Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Осасуну», «Реал в гостях у «Сосьедада»
«Барселона» примет «Осасуну» в 33-м туре Ла Лиги.
Также во вторник «Реал» сыграет в гостях с «Сосьедадом».
В среду «Атлетико» будет противостоять «Кадису».
Завершится тур в четверг матчем «Атлетик» – «Бетис».
33-й тур
- Дата проведения
- 2 мая, 20.30, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 2 мая, 20.30, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 2 мая, 23.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 3 мая, 20.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 3 мая, 23.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 3 мая, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 4 мая, 20.30, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 4 мая, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 4 мая, 23.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 4 мая, 23.00, «Кампо де Вальекас»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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