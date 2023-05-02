Финальная серия плей-офф Лиги ВТБ УНИКС – «Локомотив-Кубань» начнется 6 мая в Казани

Стало известно расписание финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Расписание финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ:

1-й матч. 6 мая (14.00 мск). Казань.

2-й матч. 8 мая (15.00 мск). Казань.

3-й матч. 11 мая (19.30 мск). Краснодар.

4-й матч. 13 мая (14.00 мск). Краснодар.

5-й матч. 16 мая (19:30 мск). Казань.*

6-й матч. 19 мая (20.00 мск). Краснодар.*

7-й матч. 22 мая (19:30 мск). Казань.*

* – если потребуется.

Во вторник, 2 мая, УНИКС победил действующего чемпиона «Зенит» в решающем седьмом матче полуфинальной серии (80:79, 4-3). Ранее « » выиграл полуфинальную серию у (4-3).

Прошлогодние финалисты ЦСКА и «Зенит» встретятся в серии за 3-е место.

УНИКС прорвался в финал Единой лиги! Обыграл «Зенит» на последней секунде седьмого матча