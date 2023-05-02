Константин Генич высказался о конфликте с «Ростовом».

Клуб в телеграм-канале раскритиковал слова сотрудника «Матч ТВ» в трансляции матча со «Спартаком» (1:1). Комментатор назвал столкновение Александра Соболева и Андрея Ланговича в 1-м тайме «игровым моментом». В ответ Генич назвал пост « » «зашкваром».

Также комментатор добавил: «Желаю «Ростову» проиграть в оставшихся пяти матчах. Шел людям навстречу, а они в спину ткнули – не знаю, вилами ли».

«Всем привет, дорогие друзья. Улеглись эмоции, самое время объясниться. Хочу расставить все точки над «i» в истории с футбольным клубом «Ростов» и моей реакцией. Да, мне было обидно. Да, меня бомбануло. Но я попробую объяснить, почему это произошло, а вы уже дальше делайте выводы сами.

Стоила ли моя реакция вот таких эмоций, вот таких испорченных отношений и всего того, что вместил в себя воскресный вечер? Были прекрасные отношения с футбольным клубом «Ростов», я надеюсь, что они когда-нибудь наладятся, но промолчать в данной ситуации мне бы не хотелось. Потому что слишком много угроз, слишком много негатива, оскорблений, которые поступают мне в последние дни. Я бы хотел все разложить по полочкам.

У меня были замечательные отношения с футбольным клубом «Ростов»: и с главным тренером, и с руководством, и с пресс-службой, и вообще никаких вопросов не возникало. Я понимаю, что эмоций слишком много в борьбе за попадание в тройку, но искать виноватых на стороне, согласитесь, это не самое лучшее дело. Я понимаю, что мы все люди очень эмоциональные, очень рефлексирующие, я вообще реагирую моментально и вспыхиваю как спичка.

С чего начнем? С того, что время от времени футбольный клуб «Ростов» ко мне обращается по-дружески по каким-то щекотливым, может быть, моментам. Не связанным с моей работой, а связанным, например, с моим кругом общения. Был запрос, например, перед вторым сезоном МФЛ, мы этот вопрос закрыли, но не все получилось сделать из того, что хотели. Но я откликнулся и постарался помочь.

Совсем недавно, буквально недели три назад, еще раз ко мне обратился футбольный клуб «Ростов» и попросил помочь в том поле, где у меня полномочий нет никаких, но я по дружеским отношениям, по хорошему общению с людьми не отказал и принял пожелания, сделал все, что мог, футбольный клуб «Ростов» добился своего – не знаю, с моей помощью или нет, – но я откликнулся и сделал все, что от меня зависело.

Дальше в плюсе «Ростов» остался, меня поблагодарили, сказали: «Приедешь в Ростов-на-Дону – накроем поляну, мы у тебя не то что в должниках, но благодарим за то, что помог». Я сказал: «Замечательно, к вам всегда очень хорошо [отношусь], спасибо, что мы друг у друга есть. Удачи вам в следующем матче».

Вроде бы все хорошо. Вот этот момент щекотливый, который вызвал бурю возмущения и пост в официальном аккаунте клуба... Скажу честно, он обсуждался мной и ФК «Ростов» до этой публикации. На вопрос «Действительно ли комментатор матча считает, что это игровой эпизод?» я сказал: «Комментатор от своих слов не отказывается».

И все, мне казалось, что этот вопрос закрыт и больше мы к нему не возвращаемся. Зачем было приплетать бомбер, зачем было вставлять очки – они у меня есть – и заканчивать это фразой главного тренера «###» (е-мое») и делать «рука-лицо», честно говоря, не очень понимаю. Поэтому моя реакция после всех наших дружеских отношений мне кажется адекватной.

И если приплетать все сувениры, подарки, которые мне делают клубы – наверное, делают их, потому что я классный чувак и, самое главное, честный чувак, я всегда иду навстречу, если меня просят о помощи, если ко мне обращаются, я стараюсь не отказывать. «Динамо» мне прислало сувенир. Да лучше назвать клубы, которые мне не присылали сувениры: это «Зенит», «Оренбург», «Ахмат» и кто-то еще. Даже из Воронежа что-то присылали. Но это же не значит, что я должен обязательно за эти команды болеть и за них переживать.

У меня нет ни одной команды в , за которую бы я болел. «Краснодар» прислал мне игровую майку с фамилией и спортивный костюм. Теперь я должен кричать на каждом углу «Краснодар» – чемпион»? При чем здесь бомбер от «Спартака»? Я не очень понимаю.

Что я сделал не так, я признаю. Наверное, слишком много эмоций и слишком много рефлексии я вложил в реакцию на пост, который «Ростов» опубликовал. За это мне не стыдно, но неудобно, неприятно. Такой я человек – я достаточно быстро вспыхиваю, как я уже сказал. Может, я был не прав, когда сказал, что желаю «Ростову» проиграть в оставшихся матчах. Нет, не желаю. Будете в тройке – порадуюсь за вас. Не будете – значит, не заслужили. Желаю удачи в следующих матчах.

За что мне искренне стыдно – это за историю с . Перед ним лично я извиняюсь и приношу искренние извинения. Коллегам так нельзя. А футбольному клубу «Ростов» – удачи», – сказал Генич.

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