«Барса» изучает возможность выступления в азиатских турнирах, если УЕФА введет санкции из-за дела Негрейры (Televisión de Catalunya)

Теги Барселона Лига чемпионов УЕФА УЕФА Жоан Лапорта Азиатская футбольная конфедерация Александер Чеферин Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» изучает возможность выступать в международных турнирах за пределами Европы.

В клубе очень оптимистично настроены на исход разбирательств по делу Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Президент «блауграны» Жоан Лапорта был очень доволен проведенной встречей с главой УЕФА Александером Чеферином.

Однако, как сообщили в передаче Onze на Televisión de Catalunya, руководство «Барсы» изучает возможность выступлений за пределами Европы на тот случай, если УЕФА все же введет санкции в отношении клуба. Каталонцы могут попытаться принять участие в международном турнире в качестве приглашенной команды и получить достаточно крупную сумму денег. 

Внимание «Барсы» в основном приковано к соревнованиям в Азии

Кроме того, боссы клуба рассматривают вариант с переходом в другую европейскую лигу в случае введения санкций в Испании.

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45 комментариев

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Отец Абду
Сборная Россия 🤝 Барса:)
+107
-2
+105
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HI MARS
2016 Атлетико❌
2017 Ювентус ❌
2018 Рома❌
2019 Ливерпуль❌
2020 Бавария❌
2021 ПСЖ❌
2022 Айнтрахт❌
2023 МЮ❌
2024 Пахтакор❌
+86
-9
+77
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&_Bishep_&
Вот Вам и новый сюжет : Месси переходит в Барселону и в финале они встречается против Аль Насра. А вы говорили , что нашим клубам не с кем там будет играть.
+69
-5
+64
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Теннисный абсолют
Наконец-то самая популярная команда Кыргызстана поучаствует в Лиге Чемпионов АФК!
+15
0
+15
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HI MARS
Ответ Теннисный абсолют
Еще и матчи проводить на малой родине в Бишкеке или Астане.
Астана играет в ЛЧ,в отличии от нашей барсы(
+11
-2
+9
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Aleus Marcus
Ответ Отец Абду
Сборная Россия 🤝 Барса:)
осталось в РПЛ заявиться)
+7
0
+7
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ &_Bishep_&
Вот Вам и новый сюжет : Месси переходит в Барселону и в финале они встречается против Аль Насра. А вы говорили , что нашим клубам не с кем там будет играть.
Месси и финал? Он ПСЖ развалил, дальше 1/8 теперь пройти не могут))
+21
-15
+6
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vals1702
припекло) Сегунда Б и лишение трофеев за годы подкупа. Надо и судеек привлечь кто замазан.
+4
0
+4
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ HI MARS
2016 Атлетико❌ 2017 Ювентус ❌ 2018 Рома❌ 2019 Ливерпуль❌ 2020 Бавария❌ 2021 ПСЖ❌ 2022 Айнтрахт❌ 2023 МЮ❌ 2024 Пахтакор❌
это пять))
+7
-4
+3
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Теннисный абсолют
Еще и матчи проводить на малой родине в Бишкеке или Астане.
+6
-3
+3
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deadjoker
Вот и в азиатскую ЛЧ подъедут сильные команды :) финал зенит-барселона будет
+4
-1
+3
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Basist
Ответ Aleus Marcus
осталось в РПЛ заявиться)
сначала в лучшую лигу мира)
+2
0
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Kranmeister
Ответ &_Bishep_&
Вот Вам и новый сюжет : Месси переходит в Барселону и в финале они встречается против Аль Насра. А вы говорили , что нашим клубам не с кем там будет играть.
Это будет эпично! Полуфиналы Барселона-Оренбург и Аль-Наср - Химки
+2
0
+2
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Ночной кошмар Логинова
Ответ HI MARS
2016 Атлетико❌ 2017 Ювентус ❌ 2018 Рома❌ 2019 Ливерпуль❌ 2020 Бавария❌ 2021 ПСЖ❌ 2022 Айнтрахт❌ 2023 МЮ❌ 2024 Пахтакор❌
Бавария ❌❌❌
+4
-2
+2
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2vdhrvmmzf
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Месси и финал? Он ПСЖ развалил, дальше 1/8 теперь пройти не могут))
Ты 18 декабря в коме был стоит полагать 😂😂😂
+1
0
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Kranmeister
Ответ HI MARS
2016 Атлетико❌ 2017 Ювентус ❌ 2018 Рома❌ 2019 Ливерпуль❌ 2020 Бавария❌ 2021 ПСЖ❌ 2022 Айнтрахт❌ 2023 МЮ❌ 2024 Пахтакор❌
2025 Быйцзин Хунден❌
+2
-1
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Михаил Хромаков
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Месси и финал? Он ПСЖ развалил, дальше 1/8 теперь пройти не могут))
Аль Наср в Саудовской Аравии то пока в финал не выходит, но вас это почему-то не смутило
+1
0
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Deathspell Omega
В росс премьер-лигу ее взять
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Wizard Harry
Алга Барселона🎉🎉🎉😄
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SWS
Все правильно, не нужно было подкупать арбитров.
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Dj Dale
Ну а что, Бунедкор создавали как азиатскую Барселону, а теперь и настоящая будет.
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Pb-SE
Звениту опять придется нагревать шарики при жеребьевке.
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AmanEsen
Ответ Теннисный абсолют
Еще и матчи проводить на малой родине в Бишкеке или Астане.
Астана в Европе, а кыргызы в азиатской ЛЧ ни разу в жизни не попадали
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Tristan...
Аль Наср Роналду против Барселоны... вот это афиша...)
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Даулет Калмагамбет
В одной группе с Зенитом
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