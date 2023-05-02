Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Осасуну», «Реал в гостях у «Сосьедада»

«Барселона» примет «Осасуну» в 33-м туре Ла Лиги.

Также во вторник « » сыграет в гостях с « ».

В среду « » будет противостоять « ».

Завершится тур в четверг матчем «Атлетик» – «Бетис».

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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