продолжаем работать дальше», – сказал главный тренер сборной «России 25» Ротенберг игрокам в раздевалке.

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12 комментариев

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Ебздрогыч
Показали всей стране, что мы лучшие.

Вы не просто лучшие, вы единственные. Ну, вы и белорусы, всех остальных теперь для нас, к сожалению, нет
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Ебздрогыч
Понеслась! Теперь у системника будет столько пафоса, будто Канаду в финале кубка мира или олимпиады обыграл, в лучших составах
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Сивуч
Головокружение от успехов продолжается
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Damien King
Берегитесь, Финляндия и Канада. Красная машина набирает ход
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Габорик
А обзор с гиф-нарезками ТТД и подробным интервью с главным тренером сборной от Никиты Петухова будет?
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Саша Васильев
Блин, пристрелите его уже кто-нибудь.
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jonnysilverhand01
Посмотрел бы я на тебя против сборной Канады 25 или США 25 …они бы думаю за один период отрезвляющий холодный душ устроили бы
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Степан Сорокин
А почему Ромка ничего не сказал про систему?)
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Bartez1986
Согласен, это только первая игра. Судьба Супермегагиперсуперпуперсерии пока под вопросом. Вся страна ждёт следующего матча и верит в систему Йозе. Считаем секунды до второй игры
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несахар
роман прав.
с кем еще показывать, что сборная россии лучшие, если не в матче с беларусью?
ну не в матчах же с канадой с макдэвидом, маккинонном, кросби и другими в составе
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funnynerd21
Ответ Красная стрела
Все остроты раскидали ? Или еще что осталось?
А в чём он собственно не прав?
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