По факту нападения на Алексея Шведа возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью защитнику ЦСКА Алексею Шведу.
«Следователем ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ, по факту причинения тяжкого вреда здоровью ведущему игроку баскетбольной команды ЦСКА», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
На 34-летнего лидера ЦСКА напали поздно вечером 1 мая на выходе из ресторана в центре Москвы. Игрок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
По словам Ирины Волк, в настоящее время ведется розыск подозреваемых.
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выходцы из Свердловской и Томской областей?
...что то спортсру не уточняет...
Почему она его статистику и регалии не привела в таком случае?
Здоровья Алексею, наказания преступникам
п.с. Лично мне пофиг на его прическу, но вот многие могут быть, мягко говоря неравнодушны. Алексею - здоровья!