7481 зритель посетил матч «Россия 25» – Беларусь в Челябинске
7481 зритель посетил матч «Россия 25» – Беларусь.
Игра прошла в Челябинске на «Арене-Трактор».
Сборная «России 25» победила Беларусь (4:0) в матче «Лига Ставок Большой тур сборной».
7481 зритель посетил матч «Россия 25» – Беларусь.
Игра прошла в Челябинске на «Арене-Трактор».
Сборная «России 25» победила Беларусь (4:0) в матче «Лига Ставок Большой тур сборной».
Ну не верю я, что любой здравомыслящий человек, хоть раз смотревший действительно классный хоккей (Кубок Мира, НХЛ) пойдёт на эту "рыготню"
интересно а в северной Корее есть хоккей ?
ЗАО "Челябинский компрессорный завод"
ОАО "Трубодеталь"
ОАО "Уралавтоприцеп"
ОАО "Челябинский металлургический комбинат"
ОАО "Челябинский цинковый завод"
ЗАО "Челябинские строительно-дорожные машины"
ООО "Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК"