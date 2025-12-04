Арсенал объявил о трансфере 16-летних эквадорских близнецов Кинтеро. Полузащитники «Индепендьенте дель Валье» присоединятся к «канонирам» в 2027-м, когда им будет 18

«Арсенал» подписал близнецов из «Индепендьенте дель Валье».

«Арсенал» заключил сделку о переходе близнецов-полузащитников из «Индепендьенте дель Валье».

«Футбольный клуб «Арсенал » достиг соглашения о подписании контракта с братьями-близнецами Эдвином и Хольгером Кинтеро из эквадорского клуба «Индепендьенте дель Валье». Братья должны присоединиться к нам в августе 2027 года.

Эти высококвалифицированные 16-летние юноши, выросшие в Эсмеральдасе, перейдут в клуб, когда им исполнится 18 лет. Они пойдут по стопам нашего Пьеро Инкапиэ, который родился в том же регионе Эквадора и также является воспитанником знаменитой академии «Индепендьенте дель Валье».

Эдвин и Хольгер признаны двумя самыми многообещающими молодыми талантами Южной Америки, демонстрируя стабильную и впечатляющую игру на молодежном уровне за клуб и сборную. Оба игрока выступали за сборную Эквадора до 17 лет.

Эдвин – левша, быстрый и техничный дриблер. Он действует на позиции правого вингера, любит бороться с соперниками и обладает богатым набором навыков.

Хольгер – техничный, правоногий атакующий полузащитник, который сочетает игру с прогрессивным видением поля и обладает способностью обыгрывать соперников благодаря своей скорости.

Мы будем тесно сотрудничать с «Индепендьенте дель Валье» в вопросах развития и благополучия Эдвина и Хольгера до их перехода в «Арсенал».

Все в «Арсенале» рады приветствовать близнецов Кинтеро в клубе в ближайшем будущем», – говорится в сообщении «канониров».

Фото: arsenal.com