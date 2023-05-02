Месси отстранен «ПСЖ» на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Форвард не сыграет с «Труа» и «Аяччо» (RMC Sport)

Теги ПСЖ Труа Лионель Месси лига 1 Франция происшествия Аяччо Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» отстранил Лионеля Месси от работы с командой за пропуск тренировки.

Нападающий отправился в Саудовскую Аравию спустя несколько часов после поражения от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре Лиги 1. Он имел право так поступить только в случае победы или ничьей, о чем его предупреждали главный тренер Кристоф Гальтье и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш.

Как сообщает RMC Sport, клуб принял решение отстранить 35-летнего футболиста на две недели. Руководство считает, что Месси допустил серьезную ошибку.

Аргентинец пропустит матчи с «Труа» (7 мая) и «Аяччо» (13 мая). Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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159 комментариев

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Прекрасная РФПЛ будущего
Обычно за нарушением следует наказание, а здесь Месси наградили
+102
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+98
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Кузя Гитарист
Внеочередной Золотой Мяч это господину !
+96
-24
+72
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Luffy Die
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Так что там фанатики пепси которые обвиняли Кришти в не профессионализме, и то что он разваливал клубы и тд и тп?) что теперь вы скажете про своего эгоистичного гномика ?) защищайте теперь его, скоро и верблюжья лига которую вы так ненавидели станет лучшей в мире по вашим же словам ахахахах)
интересно, что они теперь скажут))
+38
-11
+27
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Myrat Yazmyradow
Он клал свой болт на вас, его ждёт барса
+44
-21
+23
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Дим Димыч
Ответ Кузя Гитарист
Внеочередной Золотой Мяч это господину !
таки дадут🤣🤣🤣🤣
+30
-7
+23
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sayemlo
Ответ Myrat Yazmyradow
Он клал свой болт на вас, его ждёт барса
пусть отрабатывает контракт. он же профессионалист как ту говорили фанаты леонида
+19
-6
+13
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Дядя Артем
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Так что там фанатики пепси которые обвиняли Кришти в не профессионализме, и то что он разваливал клубы и тд и тп?) что теперь вы скажете про своего эгоистичного гномика ?) защищайте теперь его, скоро и верблюжья лига которую вы так ненавидели станет лучшей в мире по вашим же словам ахахахах)
Ты просто прочитал мои мысли
+21
-11
+10
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Nogoi89
Преждевременный отпуск у Лионеля. Ну, если всех собак за поражение на него вешают французские болельщики и свистят в его адрес, не удивительно, что охладел к клубу Леонид. Болельщиков можно понять, он отнял у них кубок чемпионов мира. В любом случае, Лео надо уходить, насильно мил не будешь.
+13
-4
+9
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Андрей Хенто
На шаг ближе стал к не продлению контракта. Ну а если с Барселоной договориться не получится, всегда есть запасной аэродром с большой зарплатой в Аравии. Беспроигрышная ситуация.
+9
0
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DolJun
ахахаха, псж вряд ли сможет заруинить репутацию лионеля, а вот лионель их - наверняка. зря только ввязывались в эту авантюру с громким подписанием: лч не взяли, послужили лишь для поддержания формы и донором зарплаты перед чм. а сейчас он спрыгнет обратно в фк мем и поминай как знали
+19
-11
+8
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Glory Real Madrid
Майские праздники продлили!
+6
0
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kostyan7117
Месси отстранен на две недели своего отпуска, как отдохнет и вернется, так и не будет отстранен
+5
0
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ML26
Ответ Burak Orel
Ахахахах, твой час настал? Они что чемпионство упустили? Почему ему нельзя отъехать если хочет, что за рабство там.
Причем здесь рабство, если есть контракт? Посреди сезона футболистам нельзя никуда уезжать, только если согласовывать с руководством. Была договоренность, что если ПСЖ выиграет, то игроки ненадолго смогут уехать. ПСЖ не выиграл
+6
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Aleksandr Dubovik
Я не понял? Он разве не святой Леонид который в отличии от Роналду всегда послушный и правильный?
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Victor Victor
Месси: Пока на расслабоне, на чилле
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Эркинбек Апаканов
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Так что там фанатики пепси которые обвиняли Кришти в не профессионализме, и то что он разваливал клубы и тд и тп?) что теперь вы скажете про своего эгоистичного гномика ?) защищайте теперь его, скоро и верблюжья лига которую вы так ненавидели станет лучшей в мире по вашим же словам ахахахах)
Это вообще другое))) Месси поступил очень профессионально по мнение глориков, Месси делает что захочет
+7
-3
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Spartakus1984
Какая разница-все равно в Барсу уходит
+6
-2
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Кристоф Вальц
браво, ПСЖ
+6
-2
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Flow market Victor Mercedes
Ответ DolJun
ахахаха, псж вряд ли сможет заруинить репутацию лионеля, а вот лионель их - наверняка. зря только ввязывались в эту авантюру с громким подписанием: лч не взяли, послужили лишь для поддержания формы и донором зарплаты перед чм. а сейчас он спрыгнет обратно в фк мем и поминай как знали
Впервые соглашусь с тобой, ПСЖ для Лео тренировочный комплекс для подготовки к сборной и он подготовился на 5+ ну и попутно заработал)
+4
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Roman
Лео возвращаются в Барсу, чтобы окончательно ее развалить? Чтобы даже рычаги не смогли спасти Каталонию)
+8
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Nogoi89
Преждевременный отпуск у Лионеля. Ну, если всех собак за поражение на него вешают французские болельщики и свистят в его адрес, не удивительно, что охладел к клубу Леонид. Болельщиков можно понять, он отнял у них кубок чемпионов мира. В любом случае, Лео надо уходить, насильно мил не будешь.
Прям второй Марадона, он был вторым богом в Наполи пока на ЧМ 1990 не выбил Италию в полуфинале ЧМ и стал изгоем)
+4
-1
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Алланур
Болт кладет на арабов и летит к арабам 😎
+3
0
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Дим Димыч
Ответ Myrat Yazmyradow
Он клал свой болт на вас, его ждёт барса
а дождется?
+7
-4
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Егор Егор
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Так что там фанатики пепси которые обвиняли Кришти в не профессионализме, и то что он разваливал клубы и тд и тп?) что теперь вы скажете про своего эгоистичного гномика ?) защищайте теперь его, скоро и верблюжья лига которую вы так ненавидели станет лучшей в мире по вашим же словам ахахахах)
Месси, конечно, непрофессионально себя повел, но как это можно сравнивать с великим интервью Моргану и открытым недовольством к главному тренеру... Фанатики КР7 поражают - завтра Месси дорогу на красный перейдет - опять завопят: "ну вы видели, видели????"

И какие "клубы" успел развалить Месси? ПСЖ и до него была кучкой звезд неорганизованных, Барса сама себе гадит своими судейскими мутками и идиотскими тратами на игроков, которые сезона полного не провели.
Как-то так, а я ведь даже не фанатик пепси, но не смог не удержаться и не ответить по фактам.
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Старик Стариканов
ПСЖ не даст набить стату на Труа и Аяччо
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