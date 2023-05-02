«Челси» проиграл все 6 матчей при Лэмпарде. Побед нет 9 игр подряд

«Челси» проиграл шесть матчей подряд.

Команда тренера уступила « » (1:3) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

Таким образом, серия поражений «синих» продлилась до шести игр кряду – все под руководством Лэмпарда, сменившего Грэма Поттера на посту главного тренера клуба.

«Челси» ранее уступил «Вулверхэмптону» (0:1), «Брайтону» (1:2), «Брентфорду» (0:2), а также дважды «Реалу» (0:2, 0:2) в Лиге чемпионов.

« » не побеждает с 11 марта – тогда лондонцы обыграли «Лестер» (3:1). С тех пор команда проиграла семь игр и дважды сыграла вничью.

В следующем матче лондонцы встретятся с «Борнмутом».

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