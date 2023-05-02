«Барса» изучает возможность выступления в азиатских турнирах, если УЕФА введет санкции из-за дела Негрейры (Televisión de Catalunya)

«Барселона» изучает возможность выступать в международных турнирах за пределами Европы.

В клубе очень оптимистично настроены на исход разбирательств по делу . Президент «блауграны» был очень доволен проведенной встречей с главой УЕФА Александером Чеферином.

Однако, как сообщили в передаче Onze на Televisión de Catalunya, руководство «Барсы» изучает возможность выступлений за пределами Европы на тот случай, если УЕФА все же введет санкции в отношении клуба. Каталонцы могут попытаться принять участие в международном турнире в качестве приглашенной команды и получить достаточно крупную сумму денег.

Внимание «Барсы» в основном приковано к соревнованиям в .

Кроме того, боссы клуба рассматривают вариант с переходом в другую европейскую лигу в случае введения санкций в Испании.

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