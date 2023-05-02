Ротенберг – игрокам после 4:0 с Беларусью: «Показали всей стране, что мы лучшие. Сыграли с горячим сердцем, холодной головой»

Роман Ротенберг высказался после матча против Беларуси.

Игра прошла в Челябинске на «Арене-Трактор». Сборная «России 25» победила Беларусь (4:0) в матче «Лига Ставок Большой тур сборной».

«Все красавцы, сыграли с горячим сердцем, холодной головой. Показали всей стране, что мы лучшие.

Это только первая игра. Всех с победой, продолжаем работать дальше», – сказал главный тренер сборной «России 25» игрокам в раздевалке.