«ПСЖ» не будет продлевать с Месси контракт (L’Equipe)

Лионель Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона.

Как утверждает L’Equipe, клуб не станет продлевать контракт с 35-летним аргентинцем. Похоже, что руководство приняло решение единодушно.

Боссы столичной команды крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию. В то же время, как подчеркивается, в последние недели продолжение сотрудничества и так становилось все менее вероятным.

Контракт Месси истекает по окончании сезона. Он не сможет принять участие в ближайших двух играх из-за отстранения.

«Барса» не может согласовать с Ла Лигой финансовый план. Это может помешать трансферам Месси, Гюндогана и Иньиго

Месси отстранен «ПСЖ» на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Форвард не сыграет с «Труа» и «Аяччо» (RMC Sport)

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