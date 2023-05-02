Защитник ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения в Москве

Теги травмы происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Звездный защитник ЦСКА Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения.

Инцидент произошел в понедельник вечером на выходе из одного из московских ресторанов.

Как сообщает официальный сайт армейцев, баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Швед обратился в полицию для расследования инцидента.

Из-за травмы Алексей не сможет принять участия в ближайших матчах команды. ЦСКА предстоит серия за 3-е место Единой лиги ВТБ.

ЦСКА 1 мая уступил «Локомотиву-Кубань» в решающем седьмом матче полуфинальной серии (100:103 ОТ, 3-4).

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85 комментариев

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Niko [Ars]
Ответ Кирилл
Шведу здоровья только ! Как бы он не сыграл в серии против Локо, но такого он точно не заслужил в свой адрес.
мне кажется такую мысль даже писать не нужно
+69
-2
+67
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Антон Чугунов
Кто-то денег вчера на них поставил. и проиграл..
+66
-6
+60
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Boroldinho
Мягко скажем неожиданно! Алексею здоровья, а виновным справедливого наказания.
+56
-2
+54
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Б81
Ставлю на черное
+32
-2
+30
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Артём Артём
Самое неожиданная новость этого дня, здоровья ему! Очень грустно что не увидим его в некоторых матчах за 3 место....
+28
-2
+26
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Demedieu
Кто бы сомневался. "По информации издания, баскетболист отдыхал в ресторане «Джун» в центре Москвы. В тот вечер в заведении также отдыхала компания из пятерых мужчин, предположительно уроженцев Кавказа."
+23
-2
+21
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VC#15
Ответ BananaMama
Комментарий удален модератором
Возможно был конфликт в этом заведении и вышли «поговорить». Уж не настолько у нас баскетбол - спорт №1, чтобы за результаты таким образом спрашивать.
+21
-2
+19
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Anton Rubtsov
у кого то ставочка не зашла
+21
-3
+18
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Sander Westerveld
Ну конечно же спортс не будет писать о том, что напали на него уроженцы Кавказа...
+19
-1
+18
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Кирилл
Шведу здоровья только !
Как бы он не сыграл в серии против Локо, но такого он точно не заслужил в свой адрес.
+27
-11
+16
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Artmann
Ответ Niko [Ars]
мне кажется такую мысль даже писать не нужно
А плюсики?!
+16
-4
+12
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Мишаня Кашников
наши братья шерстистые постарались
+12
-1
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Капудастик
Ответ Anton Rubtsov
у кого то ставочка не зашла
У меня не зашла, но это не я!!)))))))
+11
0
+11
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Рекорд в наших сердцах
Ответ Vagner01
Офигеть! Кто то из болельщиков встретил его и отомстил за поражение?
думаю это кто-то из постояльцев букмекерок
+10
-1
+9
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Joseph Conin
Вот черти, чтоб у них руки отсохли. Шведу здоровья
+11
-2
+9
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GreatPretender
Ответ Б81
Ставлю на черное
Ставка беспроигрышная.
+9
-1
+8
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Moris@1111
Ответ алексей любовь
Нищета порождает преступность, даже в Москве
обязательно надо было это выстрать?
+13
-6
+7
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BananaMama
Ответ VC#15
Возможно был конфликт в этом заведении и вышли «поговорить». Уж не настолько у нас баскетбол - спорт №1, чтобы за результаты таким образом спрашивать.
Ну чисто теоретически может быть какой-нибудь поехавший лудик, у которого ставка сгорела. Но и то вряд ли
+6
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tumur gagua
Ответ tumur gagua
Комментарий удален модератором
По информации «Базы», баскетболист отдыхал в ресторане «Джун» в центре Москвы. В тот вечер в заведении также отдыхала компания из пятерых мужчин, предположительно уроженцев Кавказа.

На выходе из ресторана у Шведа и компании возник конфликт. Через мгновение компания оказалась на улице, там и произошла драка. От удара Швед упал, из уха у него пошла кровь. На помощь баскетболисту пришли сотрудники ресторана — как позже они рассказали полицейским, компания хотела «добить» Шведа, но сотрудникам удалось его защитить. Ранее никто эту компанию в ресторане не видел, но известно, что одного из них зовут Князь.

После драки баскетболиста ЦСКА госпитализировали с черепно-мозговой травмой. У него также было установлено алкогольное опьянение.
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0
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ТвояМамка
Ответ алексей любовь
Нищета порождает преступность, даже в Москве
Кокорин и Мамаев: "Вечер в хату, бродяги"
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Joss Stone
Ответ алексей любовь
Нищета порождает преступность, даже в Москве
ты в Москве-то был хоть раз?
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Сергей Жарковский
Здоровья Алексей! 🇷🇺
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Cruel Snake
#### как ещё таких назвать
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Витольд Бубеный
Отоварили гости национальности которых лучше не упоминать
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Anton Rubtsov
Ответ Б81
Ставлю на черное
недооцененный коммент
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