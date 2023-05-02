По факту нападения на Алексея Шведа возбуждено уголовное дело

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью защитнику ЦСКА Алексею Шведу.

«Следователем ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ, по факту причинения тяжкого вреда здоровью ведущему игроку баскетбольной команды ЦСКА», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

На 34-летнего лидера ЦСКА напали поздно вечером 1 мая на выходе из ресторана в центре Москвы. Игрок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

По словам Ирины Волк, в настоящее время ведется розыск подозреваемых.

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27 комментариев

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Vlasik07
SPORTS давай на главную эту новость про Шведа, поднимай шумиху, а то чувствую сейчас дана команда по тихому все слить
+27
-4
+23
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zotov_l88
Ответ Serge Mikz
Если один из нападавших действительно князь Муцоев, племянник депутата, то скандал могут попытаться замять
Не могут, а так и сделают. Самооборона
+25
-2
+23
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Пользователь заблокирован
а кто же это напал интересно,
выходцы из Свердловской и Томской областей?
...что то спортсру не уточняет...
+27
-5
+22
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Serge Mikz
Если один из нападавших действительно князь Муцоев, племянник депутата, то скандал могут попытаться замять
+19
0
+19
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Liver73
Ответ Serge Mikz
Если один из нападавших действительно князь Муцоев, племянник депутата, то скандал могут попытаться замять
Что значит ,могут попытаться?Обязательно смогут.
+17
-2
+15
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Сергей Жарковский
Думаю, что это резонансное дело, так что замять его вряд-ли получится, а если на контроль возьмут СКР виновных найдут и накажут, несмотря на табели о рангах.
+12
-1
+11
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Xell
Ответ Serge Mikz
Если один из нападавших действительно князь Муцоев, племянник депутата, то скандал могут попытаться замять
Тут от Шведа зависит. Не захочет бабки взять, пойдет на принцип, то хоть сын депутата его посадят.
+12
-1
+11
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Andrey Bokov
Ответ Славонычч
Что он в баре делал, проигрыш заливал водкой ?
Твое какое дело?
+9
0
+9
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кракен ночной лиги
Интересно только одно, успеет ли мадам Вульф получить генерал-полковника до конца разбирательств
+10
-4
+6
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AlexZhano__
Ответ заблокированному пользователю
а кто же это напал интересно, выходцы из Свердловской и Томской областей? ...что то спортсру не уточняет...
Я вообще не в теме. Можете пояснить?
+3
0
+3
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Назар Игорь
Ответ Vlasik07
SPORTS давай на главную эту новость про Шведа, поднимай шумиху, а то чувствую сейчас дана команда по тихому все слить
Это делается просто - под присягой доложат что он был пьян и приставал к нашим скромным дэвушкам. А когда мы вэжливо стали его уговаривать, жестоко напал на нас. Это только самооборона.
+4
-1
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cnfc
Ответ salogiannis
убийц Бориса Немцова уж 8 лет как ищут, ищут...
а разве не нашли? вроде как сидят даже. может заказчика? ну так и пиши
+8
-5
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Марк Мельников
Думаю, закончится, как с Харитоновым.
+2
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Удар Кержакова
В этом ресторане явно не грузчики из магазина пятёрочка отдыхали. Интересно будет понаблюдать кого поймают, и что предъявят. СК в России норм работает в отличии от МВД и других министерств.
+4
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Александр Горлов
Почему Волк говорит про какого-то "ведущего игрока ПБК ЦСКА", а не гражданина РФ?
Почему она его статистику и регалии не привела в таком случае?
Здоровья Алексею, наказания преступникам
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Сим Сим
Найти-то найдут, а вот смогут ли довести дело до суда?
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0
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salogiannis
Ответ Сергей Жарковский
Думаю, что это резонансное дело, так что замять его вряд-ли получится, а если на контроль возьмут СКР виновных найдут и накажут, несмотря на табели о рангах.
убийц Бориса Немцова уж 8 лет как ищут, ищут...
+10
-9
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Александр Сорокин
Надо было в НБА оставаться.
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Garikus89
Там недавно одного горца оправдали, который мужика ножом в сердце пырнул. Самооборона, суд присяжных так решил. Так что уж за удар в бубен важному человеку точно ничего не будет, не депутату же на плече синяк оставил)
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Стас Михайлов
Рафик не винуават
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Король Лев
А как вы думаете, кто держит Москву?
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aarau
Ответ заблокированному пользователю
швед встретился лицом к лицу с русским миром,
понравилось ему?
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Crazy Writer
Ответ Назар Игорь
Это делается просто - под присягой доложат что он был пьян и приставал к нашим скромным дэвушкам. А когда мы вэжливо стали его уговаривать, жестоко напал на нас. Это только самооборона.
Или еще может быть аргумент, что его длинные волосы для них выглядели вызывающе оскорбительно, а на предложение подстричься он ответил грубым отказом, а дальше уже по накатанной.
п.с. Лично мне пофиг на его прическу, но вот многие могут быть, мягко говоря неравнодушны. Алексею - здоровья!
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