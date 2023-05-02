Мадрид (ATP). 4-й круг. Рублев сыграет с Хачановым, Медведев встретится с Карацевым, Алькарас – со Зверевым
Андрей Рублев поборется с Кареном Хачановым в 1/8 финала в Мадриде.
Даниил Медведев встретится с Асланом Карацевым.
Сетка здесь.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
26 апреля – 7 мая 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Четвертый круг
- Дата проведения
- 2 мая, 12.00
- Дата проведения
- 2 мая, 13.30
- Дата проведения
- 2 мая, 12.00
- Дата проведения
- 2 мая, 15.00
- Дата проведения
- 2 мая, 16.30
- Дата проведения
- 2 мая, 17.00
- Дата проведения
- 2 мая, 18.00
- Дата проведения
- 2 мая, 22.30
Организаторы прямо праздник болельщикам дарят