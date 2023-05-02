Месси отстранен «ПСЖ» на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Форвард не сыграет с «Труа» и «Аяччо» (RMC Sport)

«ПСЖ» отстранил Лионеля Месси от работы с командой за пропуск тренировки.

Нападающий отправился в Саудовскую Аравию спустя несколько часов после поражения от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре Лиги 1. Он имел право так поступить только в случае победы или ничьей, о чем его предупреждали главный тренер и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш.

Как сообщает RMC Sport, клуб принял решение отстранить 35-летнего футболиста на две недели. Руководство считает, что допустил серьезную ошибку.

Аргентинец пропустит матчи с « » (7 мая) и « » (13 мая). Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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