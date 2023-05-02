Финальная серия плей-офф Лиги ВТБ УНИКС – «Локомотив-Кубань» начнется 6 мая в Казани

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Стало известно расписание финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Расписание финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ:

1-й матч. 6 мая (14.00 мск). Казань.

2-й матч. 8 мая (15.00 мск). Казань.

3-й матч. 11 мая (19.30 мск). Краснодар.

4-й матч. 13 мая (14.00 мск). Краснодар.

5-й матч. 16 мая (19:30 мск). Казань.*

6-й матч. 19 мая (20.00 мск). Краснодар.*

7-й матч. 22 мая (19:30 мск). Казань.*

* – если потребуется.

Во вторник, 2 мая, УНИКС победил действующего чемпиона «Зенит» в решающем седьмом матче полуфинальной серии (80:79, 4-3). Ранее «Локомотив-Кубань» выиграл полуфинальную серию у ЦСКА (4-3).

Прошлогодние финалисты ЦСКА и «Зенит» встретятся в серии за 3-е место.

УНИКС прорвался в финал Единой лиги! Обыграл «Зенит» на последней секунде седьмого матча

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5 комментариев

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сервисник
Удачи УНИКСу! Всем нам хорошего боевого финала!
+3
0
+3
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Lage
Ответ летопись
Смех.....решили искусственно показать, что у нас сильная лига?🤣🤣🤣
Ну вот с чего вы это взяли? Зачем везде искать теорию заговора?

Хотя может это очередной клоунский хейт в адрес лиги независимо от результата...
+1
0
+1
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Кирилл
Серия ЦСКА - Зенит состоится, как многие считали в начале сезоне.
Но есть одно «но» …)
0
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fedorbazaykin
Удивительный Краснодар, своих молодых воспитанников так ни один клуб в России не использует.Хотя долгую часть сезона казалось что "Локомотив-Кубань" слабее прошлогодней, а результат оказался наоборот лучше
0
0
0
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