Звездный защитник ЦСКА Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения.

Инцидент произошел в понедельник вечером на выходе из одного из московских ресторанов.

Как сообщает официальный сайт армейцев, баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Швед обратился в полицию для расследования инцидента.

Из-за травмы Алексей не сможет принять участия в ближайших матчах команды. ЦСКА предстоит серия за 3-е место Единой лиги ВТБ.

ЦСКА 1 мая уступил «Локомотиву-Кубань» в решающем седьмом матче полуфинальной серии (100:103 ОТ, 3-4).

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