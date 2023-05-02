Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Осасуну», «Реал в гостях у «Сосьедада»

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«Барселона» примет «Осасуну» в 33-м туре Ла Лиги.

Также во вторник «Реал» сыграет в гостях с «Сосьедадом».

В среду «Атлетико» будет противостоять «Кадису».

Завершится тур в четверг матчем «Атлетик» – «Бетис».

Чемпионат Испании

33-й тур

Барселона – Осасуна
Дата проведения
2 мая, 20.30, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Альмерия – Эльче
Дата проведения
2 мая, 20.30, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Сосьедад – Реал Мадрид
Дата проведения
2 мая, 23.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Валенсия – Вильярреал
Дата проведения
3 мая, 20.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико – Кадис
Дата проведения
3 мая, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хетафе – Сельта
Дата проведения
3 мая, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Жирона – Мальорка
Дата проведения
4 мая, 20.30, «Монтиливи»
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Севилья – Эспаньол
Дата проведения
4 мая, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
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Атлетик – Бетис
Дата проведения
4 мая, 23.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Райо Вальекано – Вальядолид
Дата проведения
4 мая, 23.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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6 комментариев

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Игорь Климов
Барселона удачи и победы!
+1
-1
0
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ljolik888
Барселона сделает ещё один шаг к чемпионству ! Только победа - только хорошая игра !
+2
-2
0
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Knyaz Dadiani
оба обо рутся
0
0
0
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Игорь Климов
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Удачи чемпиону, а коридорным вечного позора, как и изгнанному со спорца Вишневскому))
Тебя как бы и не спрашивают.
+2
-2
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