«ПСЖ» не будет продлевать с Месси контракт (L’Equipe)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Лионель Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона.

Как утверждает L’Equipe, клуб не станет продлевать контракт с 35-летним аргентинцем. Похоже, что руководство приняло решение единодушно.

Боссы столичной команды крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию. В то же время, как подчеркивается, в последние недели продолжение сотрудничества и так становилось все менее вероятным.

Контракт Месси истекает по окончании сезона. Он не сможет принять участие в ближайших двух играх из-за отстранения.

«Барса» не может согласовать с Ла Лигой финансовый план. Это может помешать трансферам Месси, Гюндогана и Иньиго

Месси отстранен «ПСЖ» на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Форвард не сыграет с «Труа» и «Аяччо» (RMC Sport)

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

138 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Лионеля Месси
Как будто именно они решили не продлевать контракт с Месси ,который не принимал их предложение с января :)
Ждём короля в Барсе
+178
-52
+126
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Фанат Лионеля Месси
Как будто именно они решили не продлевать контракт с Месси ,который не принимал их предложение с января :) Ждём короля в Барсе
Это не ты меня бросаешь, это я тебя бросаю (с)
+72
-3
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рыжий Бизон
да после последних новостей это уже 100% инфа, ждём Лео в новом клубе
+41
-2
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tahir Turk
на самом деле,крайне непрофессионально со стороны Месси
+30
-14
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Родя Раскольников
А, так это все было задумано, чтобы сделать вид, что это ПСЖ не захотел продлевать контракт с Месси, а не наоборот? Эдул и Романо еще в феврале-марте писали (а Ромеро с января), что Париж не приоритет для Месси, тогда как сам же лекип писал, что контракт УЖЕ подписан (что ложь). Такая то ручная газетенка.
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эркинбек Апаканов
Обратная миграция глоров))) . Лига 1 из топа превращается в фермеров 😂
+28
-16
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кузя Гитарист
Ответ Фанат Лионеля Месси
Как будто именно они решили не продлевать контракт с Месси ,который не принимал их предложение с января :) Ждём короля в Барсе
Ждём Золотой Мяч
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бацька
Ответ Tahir Turk
на самом деле,крайне непрофессионально со стороны Месси
да я думаю, что у них был разговор и Месси сказал, что уйдет. Вот и все.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Философ Востока
Предлагаю переименовать псж в "тренировочный клуб Месси" 😆 Их самое большое событие в истории - это переход Лео.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shava72
Ну и отлично. С самого начала переход в этот позорный мешок было ошибкой. Вернется в Барсу и через пару лет достойно завершит карьеру.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mdaa
Шейхи хотят выглядеть инициаторами ухода) молодцы
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tender
Наконец-то руководство псж поняли что тратят деньги зря на пенсионера
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Futbol2710
Ответ tender
Теперь псж заиграет. Вот увидите в следующем сезоне без Месси Псж как минимум в полуфинал доберётся
До него так и было
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VictorVallecano
Спасибо, что присмотрели за месси на передержке.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raindrop Drop Top
Ага, именно ОНИ решили, а не сам Месси отказался, тем более на фоне ожидаемого возвращения летом в Барсу это еще смешнее звучит 🤣
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
timo49
Это не "ПСЖ не будет продлевать контракт с Месси", это Месси не будет продлевать контракт с псж
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плакса Джон ушел налево
Я б посмотрел на встречу двух легенд в пустынном чемпионате верблюжьей лапки
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0:4 на спотифай камп ноу
Интересно как будут называть Саудовскую лигу, фанаты пешехода, если он перейдёт в клуб из Аравии?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
да емае. а ведь такой молодой и перспективный.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Ответ Философ Востока
Предлагаю переименовать псж в "тренировочный клуб Месси" 😆 Их самое большое событие в истории - это переход Лео.
Подготовительный клуб к ЧМ))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MURA
надо ввести новое выражение: " Уйти по арабски".
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пошлю любого, кто против футбола!
Месси может ничего и не было, но у Ка́тара натянутые отношения с СА, такого они ему не простили)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Youzhny23
в старом клубе ) он особо больше нигде и не нужен )
Официальный конец липовой звезды. Даже бутафорский ЧМ в Катаре не спас. Выброшен на обочину
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
В день завершения контракта фаны ПСЖ вывесят гигантский банер "Скатертью дорожка!"
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Ща Месси даст интервью Пирсу Моргану))))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий