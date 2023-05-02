Защитник ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения в Москве
Звездный защитник ЦСКА Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения.
Инцидент произошел в понедельник вечером на выходе из одного из московских ресторанов.
Как сообщает официальный сайт армейцев, баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.
Швед обратился в полицию для расследования инцидента.
Из-за травмы Алексей не сможет принять участия в ближайших матчах команды. ЦСКА предстоит серия за 3-е место Единой лиги ВТБ.
ЦСКА 1 мая уступил «Локомотиву-Кубань» в решающем седьмом матче полуфинальной серии (100:103 ОТ, 3-4).
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Как бы он не сыграл в серии против Локо, но такого он точно не заслужил в свой адрес.
На выходе из ресторана у Шведа и компании возник конфликт. Через мгновение компания оказалась на улице, там и произошла драка. От удара Швед упал, из уха у него пошла кровь. На помощь баскетболисту пришли сотрудники ресторана — как позже они рассказали полицейским, компания хотела «добить» Шведа, но сотрудникам удалось его защитить. Ранее никто эту компанию в ресторане не видел, но известно, что одного из них зовут Князь.
После драки баскетболиста ЦСКА госпитализировали с черепно-мозговой травмой. У него также было установлено алкогольное опьянение.