«ПСЖ» может наказать Месси за поездку в Саудовскую Аравию. Лионель улетел без согласия президента
Лионель Месси может быть наказан за путешествие в Саудовскую Аравию.
35-летний форвард отправился в другую страну спустя несколько часов после поражения «ПСЖ» от «Лорьяна» (1:3) в Лиге 1.
По данным L’Equipe, футболист не согласовал поездку с руководством «ПСЖ», и это вызвало недовольство президента Нассера Аль-Хелайфи.
Решение о том, как поступить с Месси, пока не принято. Возможно, аргентинец будет оштрафован. Наказание определит Аль-Хелайфи, сейчас находящийся в США.
Гальтье и Кампуш были против поездки Месси в Саудовскую Аравию, но Лео получил разрешение от катарского руководства «ПСЖ»
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Там главный редактор что ли не может Лео простить 18.12.2022?
С кем ему там играть?
С солером, руисом и витиньей?
Месси им нужен как воздух, а вот зачем набрасывает Лекип не понятно.
Кто то в редакции не может до сих пор в себя прийти после 18.12.2022.
Гений Кампуш накупил солеров, руисов, витиней, при этом разогнал всех тех, кто делал хоть какой то результат - Ди Мария, Паредес, Гуйе)
Так от них и протеже Мбаппе убежит, с такой трансферной политикой.
RMC - Месси уехал с согласования Нассера, санкций не будет.
L’Equipe - Нассер не разрешил уезжать, санкции будут.
Кто врет?
Я подозреваю что Лекип, как пишут в редакции этого издания не могут отойти от 18.12.2022.
Ведь Мбапе тоже может наказать его))
Так легче перижить 18.12.2022?
ПСЖ хочет его наказать за это
ПСЖ токсичный клуб
Л-Логика
небольшая ловкость рук и никакого мошенничества