Роман Ротенберг: «Моя мечта осуществится, когда мы выиграем Олимпиаду, ЧМ. Хотим создать систему, с которой обыграем условную Канаду»

Роман Ротенберг заявил, что для него большая честь быть тренером сборной «России 25».

Команда победила Беларусь (4:0) в матче «Лига Ставок Большой тур сборной».

«Быть тренером сборной – большая честь для меня. Очень благодарен , для меня было очень важно сегодня победить, как и для всей команды. Команда сформировалась за несколько дней после окончания сезона . Горжусь командой и очень рад, что могу порадовать всю страну победой. Выиграли, это очень важно, но работаем дальше, впереди еще восемь игр.

Можно ли сказать, что осуществилась моя мечта? Каждый человек хочет быть лучшим в своем деле, эта работа – все, что я в жизни прошел, все, что я могу передать команде, помочь ей выиграть.

Моя мечта осуществится, когда мы выиграем Олимпиаду, чемпионат мира. Но к этому нужно идти шаг за шагом, нельзя останавливаться на достигнутом. Каждая игра – новая мечта, главное – получать удовольствие от хоккея, развивать игроков, нашу систему игры. Мы хотим создать такую систему, с которой мы обыграем условную в следующей игре на чемпионате мира или Олимпиаде. Будем идти к этому шаг за шагом, впереди огромная работа.

Даже взять этот сезон, мы с 23 июля готовимся к сегодняшней игре. 95 игр сыграли уже и Матч звезд, там было четыре матча, то есть сегодня была 99-я игра сезона. Каждая игра – отдельная жизнь, нам важно в каждом матче добавлять. Работаем по нарастающей.

Олимпиаду в 2018 году мы выиграли все вместе, была проделана фантастическая работа. Первая золотая медаль за 30 лет говорит о том, насколько тяжело выиграть Олимпиаду. Я буду делать все возможное, чтобы в любом качестве сделать все для победы на следующих Олимпийских играх и следующем чемпионате мира.

Быть тренером сборной – совершенно другая ответственность перед страной, совершенно другой уровень. Нельзя сравнивать клубный уровень и сборную, сборная – это шаг вперед», – сказал главный тренер и «России 25» .