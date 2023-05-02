«Барса» изучает возможность выступления в азиатских турнирах, если УЕФА введет санкции из-за дела Негрейры (Televisión de Catalunya)
«Барселона» изучает возможность выступать в международных турнирах за пределами Европы.
В клубе очень оптимистично настроены на исход разбирательств по делу Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Президент «блауграны» Жоан Лапорта был очень доволен проведенной встречей с главой УЕФА Александером Чеферином.
Однако, как сообщили в передаче Onze на Televisión de Catalunya, руководство «Барсы» изучает возможность выступлений за пределами Европы на тот случай, если УЕФА все же введет санкции в отношении клуба. Каталонцы могут попытаться принять участие в международном турнире в качестве приглашенной команды и получить достаточно крупную сумму денег.
Внимание «Барсы» в основном приковано к соревнованиям в Азии.
Кроме того, боссы клуба рассматривают вариант с переходом в другую европейскую лигу в случае введения санкций в Испании.
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