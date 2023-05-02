Кукуян – судья матча «Зенит» – «Спартак», Мешков обслужит игру «Ростова» и «Факела» и другие назначения 26-го тура Мир РПЛ

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РФС назначил арбитров на матчи 26-го тура Мир РПЛ.

6 мая (суббота)

«Химки» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Торпедо» – «Ахмат»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Семенов; резервный судья – Артем Смолин; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ростов» – «Факел»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Сергей Мартынов.

7 мая (воскресенье)

«Пари НН» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Андрей Образко; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Вячеслав Харламов.

8 мая (понедельник)

«Локомотив» – «Сочи»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Игорь Синер.

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48 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Кукуян попал бедолага
+22
-1
+21
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Evgeny Trifonov
Ответ Эдуард Шаталов
Мешков может выполнить заказ Газпрома не дать Ростову выиграть а Кукуян будет на втором фронте все ясно
в шапочке из фольги это печатаешь?
+24
-6
+18
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rugbyfan
Ответ Евгений Кузнецов
Иванов на VAR в матче Зенит-Спартак звучит как приговор вот Зенит же просто может выиграть в честной борьбе, зачем они ещё и подстраховываются?
Если спартаковцу отрубить голову он еще месяц будет строчить комментарии что «зенит подстараховавыется» независимо от фамилии арбитра
+13
-1
+12
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dudufufu
Зенит - Спартак - Иванов в наVARe
+16
-5
+11
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arspurs9
В большинстве своем Кукуян - нормальный арбитр, исходя из того набора, что у нас есть. Он может справиться и отсудить качественно.
Но потом я читаю что Иванов на ВАРе...
Когда уже его отстранят от матчей Спартака
+19
-10
+9
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Катя СПб
Ответ Катя СПб
Объясните, пожалуйста, это заговор?
Судя по количеству минусов за минуту - заговор.
+15
-10
+5
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i.ivanov...russia.dca......
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ну что тут, КБ уже ноют?
Народная традиция
+7
-3
+4
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Zenith forever
Зениту придется много голов забивать и надеяться, что Иванов на ВАРе не все их отменит, хоть какие-то оставит.
+6
-2
+4
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Bartez1986
а чем плох Кукуян? Вроде один из лучших сейчас арбитров
+6
-2
+4
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ну что тут, КБ уже ноют?
+10
-6
+4
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Metaphrast
Иванов, Москалев, Куку... кто-то... Да все равно, но хочется, чтобы уже после этого матча появилась традиционная статья "Спартак потерял математические шансы на чемпионство" 😂😂
+2
0
+2
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ApocalypsePlease
Ответ Александр Смирнов
причем она ему ещё и очень сильно жмёт
Да было бы на что там жать)
+2
0
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bm9z9dpnwx
Зенит чемпион получается
+2
0
+2
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Metaphrast
КБ - а назовите свои кандидатуры, кто из судей вас устраивает?
Федун ничего так.
+1
0
+1
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KOTOV71
Ответ Рокко Сиффредди
Кукуян. Спартачок обречён.
Не,не так.- Зенит. Спартак обречён! Реалистично.
+1
0
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Александр Смирнов
Ответ Evgeny Trifonov
в шапочке из фольги это печатаешь?
причем она ему ещё и очень сильно жмёт
+2
-1
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Иван Тасминский
Ответ Zenith forever
Зениту придется много голов забивать и надеяться, что Иванов на ВАРе не все их отменит, хоть какие-то оставит.
нда, стыдно за тебя, уподобился спартачу.
+1
0
+1
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ i.ivanov...russia.dca......
Народная традиция
Да уж, есть в этот мире всё таки вечные ценности.
+1
0
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Metaphrast
КБ - а назовите свои кандидатуры, кто из судей вас устраивает?
+3
-2
+1
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jonnysilverhand01
Соболезную Кукуяну и Мешкову, как бы не отсудили, всеравно будут виноваты
+1
0
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KOT_B_yHTAX
Судьи молятся чтобы им не попался Спартак, а то что ни игра, то скандал бггг, а Кукуяну не фортануло...
+3
-2
+1
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schwein
Кукуян вроде норм вариант. Главное чтобы не заболел как Карась в последний момент.
+1
0
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Пара Соль Ка
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Федун ничего так.
Тогда уж Зарема.... чего мелочиться..)
0
0
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Zenith forever
Ответ Иван Тасминский
нда, стыдно за тебя, уподобился спартачу.
Обсудим этот момент после матча. Это не нытье типа мясных, а жизненный опыт.
0
0
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Abriel
Ответ Эдуард Шаталов
Мешков может выполнить заказ Газпрома не дать Ростову выиграть а Кукуян будет на втором фронте все ясно
Питер за Ростов!
+2
-2
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