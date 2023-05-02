«ПСЖ» может наказать Месси за поездку в Саудовскую Аравию. Лионель улетел без согласия президента

Лионель Месси может быть наказан за путешествие в Саудовскую Аравию.

35-летний форвард отправился в другую страну спустя несколько часов после поражения «ПСЖ» от «Лорьяна» (1:3) в Лиге 1.

По данным L’Equipe, футболист не согласовал поездку с руководством «ПСЖ», и это вызвало недовольство президента .

Решение о том, как поступить с Месси, пока не принято. Возможно, аргентинец будет оштрафован. Наказание определит Аль-Хелайфи, сейчас находящийся в США.

Гальтье и Кампуш были против поездки Месси в Саудовскую Аравию, но Лео получил разрешение от катарского руководства «ПСЖ»

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