Финальная серия плей-офф Лиги ВТБ УНИКС – «Локомотив-Кубань» начнется 6 мая в Казани
Стало известно расписание финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань».
Расписание финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ:
1-й матч. 6 мая (14.00 мск). Казань.
2-й матч. 8 мая (15.00 мск). Казань.
3-й матч. 11 мая (19.30 мск). Краснодар.
4-й матч. 13 мая (14.00 мск). Краснодар.
5-й матч. 16 мая (19:30 мск). Казань.*
6-й матч. 19 мая (20.00 мск). Краснодар.*
7-й матч. 22 мая (19:30 мск). Казань.*
* – если потребуется.
Во вторник, 2 мая, УНИКС победил действующего чемпиона «Зенит» в решающем седьмом матче полуфинальной серии (80:79, 4-3). Ранее «Локомотив-Кубань» выиграл полуфинальную серию у ЦСКА (4-3).
Прошлогодние финалисты ЦСКА и «Зенит» встретятся в серии за 3-е место.
УНИКС прорвался в финал Единой лиги! Обыграл «Зенит» на последней секунде седьмого матча
Хотя может это очередной клоунский хейт в адрес лиги независимо от результата...
Но есть одно «но» …)