Мадрид (ATP). 4-й круг. Рублев сыграет с Хачановым, Медведев встретится с Карацевым, Алькарас – со Зверевым

Андрей Рублев поборется с Кареном Хачановым в 1/8 финала в Мадриде.

Даниил Медведев встретится с Асланом Карацевым.

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

26 апреля – 7 мая 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 652 174 долларов



Открытые корты, грунт

Четвертый круг