«ПСЖ» может наказать Месси за поездку в Саудовскую Аравию. Лионель улетел без согласия президента

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция происшествия Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Лионель Месси может быть наказан за путешествие в Саудовскую Аравию.

35-летний форвард отправился в другую страну спустя несколько часов после поражения «ПСЖ» от «Лорьяна» (1:3) в Лиге 1.

По данным L’Equipe, футболист не согласовал поездку с руководством «ПСЖ», и это вызвало недовольство президента Нассера Аль-Хелайфи.

Решение о том, как поступить с Месси, пока не принято. Возможно, аргентинец будет оштрафован. Наказание определит Аль-Хелайфи, сейчас находящийся в США.

Гальтье и Кампуш были против поездки Месси в Саудовскую Аравию, но Лео получил разрешение от катарского руководства «ПСЖ»

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87 комментариев

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error505
пора уходить из одного из самых токсичных клубов
+67
-30
+37
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deadjoker
Месси и Неймару настолько демонстративно положить на клуб, что живу даешься. А посадить их на лавку тренеру на дадут из политических соображений.
+43
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+30
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Oleg
У Лекип прям какая то священная война против Месси)
Там главный редактор что ли не может Лео простить 18.12.2022?
+41
-19
+22
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Oleg
Ответ error505
пора уходить из одного из самых токсичных клубов
Тогда и Мбаппе убежит.
С кем ему там играть?
С солером, руисом и витиньей?
Месси им нужен как воздух, а вот зачем набрасывает Лекип не понятно.
Кто то в редакции не может до сих пор в себя прийти после 18.12.2022.
+35
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+14
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Oleg
Ответ deadjoker
Месси и Неймару настолько демонстративно положить на клуб, что живу даешься. А посадить их на лавку тренеру на дадут из политических соображений.
А кто играть то будет?)
Гений Кампуш накупил солеров, руисов, витиней, при этом разогнал всех тех, кто делал хоть какой то результат - Ди Мария, Паредес, Гуйе)

Так от них и протеже Мбаппе убежит, с такой трансферной политикой.
+17
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Динозавр которому платит Озил
Ответ error505
пора уходить из одного из самых токсичных клубов
В родную токсик Барсу ?)
+32
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+10
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Экспертное мнение
Чисто географически, Месси к катарскому владельцу ПСЖ доедет быстрее, чем Аль-Хелайфи до Месси
+14
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Oleg
Ответ Экспертное мнение
Чисто географически, Месси к катарскому владельцу ПСЖ доедет быстрее, чем Аль-Хелайфи до Месси
Причем одновременно вышли две новости:
RMC - Месси уехал с согласования Нассера, санкций не будет.

L’Equipe - Нассер не разрешил уезжать, санкции будут.

Кто врет?
Я подозреваю что Лекип, как пишут в редакции этого издания не могут отойти от 18.12.2022.
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Александр Нижников
у ПСЖ проблемы с месси, а не у Месси проблемы
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Пошлю любого, кто против футбола!
Тока что была новость что он спросил у руководства, а теперь опровергли?) Спортс пишет все что найдет подряд на других источниках)
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Greatest Of All Time
А Аль Хелайфи согласовал свой уход в США с Мбапе???)))
Ведь Мбапе тоже может наказать его))
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Парень со двора Шмурнова
Ответ error505
пора уходить из одного из самых токсичных клубов
Забавно, что нарушение контрактных обязательств / установленных правил вы именуете «токсичностью». Сделал бы такое Роналду, токсичным совершенно точно был бы не клуб, а он.
+7
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people people
Ответ error505
пора уходить из одного из самых токсичных клубов
Чел улетел без разрешения руководства, а токсичен ПСЖ))
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Max Payne
Ответ HI MARS
Комментарий удален модератором
почему ты думаешь что нам интересна твоя Лёля
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Век Век
Автор статьи не в курсе что брат Президента ПСЖ Лично разрешения дал Месси..
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Alex1_Mason
неделя без Лейс
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Oleg
Ответ Лютый альбинос
Блин, написали же уже, что его туда пригласили катарцы. А как откажешь тем, кто подарил тебе ЧМ, давая бить левые пенальти в каждой игре?
Городя подобный бред вам фанатам бездаря из аль насры лучше что ли становится?)
Так легче перижить 18.12.2022?
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Real_v_dushe
Неуважение и пофигизм просто так и прёт из алчного арга. Худшее подписание в истории Парижа.
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Фёдор Кузнецов
Ответ error505
пора уходить из одного из самых токсичных клубов
Месси уезжает без разрешения тренера и спортдира после поражения на другую часть мира
ПСЖ хочет его наказать за это
ПСЖ токсичный клуб
Л-Логика
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svft
может, он у Макрона отпросился? живот, говорит, болит.
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Любезный Коссутий
Ответ Oleg
Дать хотб в руках побержать Кубок Мира.
думаешь, он его с собой возит?
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Любезный Коссутий
Ответ Direct free kick
Ты не понял. Тут у тебя отображается кто-то похожий на Тоби Магвайера, а в приложении одновременно с этим Ибра или Ван Перси
не, никаких Тоби Магвайеров нету
небольшая ловкость рук и никакого мошенничества
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Артём Игнаков
Ответ error505
пора уходить из одного из самых токсичных клубов
Согл псж токсики
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Ovsyankin
Ответ Artem Gavrishov
Думаю Лео не сильно переживает по этому поводу. Быстрее уже в Барсу возвращайся!
Попахивает заходом в духе Роналду
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Rus Donskoy
Ответ Александр Нижников
ты хочешь выслушать мои проблемы или что? зачем это
твои проблемы интересны твоим
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