  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси о ЧМ-2026: «Аргентина попытается победить еще раз, но любая мелочь может оставить вас за бортом. Победа на ЧМ-2022 сняла огромный груз с наших плеч»
109

Месси о ЧМ-2026: «Аргентина попытается победить еще раз, но любая мелочь может оставить вас за бортом. Победа на ЧМ-2022 сняла огромный груз с наших плеч»

Лионель Месси: Аргентина снова будет бороться за победу на ЧМ.

Лионель Месси оценил шансы сборной Аргентины защитить титул чемпиона мира в 2026 году.

«Да, я думаю, у нас отличная команда, и мы попробуем [выиграть трофей] еще раз. Так или иначе, любая мелочь может оставить вас за бортом.

Любая сборная может создать проблемы – вы можете вылететь, попав в штангу или проиграв по пенальти. Несмотря на то, что мы выиграли [финал ЧМ-2022] по пенальти, в матчах с Нидерландами и Францией мы были сильнее, и все равно все решила серия пенальти. У нас был настоящий зверь, Дибу [Эмилиано Мартинес], который помог нам победить, но можно вывести игру в серию пенальти и проиграть.

Выиграть чемпионат мира очень сложно. Это воспринимается по-особенному: зрителями, игроками, болельщиками. Теперь, глядя на эту команду, я уверен, что они будут бороться.

Победа сняла огромный груз с наших плеч. Играть без такого давления – это облегчение, но в то же время это ничего не гарантирует, потому что все хотят обыграть чемпиона мира. Есть очень хорошие сборные – Испания, Франция, Англия, Бразилия, которые давно не были чемпионами и хотят вернуть титул, а также Германия», – сказал Месси.

Кто выиграет ЧМ-2026?25121 голос
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoЛионель Месси
logoСборная Бразилии по футболу
logoЧМ-2022
logoСборная Нидерландов по футболу
logoМЛС
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoИнтер Майами
logoЧМ-2026
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Германии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
8 минут назад
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
24 минуты назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
33 минуты назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
33 минуты назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
34 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
34 минуты назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
35 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
35 минут назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
55 минут назад
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
сегодня, 17:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
7 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
7 минут назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
7 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
9 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
13 минут назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
13 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
23 минуты назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
38 минут назад
Вратарь «Сочи» Дегтев о 2:4 с «Локо»: «Какая хорошая игра, когда четыре мяча в воротах? У нас проблемы в обороне, надо разбираться»
47 минут назад
Баринов после 4:2 с «Сочи»: «Сейчас набрали такую форму, что для «Локомотива» было бы лучше, чтобы паузы в РПЛ не было»
48 минут назад