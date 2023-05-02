«Челси» проиграл все 6 матчей при Лэмпарде. Побед нет 9 игр подряд

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Челси» проиграл шесть матчей подряд.

Команда тренера Фрэнка Лэмпарда уступила «Арсеналу» (1:3) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

Таким образом, серия поражений «синих» продлилась до шести игр кряду – все под руководством Лэмпарда, сменившего Грэма Поттера на посту главного тренера клуба.

«Челси» ранее уступил «Вулверхэмптону» (0:1), «Брайтону» (1:2), «Брентфорду» (0:2), а также дважды «Реалу» (0:2, 0:2) в Лиге чемпионов.

«Челси» не побеждает с 11 марта – тогда лондонцы обыграли «Лестер» (3:1). С тех пор команда проиграла семь игр и дважды сыграла вничью.

В следующем матче АПЛ лондонцы встретятся с «Борнмутом».

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66 комментариев

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Покерный Футбол
Мне как болельщику Челси полагаются какие нибудь льготы? Не ну просто смотреть это каждый матч….
+154
-7
+147
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Криштиану Роналду
Владельцы Эвертона решили помешать Лэмпарду вылететь с командой в Чемпионшип, но Боэли дал ему второй шанс.
+69
-4
+65
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Покерный Футбол
Мне как болельщику Челси полагаются какие нибудь льготы? Не ну просто смотреть это каждый матч….
Давайте поставим много плюсов этому человеку. Это будет моральная компенсация
+59
-11
+48
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Арматурмалай
Да увольте уже этого Поттера, пригласите кого-то более вменяемого, например старую легенду Френки.

А там и результаты более менее придут
+51
-6
+45
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Андрей Хенто
Наверное единственный тренер в истории АПЛ, который практически два клуба смог отправить в Чемпионшип за один сезон.
+28
-4
+24
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DolJun
агент 0-0-7 все ближе
+22
-6
+16
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andr d
Ответ Покерный Футбол
Мне как болельщику Челси полагаются какие нибудь льготы? Не ну просто смотреть это каждый матч….
Литр молока вроде
+17
-1
+16
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Streetbor
Гнет свою линию. Респект Френки!
+15
-5
+10
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d.xoxlov
Ответ Покерный Футбол
Мне как болельщику Челси полагаются какие нибудь льготы? Не ну просто смотреть это каждый матч….
Да у вас ещё и "Ювентус" в подписках. Искренне сочувствую.
+10
0
+10
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Петя Петров
Было бы больше туров, Лэмпс бы резвился в своём любимом шипе
+11
-2
+9
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Pb-SE
Ответ Покерный Футбол
Мне как болельщику Челси полагаются какие нибудь льготы? Не ну просто смотреть это каждый матч….
Могу скинуть ссылку на хайлайты финалов ЛЧ 2021 и 2012.
+8
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+8
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Гриша
Английский Гогниев на деле
+8
-1
+7
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a2wai
Лэмпард видимо перепутал Челси с Эвертоном и продолжает свой уверенный поход в Чемпионшип.
+7
-1
+6
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DolJun
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Лэмпард – новый Джеймс Бонд. А я думал, Генри Кавилл...
в футболе это джейдон санчо в последний раз был.
+7
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Евгений Лифшиц
много смешных позоров помню, но этот сезон челси - что-то особенное. Столько денег ввалить, чтобы неиронично бороться за выживание. Даже обидно немного, что Френки так поздно назначили, так смешно было бы
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London.is.blue
Продолжаем бить рекорды🥹💪🏼

Надеюсь не вылетим.
+5
0
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d.xoxlov
Ответ London.is.blue
Продолжаем бить рекорды🥹💪🏼 Надеюсь не вылетим.
Там финиш зубодробительный ещё впереди: два "Манчестера" и "Ньюкасл".
+5
0
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Старик Стариканов
Мадуэке забил гол месяца
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Granero-24
Скажите Лэмпарду, что владелец клуба Боули, а не Абрамович. Он походу мстит за первое увольнение...
+4
0
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Ivan Vladyko
Ну хватит стебаться над Фрэнки. Он реально переоценивает себя как тренера. Понимать, что надо сделать, и сделать так, чтобы тебя команда поняла - это разные вещи. И в такой проблемный Челси не надо было соваться (тем более, что второй заход). По факту, просто жаль, что не оценивает адекватно Фрэнки свои тренерские способности на текущий момент
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ DolJun
агент 0-0-7 все ближе
Лэмпард – новый Джеймс Бонд. А я думал, Генри Кавилл...
+4
0
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XavIniesta2008-2015
И ради этого увольняли Поттера ?
+4
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Гол в девятину
Френки еще рекорд АПЛ почти 20 летней давности повторил, проиграв 10 матчей подряд в АПЛ
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ London.is.blue
Продолжаем бить рекорды🥹💪🏼 Надеюсь не вылетим.
Соболезнования
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ DolJun
в футболе это джейдон санчо в последний раз был.
Джордан Ларссон из Спартака ещё
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