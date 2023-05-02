Мадрид (ATP). 4-й круг. Рублев сыграет с Хачановым, Медведев встретится с Карацевым, Алькарас – со Зверевым

Теги результаты ATP Mutua Madrid Open Теннис

Андрей Рублев поборется с Кареном Хачановым в 1/8 финала в Мадриде.

Даниил Медведев встретится с Асланом Карацевым.

Сетка здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

26 апреля – 7 мая 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Карен Хачанов (Россия) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
2 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Аслан Карацев (Россия) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
2 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Хауме Муньяр (Испания) Даниэль Альтмайер (Германия)
Дата проведения
2 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Борна Чорич (Хорватия) Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Дата проведения
2 мая, 15.00
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Чжичжэнь Чжан (Китай)
Дата проведения
2 мая, 16.30
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
2 мая, 17.00
Онлайн матча

 

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Педро Качин (Аргентина)
Дата проведения
2 мая, 18.00
Онлайн матча

 

Бернабе Сапата Мираллес (Испания) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
2 мая, 22.30
Онлайн матча

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Гладкий
одни пары по именам сродни финалу, другие - финалу квалификации 😔
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тотал Больше от Киркорова
Шикарный Игровой день
Организаторы прямо праздник болельщикам дарят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hORnOR
там США вроде как отменяет ограничения на въезд из-за ковида, ждём Новака на американском турне)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Муньяр и Альтмаер играйте плиз 3.5 часа, чтобы успел с работы приехать и Карацева посмотреть :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишка Синайский
Ответ Никита Гладкий
одни пары по именам сродни финалу, другие - финалу квалификации 😔
да уж, определенно будет что посмотреть)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тотал Больше от Киркорова
Ответ Никита Гладкий
одни пары по именам сродни финалу, другие - финалу квалификации 😔
классные вывески
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий