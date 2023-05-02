Кукуян – судья матча «Зенит» – «Спартак», Мешков обслужит игру «Ростова» и «Факела» и другие назначения 26-го тура Мир РПЛ
РФС назначил арбитров на матчи 26-го тура Мир РПЛ.
6 мая (суббота)
«Химки» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Торпедо» – «Ахмат»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Семенов; резервный судья – Артем Смолин; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Алексей Тюмин.
«Ростов» – «Факел»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Сергей Мартынов.
7 мая (воскресенье)
«Пари НН» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гончар.
ЦСКА – «Оренбург»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Алексей Резников.
«Зенит» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Андрей Образко; инспектор – Александр Гвардис.
«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Вячеслав Харламов.
8 мая (понедельник)
«Локомотив» – «Сочи»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Игорь Синер.
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Но потом я читаю что Иванов на ВАРе...
Когда уже его отстранят от матчей Спартака