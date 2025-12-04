  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арсенал объявил о трансфере 16-летних эквадорских близнецов Кинтеро. Полузащитники «Индепендьенте дель Валье» присоединятся к «канонирам» в 2027-м, когда им будет 18
Фото
14

Арсенал объявил о трансфере 16-летних эквадорских близнецов Кинтеро. Полузащитники «Индепендьенте дель Валье» присоединятся к «канонирам» в 2027-м, когда им будет 18

«Арсенал» подписал близнецов из «Индепендьенте дель Валье».

«Арсенал» заключил сделку о переходе близнецов-полузащитников из «Индепендьенте дель Валье».

«Футбольный клуб «Арсенал» достиг соглашения о подписании контракта с братьями-близнецами Эдвином и Хольгером Кинтеро из эквадорского клуба «Индепендьенте дель Валье». Братья должны присоединиться к нам в августе 2027 года.

Эти высококвалифицированные 16-летние юноши, выросшие в Эсмеральдасе, перейдут в клуб, когда им исполнится 18 лет. Они пойдут по стопам нашего Пьеро Инкапиэ, который родился в том же регионе Эквадора и также является воспитанником знаменитой академии «Индепендьенте дель Валье».

Эдвин и Хольгер признаны двумя самыми многообещающими молодыми талантами Южной Америки, демонстрируя стабильную и впечатляющую игру на молодежном уровне за клуб и сборную. Оба игрока выступали за сборную Эквадора до 17 лет.

Эдвин – левша, быстрый и техничный дриблер. Он действует на позиции правого вингера, любит бороться с соперниками и обладает богатым набором навыков.

Хольгер – техничный, правоногий атакующий полузащитник, который сочетает игру с прогрессивным видением поля и обладает способностью обыгрывать соперников благодаря своей скорости.

Мы будем тесно сотрудничать с «Индепендьенте дель Валье» в вопросах развития и благополучия Эдвина и Хольгера до их перехода в «Арсенал».

Все в «Арсенале» рады приветствовать близнецов Кинтеро в клубе в ближайшем будущем», – говорится в сообщении «канониров».

Фото: arsenal.com

Кто выиграет ЧМ-2026?25138 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Арсенала»
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoвысшая лига Эквадор
logoИндепендьенте дель Валье
трансферы
logoсборная Эквадора U-17
logoПьеро Инкапиэ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
10 минут назад
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
26 минут назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
35 минут назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
35 минут назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
36 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
36 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
37 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
37 минут назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
57 минут назад
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
сегодня, 17:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
49 секунд назад
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
9 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
9 минут назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
9 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
11 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
15 минут назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
15 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
25 минут назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
40 минут назад
Вратарь «Сочи» Дегтев о 2:4 с «Локо»: «Какая хорошая игра, когда четыре мяча в воротах? У нас проблемы в обороне, надо разбираться»
49 минут назад