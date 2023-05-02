Ротенберг – игрокам после 4:0 с Беларусью: «Показали всей стране, что мы лучшие. Сыграли с горячим сердцем, холодной головой»
Роман Ротенберг высказался после матча против Беларуси.
Игра прошла в Челябинске на «Арене-Трактор». Сборная «России 25» победила Беларусь (4:0) в матче «Лига Ставок Большой тур сборной».
«Все красавцы, сыграли с горячим сердцем, холодной головой. Показали всей стране, что мы лучшие.
Это только первая игра. Всех с победой, продолжаем работать дальше», – сказал главный тренер сборной «России 25» Ротенберг игрокам в раздевалке.
Вы не просто лучшие, вы единственные. Ну, вы и белорусы, всех остальных теперь для нас, к сожалению, нет
с кем еще показывать, что сборная россии лучшие, если не в матче с беларусью?
ну не в матчах же с канадой с макдэвидом, маккинонном, кросби и другими в составе