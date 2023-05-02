Роман Ротенберг: «Моя мечта осуществится, когда мы выиграем Олимпиаду, ЧМ. Хотим создать систему, с которой обыграем условную Канаду»

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Роман Ротенберг заявил, что для него большая честь быть тренером сборной «России 25».

Команда победила Беларусь (4:0) в матче «Лига Ставок Большой тур сборной».

«Быть тренером сборной – большая честь для меня. Очень благодарен ФХР, для меня было очень важно сегодня победить, как и для всей команды. Команда сформировалась за несколько дней после окончания сезона КХЛ. Горжусь командой и очень рад, что могу порадовать всю страну победой. Выиграли, это очень важно, но работаем дальше, впереди еще восемь игр.

Можно ли сказать, что осуществилась моя мечта? Каждый человек хочет быть лучшим в своем деле, эта работа – все, что я в жизни прошел, все, что я могу передать команде, помочь ей выиграть.

Моя мечта осуществится, когда мы выиграем Олимпиаду, чемпионат мира. Но к этому нужно идти шаг за шагом, нельзя останавливаться на достигнутом. Каждая игра – новая мечта, главное – получать удовольствие от хоккея, развивать игроков, нашу систему игры. Мы хотим создать такую систему, с которой мы обыграем условную Канаду в следующей игре на чемпионате мира или Олимпиаде. Будем идти к этому шаг за шагом, впереди огромная работа.

Даже взять этот сезон, мы с 23 июля готовимся к сегодняшней игре. 95 игр сыграли уже и Матч звезд, там было четыре матча, то есть сегодня была 99-я игра сезона. Каждая игра – отдельная жизнь, нам важно в каждом матче добавлять. Работаем по нарастающей.

Олимпиаду в 2018 году мы выиграли все вместе, была проделана фантастическая работа. Первая золотая медаль за 30 лет говорит о том, насколько тяжело выиграть Олимпиаду. Я буду делать все возможное, чтобы в любом качестве сделать все для победы на следующих Олимпийских играх и следующем чемпионате мира.

Быть тренером сборной – совершенно другая ответственность перед страной, совершенно другой уровень. Нельзя сравнивать клубный уровень и сборную, сборная – это шаг вперед», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Ротенберг.

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24 комментария

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Sanan1908
Эх. Так и уйдёшь без осуществление мечты
+9
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Сергей Бондаренко
условную Канаду мы и так по три раза в день обыгрываем
+8
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Rialto 82
Ответ Сергей Жарковский
Уймет его кто нибудь?
Не, ближайшие 2 недели будем этот бред слушать, потом дай бог в отпуск уйдёт.
+4
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Разрушающий мифы
Кубок Гагарина для начала выиграй....
+3
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Bangal88
Он сумасшедший)))
+3
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Олег
Ответ Сергей Жарковский
Уймет его кто нибудь?
Надо Борису звонить. Только он в силах остановить это чудо. 😆
+2
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Танталас
Раз так все хорошо, может и футбольную сборную возьмет, там тоже условную Канаду обыгрывать можно.
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Сергей Жарковский
Уймет его кто нибудь?
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Зубы Дзюбы
Вообще шанс был на волне успеха 2008-2009 годов. Сами все в унитаз спустили
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liqudator
Даже Гагарин не мечтал о таких высотах!)) Ай да Рома, знатный фантазёр))
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Олег
Врача как вызвать кто знает. 🤣😅😂
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eyeballerswow
я понял. он реально хочет обыграть канаду.
это мечта, фикция, окр его.
он живёт этим, мечтает.

жаль, у пацана отняли мечту.
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Atsuktuvas
Глаза закрываю, и словно -
Мы всех обыграли... условно.
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Доктор*
"Хотим создать систему".
Но все время получается маленькая колбаска (не сарделька)...
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alklimov2018
Странно.
Я нигде не видел, чтоб Ротебрегра назначили тренером сборной. Или для него это очевидный факт?
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Контрольный выстрел
Прикольный черт конечно )
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Eugeny Volkov
Балабол
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Vidic11
Блаженный какой-то...
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#31
Канада условной не бывает! Условными бывают Румыния, Корея, Польша 🤡
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jonnysilverhand01
Безумец
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oberkorn
Что выиграло это недоразумение с 2014 года, управляя нашим хоккем. Ои 2018 в корее, в финале с немцами.
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Иван Петров
Господи, опять система?!
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