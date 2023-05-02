7481 зритель посетил матч «Россия 25» – Беларусь в Челябинске

Теги ФХР болельщики Сборная Беларуси по хоккею Арена-Трактор им. Валерия Белоусова товарищеские матчи сборная России U25 Хоккей

7481 зритель посетил матч «Россия 25» – Беларусь.

Игра прошла в Челябинске на «Арене-Трактор».

Сборная «России 25» победила Беларусь (4:0) в матче «Лига Ставок Большой тур сборной».

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10 комментариев

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alex1382
челябинские болельщики настолько суровы...
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+8
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LaffyTaffy
либо 7 тыс бюджетников, либо шизоиды.
Ну не верю я, что любой здравомыслящий человек, хоть раз смотревший действительно классный хоккей (Кубок Мира, НХЛ) пойдёт на эту "рыготню"
+6
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сервисник
Ответ alex1382
челябинские болельщики настолько суровы...
Они не суровы, они прекрасны! Уважение Челябинцам!
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mexicantushkan
бюджетников поди опять согнали с флажками
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Block shot
Ребят хоккеистов с победой! Тренера в Вхл😅
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Евгений Мешков
никому не нужная игра тут весь день нам либерота рассказывала) а вот оно как..)
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Wayne Gretzky 99
Если не будут билеты брать - отключим газ.
+2
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newyork13
Бюджетников ссаными палками загнали???
+2
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Григ77
супер игра и супер результат !!
интересно а в северной Корее есть хоккей ?
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jonnysilverhand01
Список болельщиков на стадионе:
ЗАО "Челябинский компрессорный завод"
ОАО "Трубодеталь"
ОАО "Уралавтоприцеп"
ОАО "Челябинский металлургический комбинат"
ОАО "Челябинский цинковый завод"
ЗАО "Челябинские строительно-дорожные машины"
ООО "Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК"
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